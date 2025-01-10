Ballade video: Årsbeste 2024

Tolv av de aller fineste av fjorårets norske musikkvideoer. Fra joikesuiter til viking-musikk, frijazz til rock.

Vi har her plukket ut en video per måned for musikkåret 2023. I løpet av året presenterte vi 335 norske videoer og konsertopptak, fordelt på 45 ukentlige utgaver. Alle sammen finner du som vanlig i det store arkivet vårt, som du gjerne må gå på skattejakt i.

Dette var også året da vi feiret 250 utgaver. Vi innledet dessuten et hyggelig samarbeid med Parkteatret i Oslo, og var for andre gang til stede under HIMF – Halden Internasjonale Musikkfilmfestival.

Den mest hektiske måneden for oss var november, da vi viste hele 40 nye videoer. Blant de mest produktive videoleverandørene var Manuela Hofer, Aurora, Simon Moholt og Nullskattesnylterne, som vi viste fire videoer med hver i løpet av året. Gabbarein hadde fem, mens Rule Of Two slo til med hele ni hjemmesnekrede og underholdende videoer i løpet av 2024.

Neste uke er vi tilbake med en vanlig utgave av denne spalten.

ENGEGÅRDKVARTETTEN: Joik Suite (Regi: Aurora Borealis Multimedia)

I januar møtte vi Manuela Hofer x 2, Bellman, Mistra, Gothminister, Jejune, Nullskattesnylterne, Best i motlys, Engegårdkvartetten, Mie Bergh og Arktisk Filharmoni, Konradsen, Aggie Frost, Naeon Teardrops, St. Niklas, Real Ones, Håkon Skogstad, Aurora, Kygo & Ava Max, Mortemia, Rule Of Two, Live Maria Roggen og Ingfrid Breie Nyhus, Torstein & Sigurd og Akkerhaugen Raid med Dick Taylor. Pluss en drøy times konsert med Tuva Halse Quintet.

DIRTY OPPLAND: Limmo (Regi: Pål Ivar Finnkroken, Marius Sørgjerd)

Vi fikk presentert en hel del i løpet av årets korteste måned også. Februar-videoene inkluderte Gåte, I Like To Sleep, Dirty Oppland, ViaMedia, Tor Arve Barøy, Jordsjuk, Girl In Red, Metteson, Sebastian Zalo, Peder Elias, Johan Berggren, Fangst, Bokassa, Golden Core, Gabbarein x 2, Verblen Goods, Nothing Personal, Blomst, Oakland Rain, Rule Of Two, Pseudo Fruit og Badebygjengen. Og nok en drøy times konsert – denne gang med fine Moon Relay.

THEA GRANT: Far From Face (Regi: Thea Grant)

Mars bød på møter med Marie Sahba, Hanna Børseth Rønningen, Sylvaine, El Cuero, AVKRVST, In Vain, VLTIMAS, Witch Club Satan x 2, Veps, Manuela Hofer, LULI, Thea Grant, Omar Mollo og Karl Espegard, Gunerius & Verdensveven, Simon Moholt, Gouldian Finch, Indieclimb, GIA, Anna Soleil, Fie Eike, Draumir, Tor Arve Barøy, Mari Boine, Gothminister, Simen Sormo Say, Mörmaid, Sara Fjeldvær, Louien, Northern Belle, Aron Dahl, Lars Jakob Rudjord, HEDSSMON, Igor & Marihøne Airlines, Paul-Ronney Angel, Tora Augestad, Frode Barth, Trygve Seim og Birger Mistereggen.



HONNINGBARNA: Avanti

Bjørnson valgte seg som kjent april, mens vi valgte å vise disse videoene: Lars Vaular, Åge Aleksandersen med Jørgen Nordeng, Aurora, RÛ, Stain Monsters, Pink Nun, Vibeke Saugestad Band, Thom Hell, Rule Of Two, Honningbarna, Enslaved med Jo Quail, Dutty Dior, Nina Fay, Yndling, Gabbarein, ViaMedia, Airbag, Doglover95, KinGeorg, Hanne Kolstø, Kristin Asbjørnsen, Celiin, Poor Bambi, Sunface, Nina Gaarden, Why Kai, Thefuck, Loka Brazi.

Videre fortsatte april med Susanna, Madeleine Buer, Moon Relay, Unganisha, Benjamin Finger, Blomst, Quarter Wolf, NSB og Nullskattesnyterne x 2. Mye fint!



DEAD MOVIE ANIMALS: The Wanderer (Regi: Henrik Lande Andersen)

Vi feiret mai med Alvah, Gabbarein x 2, Cathrin Gram, Sara Fjeldvær, Andrea Rydin, Enok Monk, Benjamin Finger, Gåte, Raine St. Frank, Margret Berger, Kristine Blir Rapper, Mayflower Madame, Rule Of Two, Dead Movie Animals, Astrid S, Beranek & EL/NeUe, Sebastian Zalo, St. Niklas, Pink Nun, Jejune og No Class.

Og dessuten med Mari Boine, Frode Barth & Laura Marie Rueslåtten, Eirik Hegdal, Thea Grant og Eklektisk Samband, Mistra, Eight Minus, Splashgirl, Mathilde Wigre, Jonas Lovv og Revosolution.

Det ble også plass til litt video-nostalgi med Bel Canto. Der vi blant annet snakket om den beste videoen de aldri laget. Den skulle ha hatt Erik Poppe som regissør.



SUSANNA & OSLO SINFONIETTA: The Ghost (Foto, klipp: Lisa Enes, Alexander Brucki, Sigurd Ytre-Arne)

I juni duket vi til langbord med Susanna, Lovise AK, Birri, Meer, Rule Of Two, Dead Movie Animals, Bikelane, Blomst, Polardegos, Aurora, Mojna, Olga Amalie, Kalandra, Cocktail Slippers, Manuela Hofer, Fadnes, Mathias Angelhus & Sara Fjeldvær, Simon Moholt, Daniel Herskedal og Koldbrann.

