Ballade video: Den triste klovnen

På livets karusell med Bob Junior, Vaarin, Madeleine Buer, Ugress, Joddski & Salvador Sanchez, Simon Moholt, Hornorkestret, Kaasa, Peer Gynt og Convincing CleArity.

Vi startet januar på en svært hyggelig måte. Det ble nok en gang full sal på Parkteatret i Oslo, da vi for andre gang inviterte til visning av nye norske musikkvideoer.

Det ble plass til ti videoer med følgende artister: Kajsa Balto, King Hüsky, 2Am-Dm, Amilost, Uniah, Crybaby Claire, Ruben, Piston Damp, Slug Boys, Convincing CleArity og Ugress. Alle disse kan du lete opp i det store videoarkivet vårt, som rett før jul passerte 2000 titler.

Nytt denne gangen var at vi også hadde en veldig hyggelig live-presentasjon av artisten Uniah og hennes fotograf Eira Busengdal, som fortalte litt om arbeidet sitt med videoen.

Denne type intervjuer er noe vi vil gjøre mer av, så kontakt oss gjerne om du selv har innspill til fremtidige arrangementer. Neste Ballade video på Parkteatret ser ut til å bli søndag 23. februar.

Og i mellomtiden: God fornøyelse!



BOB JUNIOR: Carousel

Bob Junior er indiepop-prosjektet til norsk-chilenske Esteban Muñoz, som blant annet er kjent via Boy Pablo. Så heter da også Boy Pablo egentlig Nicolas Muñoz, og er lillebroren til Esteban. Nico er også en av grunnleggerne av 777 Music, der debutalbumet til Bob Junior kom ut i mars i fjor.

Det albumet het Friends Vol. 1, og inneholdt blant annet samarbeid med internasjonale musikere som Bethany Cosentino, Will Murray, Dent May, Foudeqush og Alfie Templeman. Den nye singelen «Carousel», som ikke er på albumet, ble sluppet rett før nyåret.

Esteban Muñoz er trommeslager og perkusjonist, og fikk sitt første trommesett som åtteåring. Han har vært både manager, produsent, trommis og turnémanager for Boy Pablo.

I et større intervju med Bergensavisen forteller Bob Junior at «Carousel» handler om at han nylig fikk krystallsyke, der nettopp såkalt karusell-svimmelhet er et av symptomene sykdommen kan gi.

– Den handler om følelsen jeg har hatt siden alt dette startet. Om det å ikke kunne gjøre det man har lyst – og behov – til å gjøre. Jeg er for ung til å føle meg så gammel. Og jeg har altfor mye jeg har lyst til å gjøre.

– Det er mange usynlige sykdommer der ute, og mange blir ikke tatt seriøst. Vi må vise mer forståelse for hverandre, og møte folk med kjærlighet.

Videoen er laget av Bob Junior og cerealboy1.



VAARIN: There Goes My Life

– En dag satt jeg på en benk i Oslo og så på mennesker og situasjoner rundt meg. Alt jeg kunne blitt eller alt som kunne vært ble skildret i andre og verden utenfor.

Det sier Vaarin om sin nye single, beskrevet som «en sorgfull sang om et liv som går forbi». «There Goes My Life» er den andre smakebiten fra hennes kommende album, som skal slippes til våren.

– Jeg så for meg alt jeg ønsket meg, men aldri helt fikk tak i. Jeg så for meg alle mine mulige liv. Spesielt om dette ene mennesket hadde dukket opp.

Vaarin har selv skrevet sangen sammen med produsent og gitarist Marcus A. Edvardsen. I videoen, som er gjort på en gammel camcorder, opptrer hun igjen med skuespilleren Behsat Kaplan, som du kunne se i den fine filmen til låten «’Til the morning» fra november. Også den var et samarbeid med fotografen og videomakeren Einar Stabenfeldt, som har filmet og klippet materialet.

– Jeg ville observert et liv jeg kunne hatt, forsetter Vaarin. – Jeg ville sett et helt liv gå forbi. Og han ville ha gått videre, med sitt liv, ut igjen av parken og jeg ville følt at et liv gikk av gårde uten meg. «Der går livet mitt», ville jeg ha sagt.

– Og kanskje jeg ville felt en tåre, eller smilt og vinket ham av gårde.



MADELEINE BUER: Colored Blooms (Can’t You See)

Den 8. desember slapp Madeleine Buer sin andre musikkvideo. Det var til låten «Colored Blooms (Can`t You See)», som ble gitt ut i fjor på hennes seks spors digitale debut-EP, «Green Space».

