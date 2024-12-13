Ballade video: Hilsen Nilsen og samtaler med en bjørn til jul

Sterk årsavslutning med Wardruna, Ådne Lyngstad Nilsen, Wrath, Ulver, Rule Of Two, Død Drøm, Sosissene, 2 x Øystein Sevåg og Lakki Patey og Hanne Tveter.

Tilfeldighetene ville det slik at norsk mytologi, folklore og historie preger flere av videoene i denne spalten, spesielt de tre første bidragene. Samtidig er dette også den siste utgaven vår før jul – eller midtvintersfestene, som det handlet om i førkristen tid.

Og så runder vi av med en internasjonal julesang, fremført av vår egen Hanne Tveter og den meksikanske pianisten Alex Mercado. Innimellom har vi også flere videoer som ikke er knyttet opp til juletiden, som de fine og følsomme innslagene til Øystein Sevåg og Lakki Patey. Ikke minst ønsker vi god juletid med «Julekveld i skogen», med et stjernelag av norske rockere.

Kort sagt: God fornøyelse – og god jul!



WARDRUNA: Birna

Wardruna ble startet av Einar Selvik, Kristian Eivind «Gaahl» Espedal og Lindy Fay Hella i 2003, og utviklet seg snart til et prosjekt med en betydelig internasjonal følgerskare. Særlig nådde de ut til et større publikum gjennom bidragene til TV-serien Vikings.

Nå har Selvik og hans medmusikanter sluppet tittellåten til det kommende albumet Birna, som utforsker forholdet mellom menneske og bjørn. Denne utgivelsen er oppfølgeren til Kvitravn fra 2021, som også ble sluppet i en konsertversjon.

– Sangen illustrerer en dialog mellom menneske og bjørn, og eksemplifiserer de ulike egenskapene og evnene vi mennesker har søkt å låne fra disse betydelige totemiske dyrene gjennom historien, sier Wardruna.

Videoen til «Birna» er regissert av finske Tuukka Koski. Både Nita Rehtonen, Milja Kipahti og Toni Valla involvert på produksjonsssiden, der også Ragnarok Film og Breakfast Helsinki har bidratt. Kristian Engelsen har filmet, mens Mika Onnela medvirker med klipp og fargegradering.

Vi ser og hører også Einar Selvik, Lindy-Fay Hella, Eilif Gundersen, Hans Christian Dalgaard, Arne Sandvoll, John Stenersen og Sondre Veland. Opptakene er filmet i Rondane Nasjonalpark.

Albumet Birna slippes 24. januar 2025, via Sony Music og By Norse Music. Vi nevner også at By Norse Music neste sommer har en egen nordisk showcase på Fire In The Mountains-festivalen i USA, der både Wardruna, Mari Boine og Lindy-Fay Hella & Dei Farne spiller.

ÅDNE LYNGSTAD NILSEN med Karoline Dahl Gullberg: Einaugas auge

«Einaugas Auge» beskrives som en visuell reise gjennom et nordisk naturlandskap, med tematikk om sorg, tap og om å finne indre styrke. Videoen henter inspirasjon fra norske folkeeventyr og norrøn kulturarv.

Bak denne filmen står Cecilie Lagerdahl Hilsen, som er utdannet spesialeffektmaker fra NISS. På nettsidene til Vega Scene i Oslo kan vi lese dette:

– Med bakgrunn som både billedkunstner og sminkør i film og teater, bruker Hilsen sine erfaringer til å formidle historier med sterke visuelle uttrykk. Med en kjærlighet for historie ønsker hun å dra inspirasjon fra klassiske verk og gi dem en ny vri.

Nettopp Vega Scene hadde Norgespremiere på «Einaugas auge», med minikonsert og Q&A, samt visning av bakomfilm og bloopers. Det skjedde fredag for en uke siden, 6. desember.

Musikken er ved Ådne Lyngstad Nilsen, en filmkomponist med utdanning fra Universitetet i Oslo og Norges musikkhøgskole. Han har lang fartstid i filmbransjen som musikalsk historieforteller, og har vunnet flere priser for musikken sin ved internasjonale filmfestivaler.

Karoline Dahl Gullberg er utdannet ved Griegakademiet, NISS og Universitetet i Oslo. Hun har erfaring som solist i Operaen, og synger i Oslo Kammerkor og Grammy-nominerte Stemmeklang.

