Populærmusikk

Apoptygma Berzerk topper Oslo Synthfestival

Publisert
15.08.2003
Skrevet av
Arvid Skancke-Knutsen

Oslo Synthfestival fyller fem år i år, og hadde kickoff-party for evenementet torsdag 14. august. Her ble det gjort kjent at Apoptygma Berzerk vil toppe bandlisten, mens Gothminister – alias Bjørn Alexander Brem – vil dukke opp i en hardtslående EBM-konstellasjon kalt Dead Pilots. Ytterligere nye navn til årets festival er Solstopper, Son Tarjeiav og Zensor.

— I år feirer Oslo Synthfestival 5 års jubileum, og i den forbindelse startet vi litt tidligere enn vanlig med et kick-off party allerede i august, forteller presseansvarlig Lise Viken. – Eminente, men ukjente DJer (i DJ-sammenheng) sto for dansbar elektronisk musikk, og Oslo Synth Band underholdt publikum med et forrykende live-show. I tillegg offentliggjorde vi alle artistene som skal opptre på Oslo Synthfestival 2003.

Alt i midten av juli var følgende artister klare: Tyske Welle: Erdball, samt norske Sweep, In_zekt, Zerstörer, Sordid Sentimental og Rustflower Inc. Denne listen er nå supplert med følgende fem navn: Apoptygma Berzerk, Zensor, Dead Pilots, Solstopper og Son Tarjeiav.

Ballade hadde gleden av å se en av Apoptygmas sjeldne Norgeskonserter under Månefestivalen i Fredrikstad, og kan rapportere om et band i svært god form. Bandet består i dag av Stephan L. Groth, Geir Bratland, Fredrik Brarud og Angel Stengel, og har lenge vært Norges absolutt ledende stjerner innen synth-miljøet, med stor popularitet både i USA og Europa.

Dead Pilots er et ferskt prosjekt med medlemmmer fra sentrale band i det norske synth-miljøet. Her finner vi Henning Mikaelsen fra Skin Disease, Ismael Henriksen fra The Order, Bjørn A Brem fra Gothminister og Thomas Kulberg fra Atropine og Epileptrician. Zensor har tildigere vært presentert her i Ballade, og debutyerte i oktober 2001 med EPen «Bunker» på plateselskapet AngelProductions. Siden den gang har bandet bl.a. opptrådt på by:Larm og Arvikafestivalen i 2002, og vil nå gi ut sin første fullengder høsten 2003.

Videre stiller Tarjei E Krogh, som for innvidde bør være kjent fra band som Oslo Synth Band og Anstalt, på Oslo Synthfestival med sitt eget prosjekt Son Tarjeiav, mens Solstopper, alias Andreas Rønnning, er siste nye navn på listen.

Fra før av er det kjent at tyske Welle: Erdball, Sweep, In_Zekt, Zerstörer og Rustflower Inc. vil opptre på festivalen, som finner sted på betong i Oslo. Disse kan du lese mer om ved å sjekke den første artikkellenken nedenfor.

Nytt av året er at Oslo Synthfestival for første gang innledder et samarbeid med festivalbussen.com, som vil sette opp busser fra Stockholm, Malmø, Gøteborg og Bergen. Festivalbilletten inkluderes i bussprisen, og det vil dermed bli en enkel sak å komme seg til Oslo den 8. november. Mer informasjon vil etterhvert komme på festivalbussen.com sine hjemmesider, melder arrangørene.

Også i år inkluderer festivalbilletten en gratis CD med alle band som deltar på Oslo Synthfestival 2003. Denne CDen fås i døren ved ankomst til festivalen.

