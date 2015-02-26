Innfører felles utgivelsesdag

Plateselskapenes internasjonale interesseorganisasjon er kommet til enighet med store deler av musikkindustrien om et felles utgivelsestidspunkt for nye singler og album.

Det er IFPI Norge som meddeler i en pressemelding at de har rådført seg med artister, musikere, musikkinteresseorganisasjoner, plateselskaper og detaljister om en felles, internasjonal utgivelsesdag for ny musikk.

Bakgrunnen er at varierende utgivelsesdager forårsaker frustrasjon for musikkforbrukere fordi at enkelte forbrukere i dagens ordning kan få tilgang til nye utgivelser før andre.

Tanken er også at en felles global utgivelsdag gjør markedsføringen enklere, og at et mindre tidsrom mellom utgivelser i ulike land kan redusere risikoen for piratkopiering.

Det nye tidspunktet IFPI ønsker å innføre for nye album og singler er kl. 00:01 lokal tid på fredager, gjeldende fra sommeren 2015.

Tidspunktet begrunnes med en forbrukerundersøkelse utført av TNS i syv musikkmarkeder (i Brasil, Frankrike, Italia, Malaysia, Spania, Sverige og USA) som viser at fredag og lørdag er de mest foretrukne dagene for nye musikkutgivelser.