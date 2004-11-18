Stagnerer synth-miljøet?

Årets utgave av Oslo Synthfestival gikk med underskudd, for første gang i festivalens historie. Klubbkonseptet Plan 9, som kun fokuserte på synthmusikk, er nedlagt. I tillegg måtte Oslos eneste rendyrkede synthcafé – Café Kraftwerk – nylig innskrenke åpningstiden til helgene. Synthmusikken har aldri hatt noe særlig stor oppslutning i Norge, men i kulissene rår det usikkerhet om hva som er grunnen til at det nå ser dårligere ut enn på lenge. – Det kan hende at vi ikke klarer å markedsføre oss ordentlig, sier Henrik Brautaset Aronsen fra Oslo Synthfestival, som samtidig regner med at man skal klare å arrangere en ny synthfestival til neste år.

Av Kyrre Tromm Lindvig

Siden Oslo Synthfestivals begynnelse i 1999, har de hatt et jevnt besøkstall. I år hadde de for første gang også fått støtte fra Norsk Kulturråd, men til tross for dette gikk de ca. 28.000,- i underskudd. Aronsen er selv usikker på hvordan dette kunne skje.

— Vi hadde til og med like mange forhåndssolgte billetter som før, så det kom overraskende på. Vi hadde også fått grei presseomtale, selv om det ikke akkurat var mye. Det skrives aldri mye om synthmusikk i norsk presse, poengterer Aronsen.

Han forteller at han har hørt fra mange andre konsertarrangører at det er mange som sliter med oppmøtet om dagen.

– Jeg hører fra mange hold at det er vanskelig å få folk til å komme på konserter generelt, at publikumsoppmøtet svikter. I tillegg kommer det at norsk presse ser på synthmusikk som et undergrunnsfenomen – og dette i en tid hvor så mye av norsk popmusikk er synthbasert! Hele elektronikaen kommer jo fra synthmusikken, Røyksopp er jo også et synthband, for å ta et eksempel. Vi har hatt besøkende på Oslo Synthfestival som spontant utbryter: ” Åh, er det slik synthmusikk er”, det virker som om folk flest rett og slett ikke har peiling på hva synthmusikk er, sier Aronsen.

Mens et land som Sverige har en synthkultur som er overproporsjonalt større enn i Norge, har synthmusikken også stor utbredelse i Tyskland, England, Russland og USA, for å nevne noen andre. Aronsen mener at synthmusikk nok til en viss grad er et storbyfenomen og fremhever i denne sammenheng byene Stockholm, Gøteborg og Malmø som de store byene innen synthmiljøet i Sverige.

I sammenheng med medias dekning påpeker Aronsen følgende:

– I Norge vet hver eneste bestemor hva en rocker er, mens i Sverige vet hver eneste bestemor hva en synther er. Mye av dette har selvfølgelig med mediedekningen å gjøre. Norsk presse skriver mye mer om norsk musikk i dag enn før, noe som selvfølgelig er veldig positivt. Men det virker som om de trenger nye trender, nye klær og nye musikkgenre å skrive om hvert år. Da kan det hende at de anser synth som litt traust, selv om det kommer nye band både nasjonalt og internasjonalt hele tiden, uttaler Aronsen.

For ikke så lenge siden måtte klubbkonseptet Plan 9 – hvor Aronsen var styremedlem – legge ned virksomheten. Dette var en klubb som kun fokuserte på synthmusikken og Aronsen forteller at også der sviktet publikum.

— Vi hadde ned mot 70-80 besøkende på slutten, og da er det for stor risiko. Vi prøvde bare å gå i null, men det trengs marginer. Oslo Synthfestival har også alltid gått i null – det er faktisk et rent idealistisk prosjekt. Det er ingen som jobber med dette som får betalt, forteller han.

Idealismen ser ut til å gjennomsyre resten av synthmiljøet også. Etter at underskuddet av årets synthfestival er blitt kjent, er ”Festival-aid” blitt etablert. I løpet av to dager har man dekket inn 30 % av underskuddet til årets synthfestival. Dette er penger som privatpersoner gir av egen lomme.

– Støtten vi har fått er meget oppmuntrende. Vi planlegger også en støttekonsert, selv om det er litt tidlig å hvor den eventuelt skal finne sted. Men vi har fått meget positive tilbakemeldinger fra både musikere og teknikere som vil stille opp på dette, sier Aronsen.

På bakgrunn av dette er han optimistisk med tanke på neste års festival.

— Jeg kan ikke garantere det, men jeg regner med at det blir festival til neste år også. Om vi må kutte ned til én dag, eller kutte ned på band, eller hvordan vi gjør det, vet vi ikke helt enda. Men arrangementet har gjennom årene vist seg å ha livets rett, vi lar oss ikke knekke av vårt første underskudd, avslutter Aronsen.

For folk som vil vite mer om synthmusikk, kan man følge lenkene under eller klikke seg inn på www.synth.no.