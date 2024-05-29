Anne Hytta og Tyler Futrell nominert til Nordisk råds musikkpris 2024

Tolv nordiske verk er nominert, de to fra Norge er Hyttas albumverk «Brigde» (2023) og Futrells «Stabat Mater» (2021).

Anne Hytta (f. 1974) er fra Telemark, men bosatt i Oslo. Hun er en prisbelønt hardingfelespiller og komponist, og har et solid fotfeste i den tradisjonelle folkemusikken samtidig som hun beveger seg på tvers av musikalske og geografiske grenser, fra middelaldermusikk til improvisasjonsmusikk, fra solo til større ensembler, skriver Nordisk råd om komponisten.

Bedømmingskomiteen sier om albumverket Bridge fra 2023 at det er et suggererende verk, der Hytta har «mesterlig transformert hardingfelas karakteristikker over i en kammerorkestral kropp og klang, noe som blir både spesifikt og universelt på samme tid. Hun skaper en åpen og grenseløs tilstand, som er og alltid har vært, uten at en har hørt den før. En nyskapende søken etter hardingfelas innerste vesen.»

Komponist Tyler Futrell (f.1983) er opprinnelig fra Nord-California, men har vært basert i Oslo i en årrekke. Han har en variert verkkatalog bestående av kammermusikk, orkesterverk, vokalmusikk og sceniske verk.

Om Stabat Mater sier bedømmingskomiteen at det er «et spesielt sterkt verk som på sitt styggvakre vis røsker i våre indre irrganger», med en medrivende dramaturgi der vi kan kjenne «den grelle angsten ved tapet av et barn» som det er umulig å ikke berøres av. «Strykeorkester, cembalo og solister smelter sammen til en felles kropp og stemme, og midt i smerten er det også så vakkert at det gjør vondt. Formmessig oppleves verket komplett og gjennomtenkt,» uttaler komiteen videre.

Stabat Mater ble urframført under Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival i 2022 av TerjungEnsemble, Silje Aker Johnsen, sopran og Astrid Nordstad, mezzosopran. Dirigent var Lars-Erik ter Jung. Verket er også fremført på blant annet Hardanger Musikkfest og Fjord Classics. Blant de tolv nominerte fra Norden er det album med jazzmusikk og folk, filmmusikk, symfonier og konserter, skapt av musikere fra de nordiske landene. Vinneren av Nordisk råds musikkpris 2024 offentliggjøres 22. oktober under en tv-sending som kan ses i alle de nordiske landene. På en prisseremoni under Nordisk råds sesjon i Reykjavík i uke 44 mottar vinneren prisstatuetten ”Nordlys” samt selve prisen på 300 000 danske kroner. Det er medlemmene i bedømmingskomiteen for Nordisk råds musikkpris som har nominert de tolv verkene, opplyser prisutdeleren.