Også her hører vi John Stenersen på nyckelharpe, samt Fred Ivar Falck Husum på gitar. Max Lagerdahl Hilsen har vært fotograf og kolorist, mens Svein Aase og Vegard Aasen har operert dronene. Marianne Lindbeck og Cecilie Lagerdahl Hilsen har stått for sminke og kostymer.

I de viktigste rollene ser vi Ådne Lyngstad Nilsen, Marianne Lindbeck og Karoline Dahl Gullberg.

Vi i Ballade video gratulerer med et vel gjennomført prosjekt.



WRATH: The Glade

– «The Glade» handler om eksistensiell ensomhet og utenforskap. Låten går til de som føler seg utenfor, annerledes, de som har blitt utestengt fra bygda – Haugafolka.

Det sier Jenny Rudi, som er vokalist, låtskriver og gitarist i Wrath. Hun har også skrevet, regissert og klippet videoen til låten, der vi ser en gruppe goth-jenter som holder en hekseseanse i skogen.

– Handlingen i musikkvideoen til «The Glade» foregår i en slags tidløs eventyrverden inspirert av Theodor Kittelsen og norsk folketro. Vi ser hekser og trollmenn – symboler på «outsidere», som blant annet banker på ruter uten å få komme inn.

Jenni Rudi beskriver «The Glade» som en veldig personlig låt om et punkt i livet hvor du aksepterer ensomheten du alltid har følt på – og ser det vakre i å observere livet klarere.

– Etter at man har gått langt og setter seg ned for å puste, kan plutselig en slående følelse av klarhet treffe deg. Da innser du at du er helt alene i din bevissthet. Og det har du alltid har vært, sier hun.

Wrath består også av trommeslager Sander Skogen og bassist Aron Vagle. Bandet har opprinnelig utgangspunkt i Vindafjord og Haugesund, men har i dag base i Bergen. De blander gjerne sjangre som progressiv metal, ekstrem-metal, folkemusikk og grunge.

Med som produsent og filmfotograf på videoen er Lauris Greidans.



ULVER: Ghost Entry

Ulver er ikke akkurat ukjente med folklore og mytologier, de heller. De har akkurat sluppet det nye studio-albumet Liminal Animals på House of Mythology. Det er deres trettende album – og oppfølgeren til Flowers of Evil (2020) og The Assassination of Julius Caesar (2017).

Den første singelen fra albumet var «Ghost Entry», som vi her viser videoen til. Den inneholdt også en remiks av den britiske elektronika-duoen Autechre. Ulver selv beskrev «Ghost Entry» som et «livstegn» – ikke ulikt en dagbokopptegnelse. Den var for øvrig en av flere sanger fra albumet som ble sluppet som enkeltspor i forkant.

Liminal Animals ble skrevet, produsert og arrangert av Ole Alexander Halstensgård, Kristoffer Rygg og Jørn H. Sværen. Blant de musikalske gjestene denne gangen er Stian Westerhus (gitar, bass, strykere og kor), Ivar Thormodsæter (trommer) og Nils Petter Molvær (trompet), samt koristene Sara Khorami, Astra Eida Rygh, Sisi Sumbundu og Torgeir Waldemar Engen. Anders Møller bidrar med perkusjon og kor, og har også mikset.

Ulver-kronikøren Tore Engelsen Espedal, som utga boken Wolves Evolve: The Ulver Story i 2020, beskriver 2024 som «det røffeste året i bandets historie». Det sikter til den tragiske bortgangen til Tore Ylwizaker, som kom med i Ulver i 1997.

Bildene i videoen er behandlet og visualisert av Cybermind Abyss.



RULE OF TWO: All Good Things (Come To An End)

Oslo-duoen Rule Of Two har vært trofaste leverandører av musikkvideoer til denne spalten gjennom hele året. Nå har de kommet til den femte og siste singelen fra deres kommende EP, som har fått tittelen «Echoes».

Denne gangen har de snudd litt på formelen, og spilt inn en sang de ikke har skrevet selv. Det dreier seg om «All Good Things (Come To An End)» av den canadiske verdenssjernen Nelly Furtado. Den er opprinnelig å finne på hennes millionselgende album Loose fra 2006.