– «Colored Blooms (Can’t You See)» tar opp et alvorlig tema med en optimistisk og målbevisst holdning, forteller manager Sofie Songe Engebretsen i Oslo-baserte Selah Music Collective til oss. – Buer viser seg her som en artist med ambisjoner. Hun maler poetiske bilder med videoen, som samsvarer elegant med musikken.

Videomaterialet til «Colored Blooms (Can’t You See)» beskrives videre som en selvransakende og rørende reise, der lytterne og seerne blir stilt overfor en seriøs tematikk, med tekstlinjer som: Do you know how your daugther’s been doing / She said she’s been wanting to end.

– «Colored Blooms (Can’t You See)» er ment å være en selvransakende reise, der lytterne og seerne blir stilt overfor en seriøs tematikk. I kjernen av musikken og videoen ligger et sterkt budskap som reflekterer over synsvinkler som snakker til flere.

23 år gamle Madeleine Buer er opprinnelig fra Fetsund i Akershus, men har nå base i Oslo. Det er Mattias Amland som har filmet, klippet og produsert musikkvideoen, mens Madeleine Buer selv står for regien. Siren Marie Auestad Fredheim er ført opp som art director.

Ballade video har tidligere vist hennes første video, «Me And My Rose». Den kan du titte nærmere på her.



UGRESS: Loungemeister (Purple Moss Computer Version)

Ugress beskrives som a cinematronic media art project av Gisle Martens Meyer fra Bergen. Det andre albumet hans het da også Cinematronics. Det var oppfølgeren til Resound, som klatret helt til andreplass på VG-lista i 2002. De siste to tiårene har platene til Ugress kommet ut på Uncanny Planet Records, som Martens grunnla i 2006.

Ugress er nå ute med to nye samlealbum. Både Echophonica 11 og Echophonica 22 slippes bare på vinyl. Echophonica 11 dekker perioden 2000 – 2011, med hits som «Loungemeister», «Manhattan Sapphire», «Spider-Man» og «Planetfall». Den inneholder også tidligere uutgitt materiale.

Echophonica 22 tar for seg årene fra 2011 til 2022. Den byr på låter som «Your Monster is Me», «Like a Petal», «Mending a Tear» og «The Little Cloud» samt eksempler på Martens’ rikholdige katalog som filmkomponist. Han ga i høst også ut det nye albumet Retrotopia, som var hans tolvte fullengde-album.

«Loungemeister (Purple Moss Computer Version)» er en live musikkvideo som ble fremført i sanntid under månedlige opptredener høsten 2024.

– Her spiller jeg virtuelle fløyter med en breath controller, forteller Martens. – Og elektrisk fiolin, som blir forvrengt via virtuelle gitareffekter. Samt keyboards-lyder på et MIDI-system, som også bidrar til det perkussive. Purple moss creature goes to a cocktail party!

«Loungemeister» stammer opprinnelig fra debutplaten Resound, som nå også er tilgjengelig på vinyl. Gisle Martens Meyer har denne uken vært en sentral gjest og foredragsholder på Tromsø Internasjonale Filmfestival, der han spiller avslutningskonserten sammen med Nasra Ali Omar på trommer og perkusjon lørdag 18. januar.



JODDSKI & SALVADOR SANCHEZ: Hallelujastemning

«Hallelujastemning» kom i oktober, og var første rapsingel fra Tungtvann-legenden Jørgen «Joddski» Nordeng på fem år. Dette var også første smakebit fra Joddski & Salvador Sanchez-albumet som kommer 7. februar 2025. Den fikk nylig denne videoen av den erfarne fotografen Rune Bendiksen.

– Jeg har tidligere jobbet på en del videoer, blant annet Joddskis «Æ e old school» og «Bjørn Sundquist», men aldri regissert en video selv, forteller Bendiksen. – Jeg har kjent Joddski siden jeg var ni år, så vi har fulgt hverandre så tett som det går an å komme.

– Tanken med «Hallelujastemning» var å ta det litt forbi det man forbinder med en vanlig rapvideo. Vi ville ta fokuset bort fra de uendelige performance-delene, og fortelle en historie med subtile grep. Vi ønsket å la bildene snakke for seg selv, og ikke presentere noe fasit.

Joddski & Salvador Sanchez gjør to releasekonserter i forbindelse med det selvtitulerte albumet. Det blir på Blå i Oslo 8. februar, og på Beddingen i Bodø en uke senere. Sanchez er en rapper og hiphop-produsent fra Kristiansand, som først markerte seg med Spellemannpris-vinnerne Darkside of the Force.

