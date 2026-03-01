Forfatter: Kyrre Tromm Lindvig

In The Country
Jazz

Påskeintervjuet: Solskinn, appelsiner og herr Qvenild

Påsken senker sitt småhysteriske tempo over oss, og da er det blant annet tid for Vossajazz. Dit skal også pianist/keyboardist...

Cecilie Ore, 2004 (Foto: Ann Iren Ødeby)
Kunstmusikk

Présences 2005: Om skyer, manualer og elektronikk i samtidsmusikken

Årets utgave av Présences er over, resultatet ble et stort genreoppbud, varierende publikumstall, men også et eksempel på BIT 20s...

Lasse Thoresen (Foto: Lisbeth Risnes, Mic)
Kunstmusikk

Présences 2005: Skryt og ovasjoner for norsk musikk

Årets Présences – Radio Frances egen samtidsmusikkfestival – hadde igjen et meget sterkt norsk fokus. Selv om det i år...

Odd Børretzen og Lars Martin Myhre (FOTO:Helge Jørgensen/Blåmann Musikkforlag)
Populærmusikk

Bøker om musikk: Visebølgen er langt fra over

Visens popularitet i Norge ser ut til å holde seg sterk. Ikke minst er dette tydelig når man ser på...

Cover: Operette og musikalsguiden
Kunstmusikk

Bøker om musikk: Nesheim om operetter og musikaler

Den produktive Elef Nesheim har begått et nytt bokverk, som kanskje kan overraske de som kjenner han som musikkhistoriker og...

Blå3 (Foto: www.blx.no)
Jazz

Blandede reaksjoner på 2005-tall i Oslo

Finanskomiteen har behandlet Oslo kommunes budsjett for 2005. Komiteen avga flertallsinnstilling etter budsjettforhandlinger mellom H, F, V og KrF. Her...

Unge musikere (Foto: Barratt Due Musikkinstitutt)
Kunstmusikk

Unge Talenter: Håp tross alt?

Etter at Ballade 17.11 meldte at talentutviklingsprosjektet Unge Musikere på grunn av manglende bevilgninger stod i fare for å nedlegges,...

Oslo Synthfestival
Bransjen

Stagnerer synth-miljøet?

Årets utgave av Oslo Synthfestival gikk med underskudd, for første gang i festivalens historie. Klubbkonseptet Plan 9, som kun fokuserte...

Asamisimasa – Ultima
Kunstmusikk

Asamisimasa: Hyperaktive og blakke

Det unge Oslo-baserte samtidsmusikkensemblet asamisimasa har som eneste utenlandske ensemble blitt valgt ut til å spille på det britiske musikkinformasjonssenteret...

Oslo Synthfestival
Populærmusikk

Oslo Synthfestival 2004: Utvidet, vital og med egen buss

Årets utgave av Oslo Synth Festival – som er den 6. i rekken – byr på to utenlandske headlinere og...

Johnny Hide fra Number Seven Deli
Bransjen

Johnny Hide: -Kritikkverdig av Gramo!

Forrige uke fikk alle Gramos medlemmer et brev hvor det ble opplyst om at høstens avregning og utbetaling stod i...

Susanna and the Magical Orchestra
Jazz

Blått kulturslott på Soria Moria

Bak tittelen «Kind of Blå» skjuler det seg et samarbeid mellom klubben Blå og kulturslottet Soria Moria i Oslo. Med...

Food: "Last Supper", 2004 (Rune Grammofon)
Jazz

Food, del to: Om Kenny G. i ørkenen

Ballade presenterer her del to av intervjuet med plateaktuelle Food, der de snakker om betydningen av musikalske sjansespill og rollebytter....

Food,
Jazz

Food for thought: Er frijazzen virkelig fri?

Det engelsk-norske bandet Food har nettopp sluppet sin fjerde plate «Last Supper» på Rune Grammofon. Bestående av Ian Ballamy på...

Fra Frøken Julie, Ultima 2004 (Foto: Ann Irén Ødeby)
Bransjen

Ultima 2004: Litteraturen er kongen i kultur-Norge

Ultimafestivalen er nettopp avsluttet, publikumstilstrømningen var solid, men dekningen av dette store evenementet var – med enkelte unntak – mer...