– Sangen i seg selv trenger kanskje ikke noen ytterligere introduksjon, sier Rule Of Two til oss. – Men her har vi prøvd å gjøre noe helt annet, ved å skape om en pophit med en kvinnelig artist til en elektronisk indie-hymne sunget av en mann.

– Samtidig ville vi passe inn «All Good Things (Come To An End)» i den åttitallsinspirerte dark wave-sounden til prosjektet vårt. Det har vi lyktes overraskende bra med, spør du oss.

Sangen er produsert av Kristian Liljan, som også står bak videoen. Makkeren hans i Rule Of Two er Ronny Flissundet.

EP-en «Echoes» er planlagt utgitt rett over nyåret.



DØD DRØM: Vil ikke se

Død Drøm sier selv at de spiller en blanding av gammel rock og punk med driv og fengende riff. Oslo-bandet er også innom sjangere som blues, folk, boogie, pop og eldre country.

– Den nye singelen «Vil ikke se» er en rocka låt som beskriver det alle blir eksponert for – de perfekte livene, opplevelsene og menneskene som blir utlevert gjennom eteren. Men når alt kommer til alt er ingen av oss superhelter.

Død Drøm er Kristen Vangsbakken (vokal, gitar), Thomas Tellefsen (gitar, kor), Kurt Valding Grindhagen (bass, kor), Magnus Lilleengen (gitar) og Runar «Kula» Johannessen (trommer).

Død Drøm har vært i studio i to omganger i 2024. I studioet Endless Tinnitus i Gamlebyen i Oslo samarbeidet de med blant andre Petter Baarli og Jonas Fløter Kjærnsrød fra Backstreet Girls, Paul-Ronny Angel fra The Urban Voodoo Machine og Bjarte Lund Rolland fra Kvelertak og Skadefryd.

Bare i 2024 har dette resultert i fem digitale singler. Nye låter er også innspilt i Calmeyer Studio, og vil slippes de nærmeste månedene. Et helt album er planlagt utgitt til sommeren eller høsten.

Videoen til «Vil ikke se» er laget av Gunnar Knutsen i Tumblewine Films. Ellers sier Død Drøm at Michael Krohn fra Raga Rockers har vært til inspirasjon for tekstene deres.

– Vi skriver på norsk om ting og tang de fleste mennesker uten superkrefter kan kjenne seg igjen i.



SOSISSENE: Julekveld i skogen

Mer norsk rock! Bandet kaller seg Sosissene, og ledes av frontmann Jonas Amazonas, aka Jonas Fløter Kjærnsrød. Han spiller selv i Backstreet Girls og dePress, og har her trommet sammen en imponerende gjeng.

Musikken fremføres blant annet av Petter Baarli (Valentourettes, Backstreet Girls) på gitar, Egil Stemkens (Hellbillies) på gitar, Håkon Oftung (Jordsjø) på orgel og Petter Pogo (Valentourettes og Senjahopen) på pedal steel.

På vokal har Jonas Amazonas valgt å slippe til hele 14 (!) bassister. Det er Knut Oscar (Oslo Ess), Adrian (MT Hammed), Laurits (Göttemia), Toffer (Rotvelt), Gard (Pappasaft), Andrej Nebb (dePress), Jonas (Loupland), Egil (Hellbillies), Gaute (Backstreet Girls), Hanna (Lucky Malice), Mats Vegard (Micky Meat), Simen (dePress), Svein (WTBB), Pogo (Valentourettes) og Tort (Norsk Råkk).

«Julekveld i skogen» ble opprinnelig sluppet på Fucking North Pole Records til jul ifjor. Den kom ut på en meget begrenset vinyl-syvtommer med en versjon av Anne Grete Preus’ «Når himmelen faller ned» som B-side.

– Denna godbiten av et kunstverk skulle egentlig vært ferdig i fjor da Sosissene slapp sin første sjutommer, «Julekveld i skogen». Men jeg havna i DOS, og den ble aldri ferdig til jula 2023, sier Jonas Alazka selv om videoen.

«Julekveld i skogen» er skrevet av tekstforfatteren Astow Ericson fra Ålesund (1921 – 2004), og ble i 2012 kåret til den åttende mest populære julesangen i Norge. Den ble til som en harselas mot alt det sentimentale julemaset, og fikk melodi av Otto Nielsen. Sangen ble udødeligggjort i en innspilling av Rolf Just Nilsen i 1966.



