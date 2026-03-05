Mari Boine hedret

Mari Boine ble tildelt Årets ærespris for sitt lange og betydningsfulle virke som låtskriver og artist, under Musikkforleggerprisen onsdag kveld. I dag forteller den meritterte musikeren og samiske stjerna at hun er i gang med bok.

Noen kunstnerskap har kraften til å bære tradisjoner videre og samtidig videreutvikle dem. Med sitt klare blikk og sin presise penn kunne denne artisten ha valgt mange veier for å nå ut. Valget falt heldigvis på musikken, sa juryen i sin begrunnelse.

Ballade rakk såvidt noen ord med Boine dagen etter prisutdeling. Mottakeren visste forøvrig ikke noe om det hele da hun innfant seg i salen på Ambassaden.

– Hvordan var det å motta hyllesten?

– Det inspirerer meg til å fortsette å skape musikk. Jeg er glad for å se også unge mennesker sette pris på musikken min.

Mari vokste opp i bygda Gámehisnjárga ved Karasjok, med innflytelse både fra samisk kultur og fra den pietistiske kulturen som hennes familie var en del av: Læstadianernes salmesang var en av hennes første musikalske påvirkninger. Senere ble den samiske joiken viktigst, og med albumet Gula Gula (1989) slo hun igjennom fullt. Alva er hennes nyeste soloplate, fra 2024.

Mari Boine forteller oss at hun skriver på en bok, lager nye sanger, filmmusikk og fortsatt turnespilling.

– Full av kraft, som alltid! skriver Boine til Ballade.

Som en hyllest til Mari Boine fremførte Kristoffer Lo, Kajsa Balto, Aslak Heika Hætta Bjørn (Ondt Blod), Maciek Ofstad (Kvelertak) og Knut-Oscar Nymo (Oslo Ess) «Vuoi Vuoi Mu» – en låt fra Boines bestillingsverk med samme navn fra 2005, skriver Musikkforleggerne.

Juryen som ga æresprisen til Mari Boine trakk også fram hvordan hun har nådd ut til hele verden.

