Ulver – Tore Ylwizaker – cropped

Tore Ylvisaker (Ylwizaker) er død, bare 54 år gammel. Han har hatt enorm betydning for og i Ulver, men også for mange band og musikere her hjemme og ute i verden som han har bidratt i musikken til.(Foto: Ingrid Aas)

Musiker, komponist og produsent Tore Ylvisaker (Ylwizaker) er død

19.08.2024
Guro Kleveland

Ylvisaker døde fredag 16. august, på sin 54-årsdag.

Bandet Ulver delte mandag ettermiddag en melding i sosiale medier om at keyboardisten Tore Ylvisaker (Ylwizaker) hadde gått bort. Meldingen ble sitert av det amerikanske metallmagasinet Metal Injection, der Ballade først leste en redaksjonell mediesak om dødsfallet.

Tore Ylvisaker ble del av Ulver i 1997, og var et av bandets kjernemedlemmer til i dag, som keyboardist, pianist, programmerer og komponist. Han har også vært involvert i en lang rekke plateutgivelser med andre band, blant dem norske Ihsahn, Mayhem og Spurv, og amerikanske Sunn O))). Han lagde også musikk til filmer (Uno, Svidd Neger, Riverhead) og teater, senest til Macbeth (2018) ved Det Norske Teatret og Demoner (2014) ved Nationaltheatret.

Ulver, med rundt 200 000 følgere fra hele verden i sosiale medier, skrev i sin uttalelse at de har mistet sin «bror gjennom nesten tretti år». Akkurat nå er det for mye å ta innover seg, skriver de, og melder at de vil ta permisjon for å sørge:

It is with black holes in our hearts we have to inform you that our brother for over nearly thirty years, Tore Ylvisaker (Ylwizaker), is dead. He passed on in the night of 16 August, his 54th birthday. It is all too much to take in at the moment. We will return as soon as we have collected ourselves. Rest in peace, dearest friend. We love you, forever.


