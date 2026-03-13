Sarah Winona Sortland er ny daglig leder i Musikkforleggerne

Går fra kommunikasjonsstilling til toppjobben.

— Musikkforleggerne spiller en viktig rolle i å synliggjøre arbeidet til norske musikkforlag og opphavere, og jeg gleder meg til å videreutvikle foreningen i tiden fremover, sier Sarah Winona Sortland, som ser frem til å fortsette arbeidet sammen med medlemmer, styret og resten av bransjen.

Musikkforleggerne jobber for å gi norske musikkforlag bedre forutsetninger for å drive kreativ næring, for å øke bruken av musikk og beskytte opphaveres rettigheter. Sarah Winona Sortland har vært en del av Musikkforleggerne siden 2020, da hun startet som kommunikasjonsansvarlig. De siste årene har hun også vært konstituert som daglig leder ved to anledninger, opplyser organisasjonen.

Dermed har hun også opparbeidet seg solid kjennskap til organisasjonen, medlemsmassen og de sentrale sakene som påvirker norske musikkforlag og opphavere, både nasjonalt og internasjonalt, kommenterer styreleder Mia Hallesby:

— Musikkforleggerne står midt i viktige bransje- og kulturpolitiske spørsmål, både nasjonalt og internasjonalt. Sarah har allerede vist at hun evner å navigere dette landskapet med både kunnskap og tydelighet. Styret opplevde henne som den klart sterkeste kandidaten i prosessen, og vi er svært glade for at hun nå tar rollen som daglig leder.



