Arbeidsgiverne slår tilbake mot kjønnsargument i kulturstreiken

– Frilanserne må ha en like god pensjonsordning som de fast ansatte. LO tar feil når de hevder at frilansere får god pensjon med en hybridordning, sier Spekter.

Denne uka trappet de LO-forbundene som har medlemmer ved sentrale kulturinstitusjoner opp streiken sin. Forestillinger ved Operaen og flere andre scener er avlyst på grunn av streiken.

Arbeidsgiverorganisasjonen Spekter går nå ut og sier at LO tar feil om frilansere og kvinnediskriminering.

I en pressemelding sier administrerende direktør Anne-Kari Bratten følgende om den pågående streiken:

– Når vel 40 prosent av lønnskostnadene i scenekunstsektoren er lønn til frilansere, sier det seg selv at frilanserne må ha en like god pensjonsordning som de fast ansatte. LO tar grundig feil når de hevder at frilansere får god pensjon med en hybridordning. Loven som regulerer ordningen LO nå streiker for å få, er klar på at man mister den opptjente pensjonsbeholdningen hvis arbeidsforholdet er kortere enn 12 måneder, sier Spekters administrerende direktør Anne-Kari Bratten.

– Når LO sier at forsikringsselskapene mener dette er uproblematisk, så bygger dette på at forsikringsselskapene har sagt seg villig til å tilby en ordning som er i strid med loven, påpeker Bratten i pressemeldinga. Denne uka ble flere scenearbeidere og kunstnere ved institusjonene tatt ut i streik for å stille seg bak kravene om pensjon fra Fagforbundet, Creo, LO Stat og Norsk Tjenestemannslag. Nå er 556 arbeidere ved Den Nationale Scene, Den Norske Opera og Ballett og en rekke andre scener i streik.

Bratten mener at lovene setter grenser for hva en skattefavorisert pensjonsordning kan inneholde. En ordning i strid med loven, utgjør derfor en skatterisiko for arbeidstakerne.

– Over 40 prosent av lønnskostnadene i disse kulturvirksomhetene er lønn og honorar til frilanskunstnere. Frilanserne er en sentral og viktig gruppe i den kunsteriske produksjonen, og mange av dem vil havne i en skikkelig pensjonsknipe dersom hybrid innføres, slik LO vil. Spekters medlemmer vil uansett ikke innføre en ordning som er i strid med loven, fastslår Bratten.

– Selv om en leverandør til tross for dette skulle tilby hybridpensjon, som LO nå streiker for, også til de som er ansatt mindre enn 12 måneder sammenhengende hos en arbeidsgiver, vil tilnærmet ingen frilansere få rett til livsvarig pensjon med en hybridordning, sier Bratten.