Vi presenterte også noen av de nominerte til Årets musikkvideo under Kortfilmfestivalen i Grimstad: Embla Maria, Eirik Aas med GKR, Colin John, Lokoy x 2, Fieh, Slowshift, Makeitliveforever, Håndgemeng og Embla Maria og Roman.



MÖRMAID: Wet Summer (Regi: Alam Ali, Anna Katrin Karlsson)

Så ble det omsider juli, og vi tok en riktig lang og god ferie. Det feirer vi like godt med en muligens litt sommerlig låt, den ikke helt optimistisk titulerte «Wet Summer». Dette er antagelig en video for historiebøkene, der hvert eneste bilde er blitt til via kunstig intelligens. Regissørene genererte over 2000 bilder for å komme frem til det endelige resultatet.



INGEBRIGT HÅKER FLATEN: Free That Jazz (Animasjon: Juliane Schütz)

I august var vi tilbake i sporet, og presenterte ferske videoer med Mari Boine og Ella Marie, Gåte, Pom Poko, Formoe, X-Pleasure, Rule Of Two, Ingebrigt Håker Flaten med Knarr, Erlend Ropstad, Peder Elias, Håkon Brunborg, Arsenalet, Damokles, The Gratitudes x 2, Daniel Herskedal, Fie Eike, Enilora, Simin Tander, Crybaby Claire, Charlotte Villanelle, Hogne Galåen og 1816.



ERLEND ROPSTAD: Filmen om oss (Regi, foto: Mathias Ingvoldstad, Pål Laukli)

September bød på ferske videoer med Lille Venn, Kalle Urheim, Gras, Birri, Ingebrigt Håker Flaten med Knarr, Invasion, Dirty Oppland, Helene Bøksle, Kalandra, Cherry Cinema, Mayflower Madame, SoftSun, Vilde Bye, Randi Oline, Mörmaid, Fredrik Saroea med BIT20 Ensemble, Aron Dahl, Angelina Jordan, Elin Iren, Now We’ve Got Members, Simon Moholt og Utan Dom.

Det ble også tid til en Bylarm-spesial med Tolou, Bargee, Unge Obi, SA_G, Glassmanet, Aktiv Dödshjelp, Beforefrances, Mathias Angelhus, Anna Lille, Pen Gutt, Whammyboy og Magmakammer.



MAYFLOWER MADAME: Crippled Crow (Regi: Astrid Serck)

I oktober tok vi en ridetur med Sara Fjeldvær, brenn., Orbits, Meadows & Io, Moon Relay, Caja, Tre Små Kinesere, Nullskattesnylterne, Anna Lille, Shaun Bartlett, Julius Lind, Jacob Collier & Aurora, Skyggebror, Synnings, Rule Of Two, Brækkækkel, .aske, Simon Moholt, Witch Club Satan, Stina Stjern, Sondre Lerche, Villskudd med Kjartan Kristiansen, Damokles, Oldenborre, SoftSun og Gisle Nataas.

Der var også BIFF på menyen, i form av ti videoer fra programmet til Bergen Internasjonale Filmfestival. Det inkluderte Marie Sahba, Slomosa, Macho, Turbo, Dagny, Nix & The Nothings, Jonas Benyoub med Molly Hammar, Lille Venn, Lille Pablo med Malik og Undergrunn.



UNIAH: Becoming a Ghost (Regi, foto: Una Aurora Venås, Eira Busengdal)

I november feiret vi Halloween med Mayflower Madame, Egil Olsen, Embla & The Karidotters, Deathman, Rule Of Two, Contrarian, Damokles, Dimmu Borgi, Onsloow, Phønix, Gouldian Finch, Eight Minus, St. Niklas, Birri, Julie Henrikke, Monzie Blue og Sonya Heller, Kristin Sevaldsen, Vaarin, Thea Grant, Torgeir Vassvik og Juhani Silvola, Emma Jensen, We Met In June, Yesterdaze og Øy.

Videre gikk, løp og spiste vi med King Hüsky, Earth Moon Transit, Crybaby Claire, Ruben, 2AM-DM, Symre, Meg og Kammeraten Min, Igor Dunderovic og Fetterforeningen, Kajsa Balto, Uniah, Amilost, Slug Boys, Anders Buaas, Fredrick Kaasa, Volve Vokal og Masselys.

Dette var også måneden da vi kunne feire utgave nummer 250. Samtidig startet vi Ballade video på Parkteatret i Oslo – med visning av musikkvideoer på storskjerm i god kaféatmosfære.

WARDRUNA: Birna (Regi: Tuukka Koski)

Vi rakk bare to utgaver i desember. Men det kom med mange kjekke videoer for det: Lotte Lee, Piston Damp, Red Mountains, Vidar Furholt, Nilsen’s Southern Harmony, Asle Beck, Wardruna, Ådne Lyngstad Nilsen, Wrath, Ulver, Rule Of Two, Død Drøm, Sosissene, Øystein Sevåg og Lakki Patey x 2 og Hanne Tveter.



Vi ønsker som vanlig alle våre lesere en god og musikalsk helg. Om du vil tipse oss om en aktuell video, kan du skrive til guro[at]ballade[punktum]no. Merk gjerne e-posten Ballade video.

Dette er utgave nr. 253 av Ballade video. I mellomtiden må du gjerne sjekke ut vårt omfangsrike arkiv på denne samlesiden – og ta turen innom vår neste visning på Parkteatret, som er nå på søndag.

Som alltid: Ta vare, og ta vare på hverandre. ❤