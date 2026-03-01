Påskeintervjuet: Solskinn, appelsiner og herr Qvenild
Påsken senker sitt småhysteriske tempo over oss, og da er det blant annet tid for Vossajazz. Dit skal også pianist/keyboardist...
Årets utgave av Présences er over, resultatet ble et stort genreoppbud, varierende publikumstall, men også et eksempel på BIT 20s...
Årets Présences – Radio Frances egen samtidsmusikkfestival – hadde igjen et meget sterkt norsk fokus. Selv om det i år...
Visens popularitet i Norge ser ut til å holde seg sterk. Ikke minst er dette tydelig når man ser på...
Den produktive Elef Nesheim har begått et nytt bokverk, som kanskje kan overraske de som kjenner han som musikkhistoriker og...
Finanskomiteen har behandlet Oslo kommunes budsjett for 2005. Komiteen avga flertallsinnstilling etter budsjettforhandlinger mellom H, F, V og KrF. Her...
Etter at Ballade 17.11 meldte at talentutviklingsprosjektet Unge Musikere på grunn av manglende bevilgninger stod i fare for å nedlegges,...
Årets utgave av Oslo Synthfestival gikk med underskudd, for første gang i festivalens historie. Klubbkonseptet Plan 9, som kun fokuserte...
Det unge Oslo-baserte samtidsmusikkensemblet asamisimasa har som eneste utenlandske ensemble blitt valgt ut til å spille på det britiske musikkinformasjonssenteret...
Årets utgave av Oslo Synth Festival – som er den 6. i rekken – byr på to utenlandske headlinere og...
Forrige uke fikk alle Gramos medlemmer et brev hvor det ble opplyst om at høstens avregning og utbetaling stod i...
Bak tittelen «Kind of Blå» skjuler det seg et samarbeid mellom klubben Blå og kulturslottet Soria Moria i Oslo. Med...
Ballade presenterer her del to av intervjuet med plateaktuelle Food, der de snakker om betydningen av musikalske sjansespill og rollebytter....
Det engelsk-norske bandet Food har nettopp sluppet sin fjerde plate «Last Supper» på Rune Grammofon. Bestående av Ian Ballamy på...
Ultimafestivalen er nettopp avsluttet, publikumstilstrømningen var solid, men dekningen av dette store evenementet var – med enkelte unntak – mer...
De kommende dagene legger flere jazzband ut på turné. Deriblant finner vi kritikerroste Helge Lien Trio, som skal på en...
Cool Opera 2004, som ble arrangert i Stavanger og Sandnes fra 30.september til 2.oktober, ble en dundrende suksess. Den kanskje...
Slagr et et band som unndrar seg kategorisering. Bestående av Anne Hytta på hardingfele, Amund Sjølie Sveen på vibrafon og...
Det gåtefulle bandet Schtimm setter i disse dager kursen mot kontinentet for å spille konserter i utvalgte byer i Tyskland....
30.september realiseres COOL Opera 2004 – en storsatsning på progressiv opera i Sandnes og Stavanger. Festivalen går over 3 dager...
Mandag 20.september ble den første høringen om Oslo kommunes kommende kulturstrategi gjennomført. Møtet ble ledet av byråd for kultur og...
Saxofonist Petter Wettre slipper sin nye plate «Hallmark Moments» den 1. oktober. Med et eklektisk utvalg instrumenter har han her...
Årets versjon av det internasjonale musikkbransjetreffet POPkomm går av stabelen 29.september. Nytt av året er at man har flyttet hele...
Fartein Valen er en av Norges mest myteomspunnende komponister. En enestående språkbegavelse, utviklingen av en egen atonal polyfoni og hans...
Torsdag ble det kjent at årets utgave av Sommerparaden – et arrangement som i fjor trakk hele 40.000 ungdommer –...
I sammenheng med hundreårsmarkeringen av norsk selvstendighet har Norges symfoniorkestre gått sammen om å spille 20 utvalgte norske verk fra...
Terje Winther er komponist, musiker og kulturbyråkrat. Han er like hjemme som samtidskomponist for strykekvartetter og treblåskvintetter som han er...
Musikkinformasjonssenterets internasjonale konferanse som går av stabelen torsdag 27.mai i Bergen, vekker allerede betydelig oppsikt. Det er registrert godt over...
Regjeringen fordelte fredag 14.mai 180 millioner kroner av overskuddet i Norsk Tipping til kulturformål, en fordobling av fjorårets beløp. Midlene...
Ny Musikk, som siden sin grunnleggelse i 1938 har kjempet for formidling av samtidsmusikk i Norge, har i 2003 hatt...