ØYSTEIN SEVÅG & LAKKI PATEY: Childhood

Nå skal vi skifte musikkstil radikalt. «Childhood» er skrevet av Øystein Sevåg. Den er fremført av Sevåg selv på piano, sammen med Lakki Patey på gitar. Videoen er fra innspillingen av sangen til det nye albumet Visual 2, og ble gjort i januar 2024.

Visual 2 er den lenge etterlengtede oppfølgeren til Sevåg-Pateys duoalbum Visual fra 1994. Det albumet ble utgitt på den amerikanske labelen Windham Hill, og hadde i 2023 blitt strømmet seks millioner ganger.

– Musikken fra Visual spilles fortsatt hyppig på radio i USA, forteller Øystein Sevåg til oss. – Den ble også kåret til “Best Ambient Album of the Year” av Wind and Wire Magazine i 1997.

Det nye albumet er en klar videreføring av det nedstrippede konseptet til Visual, men denne gangen er produksjonen helt akustisk – med Sevåg på flygel og Patey på akustiske gitarer. Platen er spilt i Sevågs eget studio i Asker, Blueberry Fields.



ØYSTEIN SEVÅG & LAKKI PATEY: Narumi

Det fruktbare samarbeidet mellom Lakki Patey og Øystein Sevåg strekker seg over mange tiår, og startet allerede på videregående. Det har resultert i tre hovedprosjekter: albumet Windflowers (1983), som ble nominert til Spellemannprisen i jazz-kategorien, Visual og nå altså oppfølgeren Visual 2.

De snakket i mange år om å lage et album som kunne følge opp suksessen med Visual. Først etter 30 år ble planene konkrete. Sevåg og Patey har skrevet hver sine låter til albumets 19 spor, bortsett fra åpningen og avslutningen som ble til i fellesskap i studio.

– Stilmessig inneholder Visual 2 mye improvisasjon, men det spontane er flettet rundt stringente komposisjoner. Her er klare referanser til klassisk musikk, men også til indiske ragas og ambiente klangverdener, sier musikerne.

Det er Lakki Patey som har komponert «Narumi». Opptaket er fra slippkonserten for det nye albumet, som fant sted i Kulturkirken Jakob i Oslo i september. Visual 2 er utgitt av Siddhartha Records og distribueres av The Orchard.

Veldig vakker musikk, synes vi, så sjekk gjerne ut hele albumet.



HANNE TVETER: The Christmas Song

Den norske jazzsangerinnen Hanne Tveter tok oss inn i desember med utgivelsen av ny single og video. Det dreier seg om en versjon av den amerikanske juleklassikeren «The Christmas Song», komponert av Melvin Torme og Robert Wells.

Tveter slipper den nye sangen i samarbeid med den meksikanske pianisten Álex Mercado. Musikken ble spilt inn i Mexico City i en periode hvor hun hadde en rekke konserter og reiser til Mexico. Den er mikset i Oslo og mastret i Madrid, og kombinerer tradisjonell julemusikk med amerikansk jazz.

Hanne Tveter har gitt ut åtte soloalbum på egen label. Hun er kjent for sine utforskninger og sammensmeltninger av jazz med både norsk folkemusikk og flamenco. Og for sine tolkninger av latinjazz og latinamerikansk musikk, gjerne akkompagnert av ettertraktede musikere fra latin- og samtidsjazz-scenen.

En slik musiker er altså Alex Mercado, som omtales som en av de mest produktive og originale musikerne på dagens meksikanske musikkscene. Mercado har gitt ut seks egne album, og har medvirket på en rekke andre utgivelser som pianist.

Det er Ana Solinís som står bak videoen, med bidrag av både Hanne Tveter og Antonio Torner. Den er utgitt på Musikkmakeriet, med Hanne Tveter selv som produsent.



Vi ønsker som vanlig alle våre lesere en god og musikalsk helg. Og ikke minst en fredfull advents- og juletid. Om du vil tipse oss om en aktuell video, kan du skrive til guro[at]ballade[punktum]no. Merk gjerne e-posten Ballade video.

Dette er utgave nr. 252 av Ballade video. Vi er tilbake med nye norske musikkvideoer utpå nyåret, og ser frem til det. I mellomtiden må du gjerne sjekke ut vårt omfangsrike arkiv på denne samlesiden.

Som alltid: Ta vare, og ta vare på hverandre. ❤