Helge Lien Trio, Foto: CF Wesenberg
Jazz

Norske jazzband på veien

De kommende dagene legger flere jazzband ut på turné. Deriblant finner vi kritikerroste Helge Lien Trio, som skal på en...

Cool Opera 2004: Calling Clavigo
Kunstmusikk

Operasuksess i Stavanger

Cool Opera 2004, som ble arrangert i Stavanger og Sandnes fra 30.september til 2.oktober, ble en dundrende suksess. Den kanskje...

Slagr (Foto: Mona Møllebakk)
Folkemusikk

Slagr!

Slagr et et band som unndrar seg kategorisering. Bestående av Anne Hytta på hardingfele, Amund Sjølie Sveen på vibrafon og...

Schtimm,
Populærmusikk

Schtimm: Enigmatikere til Tyskland

Det gåtefulle bandet Schtimm setter i disse dager kursen mot kontinentet for å spille konserter i utvalgte byer i Tyskland....

Cool Opera 2004: Calling Clavigo
Kunstmusikk

Cool Opera 2004: Progressiv opera i Stavanger

30.september realiseres COOL Opera 2004 – en storsatsning på progressiv opera i Sandnes og Stavanger. Festivalen går over 3 dager...

Rådhuset i Oslo (Foto: Jiri Havran)
Bransjen

Miloud Guiderk om Oslo-kulturen: – Vi må være offensive!

Mandag 20.september ble den første høringen om Oslo kommunes kommende kulturstrategi gjennomført. Møtet ble ledet av byråd for kultur og...

Petter Wettre (live)
Jazz

Plateslipp med Petter Wettre

Saxofonist Petter Wettre slipper sin nye plate «Hallmark Moments» den 1. oktober. Med et eklektisk utvalg instrumenter har han her...

Popkomm 2003: Aggie "Frost" Peterson og Per Martinsen på Norway Now stand
Bransjen

POPkomm 2004: Norge drar til Berlin

Årets versjon av det internasjonale musikkbransjetreffet POPkomm går av stabelen 29.september. Nytt av året er at man har flyttet hele...

Fartein Valen m/hest
Kunstmusikk

Masinandraina: Valens mytiske fortid

Fartein Valen er en av Norges mest myteomspunnende komponister. En enestående språkbegavelse, utviklingen av en egen atonal polyfoni og hans...

Sommerparade 2003 (Foto: Anders Hanssen)
Bransjen

Sommerparaden avlyst

Torsdag ble det kjent at årets utgave av Sommerparaden – et arrangement som i fjor trakk hele 40.000 ungdommer –...

Oslo Filharmonien
Kunstmusikk

Et eget århundre: Landsdekkende symfoniorkestersamarbeid og jubileumsbok

I sammenheng med hundreårsmarkeringen av norsk selvstendighet har Norges symfoniorkestre gått sammen om å spille 20 utvalgte norske verk fra...

Terje Winther (Foto: Ronnie Klaussen, Oslo Synthfestival)
Kunstmusikk

En analog herremann

Terje Winther er komponist, musiker og kulturbyråkrat. Han er like hjemme som samtidskomponist for strykekvartetter og treblåskvintetter som han er...

The Wire (forside)
Bransjen

Nye deltagere på MICs konferanse

Musikkinformasjonssenterets internasjonale konferanse som går av stabelen torsdag 27.mai i Bergen, vekker allerede betydelig oppsikt. Det er registrert godt over...

Valgerd Svarstad Haugland 2004 (Foto: Berg, KKD)
Bransjen

Musikkrådet:- En stor dråpe i havet

Regjeringen fordelte fredag 14.mai 180 millioner kroner av overskuddet i Norsk Tipping til kulturformål, en fordobling av fjorårets beløp. Midlene...

Lars Petter hagen
Jazz

Rekordstor økning for Ny Musikk

Ny Musikk, som siden sin grunnleggelse i 1938 har kjempet for formidling av samtidsmusikk i Norge, har i 2003 hatt...