Mari Boine

TAKK TIL BOINE: – Hun har nådd ut til hele verden. Det er et kunstnerskap vi skylder en stor takk, både som publikum og som samtid. Det sa juryen om hvorfor de priser Mari Boine.(Foto: Knut Bry)

AktueltBransjen

Mari Boine hedret

Publisert
05.03.2026
Skrevet av
Siri Narverud Moen

Artist og låtskriver Boine fikk ærespris for langt og betydningsfullt virke. Og avslører at hun skriver på ei bok.

Mari Boine ble tildelt Årets ærespris for sitt lange og betydningsfulle virke som låtskriver og artist, under Musikkforleggerprisen onsdag kveld. I dag forteller den meritterte musikeren og samiske stjerna at hun er i gang med bok.

Noen kunstnerskap har kraften til å bære tradisjoner videre og samtidig videreutvikle dem. Med sitt klare blikk og sin presise penn kunne denne artisten ha valgt mange veier for å nå ut. Valget falt heldigvis på musikken, sa juryen i sin begrunnelse.

Ballade rakk såvidt noen ord med Boine dagen etter prisutdeling. Mottakeren visste forøvrig ikke noe om det hele da hun innfant seg i salen på Ambassaden.
– Hvordan var det å motta hyllesten?
– Det inspirerer meg til å fortsette å skape musikk. Jeg er glad for å se også unge mennesker sette pris på musikken min.

Mari vokste opp i bygda Gámehisnjárga ved Karasjok, med innflytelse både fra samisk kultur og fra den pietistiske kulturen som hennes familie var en del av: Læstadianernes salmesang var en av hennes første musikalske påvirkninger. Senere ble den samiske joiken viktigst, og med albumet Gula Gula (1989) slo hun igjennom fullt. Alva er hennes nyeste soloplate, fra 2024.

Mari Boine forteller oss at hun skriver på en bok, lager nye sanger, filmmusikk og fortsatt turnespilling.
– Full av kraft, som alltid! skriver Boine til Ballade.

Blant kveldens prisvinnere var også Ari BajgoraSynne Vorkinn og Daniel Herskedal. Les om flere prisvinnere her.

Som en hyllest til Mari Boine fremførte Kristoffer Lo, Kajsa Balto, Aslak Heika Hætta Bjørn (Ondt Blod), Maciek Ofstad (Kvelertak) og Knut-Oscar Nymo (Oslo Ess) «Vuoi Vuoi Mu» – en låt fra Boines bestillingsverk med samme navn fra 2005, skriver Musikkforleggerne.

HELDIGVIS VALGTE HUN MUSIKKEN: Mari Boine mottar her æresprisen av Mia Hallesby, som deles ut i regi av Musikkforleggerne, onsdag kveld. (Foto: Jonathan Vivaas Kise)

Juryen som ga æresprisen til Mari Boine trakk også fram hvordan hun har nådd ut til hele verden.

––

Red.mrk.: Foreningen Ballade er eier og utgiver av redaksjonelt uavhengige ballade.no. Musikkforleggerne er et blant tre medlemmer i Foreningen Ballade.

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