På «Hallelujastemning» medvirker Lars Rolland på klipp, Martin Rustad Johansen på lys og 1313 Selah-gründer Tomas Silva på styling. Hovedrollen spilles av Ignacio Silva, mens selveste Åge Samulelsen dukker opp i starten av videoen.



SIMON MOHOLT: Littmeremareritt

«Littmeremareritt» er en egenprodusert musikkvideo som ble spilt inn i Casablanca, Marokko på en inspirasjonstur i 2024. Videoen er filmet av Marissa Rebekka Moe-Nistad, klippet av Simon Moholt, fargekorrigert av Jonas Aarseth Tvedt og utgitt av Cult Kaos.

– Låten er fra albumet Simba, forteller Moholt til oss. – Musikkvideoen holder seg i samme stil som de fire andre musikkvideoene fra samme album, som ble sluppet sent i 2023. Den har samme hjemmevideo-følelse over seg i med tanke på farger, close ups med kamera og et ikke helt polert utseende.

– Samtidig er rammene estetiske, omgivelsene vakre og stemningen majestetisk. Jeg liker kontrastene i dette, og det får meg til å føle meg hjemme i videoen.

Som i de andre videoene fra albumet Simba dukker det også opp litterære referanser – til det Moholt omtaler som «en annen tid og pionerene vi står på skuldrene til».

– Det starter med «The Yellow Wallpaper» av Charlotte Perkins Gilman, som handler om en person som blir gal i huset hun bor i. Så har du «Faust» av Johann Wolfgang von Goethe, mens Shakespeares «Romeo og Julie» leses på soverommet. Videoen avsluttes med «The Art of War» av Sun Tzu.

Gjennom bøkene karakteren i videoen leser, males en underliggende historie om hva vedkommende går gjennom.



HORNORKESTRET: Dill dall holom

– Vi i Hornorkestret er en sekstett som bruker felelignende instrumenter laget av reinsdyrgevir og elgskalle sammen med feltopptak, perkusjon og ulike akustiske instrumenter, forteller Jonas Qvale, som også har produsert og co-regissert denne videoen.

– Hornorkesteret utforsker de ytre grensene for akustisk lyd, og har gjennom det etablert et eget tonalt rom. De uttrykksfulle gevirinstrumentene er rike på overtoner og tekstur, og kan høres ut som dyreskrik eller menneskestemmer.

Siden 1999 har den instrumentale musikken til Hornorkestret utviklet seg fra klangflater og støy og i en mer melodisk og groovy retning. De debuterte i 2019 med studioalbumet Jehovas Vinter, og kom i november 2024 med oppfølgeren Dans fra dalstrøka.

– Folkeeventyret «Reven som gjeter» beskriver hvordan en budeie overlater oppgavene sine til en rev –med katastrofale følger. Når hun spør reven hvordan han vil lokke på budskapen, synger han «dill dall holom» med en vakker stemme. «Dill dall holom» eller bare «dill dall» har blitt et norsk uttrykk for nonsens, svada og tomt snakk.

Sangen er en protest mot utbyggingen og nedrivingen av Tofteberg, et bynært naturområde i Fredrikstad kommune som nå trues av et planlagt industriområde. Her er noen av Norges største konsentrasjoner av helleristninger fra bronsealderen. Planområdet er også rikt på naturmangfold og sårbare arter.

– Alt dette for å gi plass til «grønn industri», lager og logistikk. Men hva skjer dersom den urgamle Toftebergmannen våkner?

Vi hører Jonas Qvale (reinsdyrgevir, langeleik, beinfløyte, tinnfløyte, klokkespill, feltopptak), Erlend Lien (reinsdyrgevir), Magne Rudjord (elgskalle, reinsdyrgevir), Dag Ruzafa (ukulelebass), Marius Lien (mandolin, gitar, reinsdyrgevir) og Thomas Oxem (pauker, rototoms, basstromme, kubjeller, klovrangle, cymbaler, klokkespill).

Per Mafrost spiller Toftebergmannen, mens Kristine Lind står for filming, klipp og co-regi.



KAASA: Buy Me a Rope

Fredrick Kaasa er nå ute med den tredje videoen i serien Saude Sessions, spilt inn i en gammel stuge midt inne i Telemark. Medmusikantene er Olav Torgeir Kopsland og Marius Schei Johansen, mens Manuel Madsen og Torgeir Hegna har filmet videoen.

Dette er en akustisk versjon av låten «Buy Me a Rope», som er med på Kaasa sitt debutalbum Sorrow, Saints & Sinners. Det kommer 28. mars.

