Kollasj over alle nominerte til Nordisk råds musikkpris 2024. Vinneren blir avslørt 22. oktober, under en tv-sending som kan ses i alle de nordiske landene.

Anne Hytta og Tyler Futrell nominert til Nordisk råds musikkpris 2024

29.05.2024
- Red.

Tolv nordiske verk er nominert, de to fra Norge er Hyttas albumverk «Brigde» (2023) og Futrells «Stabat Mater» (2021).

Anne Hytta (f. 1974) er fra Telemark, men bosatt i Oslo. Hun er en prisbelønt hardingfelespiller og komponist, og har et solid fotfeste i den tradisjonelle folkemusikken samtidig som hun beveger seg på tvers av musikalske og geografiske grenser, fra middelaldermusikk til improvisasjonsmusikk, fra solo til større ensembler, skriver Nordisk råd om komponisten.

Bedømmingskomiteen sier om albumverket Bridge fra 2023 at det er et suggererende verk, der Hytta har «mesterlig transformert hardingfelas karakteristikker over i en kammerorkestral kropp og klang, noe som blir både spesifikt og universelt på samme tid. Hun skaper en åpen og grenseløs tilstand, som er og alltid har vært, uten at en har hørt den før. En nyskapende søken etter hardingfelas innerste vesen.»

Komponist Tyler Futrell (f.1983) er opprinnelig fra Nord-California, men har vært basert i Oslo i en årrekke. Han har en variert verkkatalog bestående av kammermusikk, orkesterverk, vokalmusikk og sceniske verk.

Om Stabat Mater sier bedømmingskomiteen at det er «et spesielt sterkt verk som på sitt styggvakre vis røsker i våre indre irrganger», med en medrivende dramaturgi der vi kan kjenne «den grelle angsten ved tapet av et barn» som det er umulig å ikke berøres av. «Strykeorkester, cembalo og solister smelter sammen til en felles kropp og stemme, og midt i smerten er det også så vakkert at det gjør vondt. Formmessig oppleves verket komplett og gjennomtenkt,» uttaler komiteen videre.

Stabat Mater ble urframført under Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival i 2022 av TerjungEnsemble, Silje Aker Johnsen, sopran og Astrid Nordstad, mezzosopran. Dirigent var Lars-Erik ter Jung. Verket er også fremført på blant annet Hardanger Musikkfest og Fjord Classics.

Blant de tolv nominerte fra Norden er det album med jazzmusikk og folk, filmmusikk, symfonier og konserter, skapt av musikere fra de nordiske landene. Vinneren av Nordisk råds musikkpris 2024 offentliggjøres 22. oktober under en tv-sending som kan ses i alle de nordiske landene. På en prisseremoni under Nordisk råds sesjon i Reykjavík i uke 44 mottar vinneren prisstatuetten ”Nordlys” samt selve prisen på 300 000 danske kroner. Det er medlemmene i bedømmingskomiteen for Nordisk råds musikkpris som har nominert de tolv verkene, opplyser prisutdeleren.


Her er oversikt over alle de 12 nominerte:

Danmark
Apolonia Apolonia, filmmusikk av Jonas Struck
Om Lys og Lethed av Rune Glerup 

Finland
Extinctions av Cecilia Damström 
Juniper av Linda Fredriksson

Færøyene
Symfoni nr. 1 & 2 Sólárið av Tróndur Bogason 

Island
The Gospel of Mary av Hugi Guðmundsson 
Bewitched av Laufey 

Norge
Brigde av Anne Hytta
Stabat Mater av Tyler Futrell

Sverige
Cellokonsert av Anders Hillborg 
Eros agape philia av Sara Parkman og Hampus Norén

Åland
LUFT av Peter Lång  

 

Karpe: Omar Sheriff. Ga duoen sju Spellemannpriser, inkludert Årets Spellemann og rekord i priser.

Opphavsmenn og -kvinner fra overalt

Gratulerer til de sinnssykt mange bidragsyterne, langt tilbake i tid, på årets låt «Sidi Mansour». Ma ma ma maa.

Anne Hytta, Unni Løvlid, Ingfrid Breie Nyhus.

Usynlige opphavskvinner bak Griegs opus

Edvard Grieg lærte sanger av kvinner i Jotunheimen og andre steder komponisten besøkte om sommeren. I dag ville kvinnene kanskje vært...

06 kallestad og oftestad KU

Haustetid for Hardanger Musikkfest

Hardanger Musikkfest ber namnet sitt med rette. Sjølv om eg ikkje fekk med meg meir enn helvta av årets festival,...

Wiener Sängerknaben åpnet Oslo int kirkemusikkfestival 11 mars

Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestivals siste helg: Skjønnheten og smerten forblir

Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival har holdt den første festivaluka gående i hovedstaden, med en vellykket åpningshelg og generelt godt besøkte konserter...

Overraskelse therese gunilla

Høgdepunkta stod i kø på Hardanger Musikkfest

Ein dag på Hardanger Musikkfest er som ei veke på ein meir urban festival. Det kjennes nesten som å vera...

Flere saker

Fra venstre John Pål Inderberg, Thomas Torstrup og Martin Högberg

Ikke bit i sure epler – lag en spennende dessert!

KRONIKK: Folk vil ha musikk de har et forhold til på livets viktigste dager, men trenger hjelp til å få...

Oslo Kru på jobb før pandemien

Krisemilliard fra Raja – uten at 2021-kompensasjonen er klar ennå

Én av to krisemilliarder skal gå til søkbare pakker, i kulturministerens nylanserte pott. Men Raja venter på ESA-godkjenning før han...

Kulturminister Trine Skei Grande Foto: Aslaug Olette Klausen

Kulturmeldinga: Fylkeskommunene får større ansvar for kulturfinansiering

Dette vil si at regjeringen ønsker å overføre dagens tilskuddsmidler til fylkene for tiltak og arrangement som ikke har en...