– «Buy Me a Rope» er en sterk låt, som har hjulpet flere mennesker før den er offisielt gitt ut, sier Bjørn Skjeslien i 3812 Management. – Det er en sang som handler om en kar som har så dystre tanker at han ikke ser noen annen utvei enn å avslutte alt.

– Da «Buy Me a Rope» nylig ble presentert live for første gang i Bangkok, traff den og Fredrick sin fremførelse publikum på en helt spesiell måte, forteller Skjeslien videre.

– Etter konserten kom flere og ville prate med ham om låta – og deres egne utfordringer. De ville også vite hvordan de kunne få høre låta igjen. Fredrick pratet med alle, opprettet kontakt og lovte å sende link når den kom med på Ballade video.

3812 Management jobber også med spelemannen Per Anders Buen Garnås, DD Peartree og Akkerhaugen Raid. Fredrick Kaasa er for øvrig vokalist og gitarist i Akkerhaugen Raid, der Jan Birger Akerhaugen, Anders Hefre, Jens Olav Haugen og Arne Steinar Myrvang er de andre medlemmene.



PEER GYNT (ft. Micky Moody): Hangman

Den norske gitaristen og artisten Peer Gynt ga ut sin første CD alt i 1995, Første akt på Tylden Records. Rundt 30 år senere er han en artist som vekker internasjonal oppmerksomhet, med fine omtaler i medier som MOJO. Han har også høstet lovord fra de tidligere Whitesnake-medlemmene Micky Moody og Bernie Marsden fra Whitesnake.

Det er nettopp Micky Moody som nordmannen samarbeider med på singelen «Hangman», som fikk en video rett før jul. De har jobbet sammen tidligere også, både i studio og på scenen. Andre musikere på «Hangman» er Bob Fridzema (Hammond B3), Bård Petter Hovik (trommer, perkusjon) og Tone Nordholmen Berge (kor).

Peer Gynt heter egentlig Per Helge Taraldsen, og vokste opp i Skogn i Levanger. Han begynte å spille elektrisk gitar som ung, etter at faren hans kjøpte en Duke-gitar til ham i Sverige. Senere skulle interessen for bluesrock føre til en rekke plater og opptredener, både i USA og Europa.

I 2022 ble Peer Gynt nominert til Blues Blast Music Awards i USA for sitt livealbum Peer Gynt – Live In Hell. Musikken hans har også dukket opp i flere amerikanske filmer og TV-produksjoner.

Marco van Rooijen og Frank Stevens er kreditert som fotografer.



CONVINCING CLEARITY: Food Porn

Dette var en av videoene vi viste på Parkteatret i januar. Det resulterte både i en del lettere sjokkert latter og tilløp til headbanging rundt bordene.

– Convincing CleArity er et band jeg starta i rundt 2012, sier Simon Johansen. – Vi er fem metal dudes som aldri har tenkt å tjene til livets opphold med prosjektet, men heller ha det gøy, reise og spille litt her og der. Videoen viser vel også at vi ikke tar oss sjøl så veldig høytidelig.

– «Food Porn»-videoen er et prosjekt hvor jeg ville utfordre film- og lys-folka for å se hvor mye dumt vi klarte å presse inn i en DIY-video sammen. Alt du ser og hører er gjort in house, mens budsjettet gikk til mat.

– Den kunne vært ganske så mye grovere, men jeg synes vi fant en fin balanse til slutt. Vi hadde det utrolig gøy. Fem til seks måneder med arbeid og lek kokte til slutt ned til en fem minutters video.

Simon Johansen står ellers bak Rogalands, om ikke vestlandets, største kollektiv for musikere: Musikalsk Verksted i Stavanger.

– Det hele starta med at jeg og bandet mitt trengte et sted å bråke. Pådriv slapp oss inn i varmen. I mai 2023 stiftet jeg Musikalsk Verksted, som nå har vokst til en møteplass for mer enn hundre musikere i alle aldre.

Musikalsk Verksted i Stavanger utvider i disse dager fra 22 til hele 40 øvings- og produksjonsrom. De vil også tilby studioleie, og ser på mulighetene for en splitter ny byscene i første etasje – som en pre-produksjonsarena for både lokale og tilreisende artister.



Vi ønsker som vanlig alle våre lesere en god og musikalsk helg. Om du vil tipse oss om en aktuell video, kan du skrive til guro[at]ballade[punktum]no. Merk gjerne e-posten Ballade video.

Dette er utgave nr. 254 av Ballade video. I mellomtiden må du gjerne sjekke ut vårt omfangsrike arkiv på denne samlesiden.

Som alltid: Ta vare, og ta vare på hverandre. ❤