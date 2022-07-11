Odd Nordstoga

Odd Nordstoga spilte på Livestock i Alvdal lørdag 9. juli. - Det er kanskje litt blasert å si det, men pandemien har vært litt bra: Det virker som folk har hørt på sangene mine. Publikum var helt med. Det ble allsang, låt etter låt. Utrolig moro, sa Nordstoga til Ballade etter konserten.(Foto: Harald Vingelsgaard)

AktueltBransjen

Koronakrisa ga Livestock et nytt løft: Festivalsuksessen i skogen

Publisert
11.07.2022
Skrevet av
Harald Vingelsgaard

Livestock i Alvdal ble en suksess med en rekke nasjonale og lokale band, nok en gang. To år med koronakrise ga festivalen et løft.

– Selv om vi ikke arrangerte Livestock for fullt i fjor og 2020, har vi arbeidet veldig mye med å utvikle nye konsepter, sier festivalsjef Sunniva Brennmoen Strypet.

De nye konseptene er en ny festival i festivalen: Livestock Ung for ungdom i alderen 10-15 år. Og kunstutstilling med et kjempestort veggmaleri og installasjoner i skogen. Som om det ikke er nok, har festivalen allerede Kalvstock for barna, og en stor satsing på sykling i fjellene.

Pønkbandet Honningbarna spilte på helgens Livestockfestival i Alvdal. (Foto: Harald Vingelsgaard)

Koronakrisa førte med andre ord noe godt med seg for Livestock. Det gjorde den også for Odd Nordstoga, som var overveldet over den gode responsen fra publikum da han spilte på den største scena som første artist lørdag kveld.

Fantastisk publikum
– Helt fantastisk. Dere er helt fantastiske, sa han til folkehavet som hadde møtt opp for å høre ham.

Odd Nordstoga var veldig glad for å spille på Livestock. Han roser landets arrangører, som gjør det mulig å spille for publikum landet rundt: – Det er de som er våre sjefer, det er de vi kan takke for å ha steder å spille. (Foto: Harald Vingelsgaard)

Etter konserten, backstage, fortalte han noe utenom det vanlige.

– Det er kanskje litt blasert å si det, men pandemien har vært litt bra: Det virker som folk har hørt på sangene mine. Publikum var helt med. Det ble allsang, låt etter låt. Utrolig moro. Ja, det var fantastisk for meg å dele opplevelsen med publikum under denne konserten, sier Nordstoga.

Han setter stor pris på idealistene, ildsjelene som arrangerer Livestock og de andre festivalene i Norge.

– Det er de som er våre sjefer, det er de vi kan takke for å ha steder å spille, sier Nordstoga.

Under hans konsert fikk vi noen ord med to strålende glade publikummere ute på festivalplassen.

– Det er helt topp å være på Livestock og høre mye fin musikk, sa Liv Marit Mælen og Karin Østigård. Begge hadde barn, det vil si ungdommer, som var publikum på festivalen. De synes det er flott at flere generasjoner kan møtes på festplassen som publikum. Østigård arbeidet til og med som frivillig under Livestock.

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Millioner og scener
Livestock på Alvdal har et budsjett på om lag 3,5 millioner kroner. Hovedfestivalen arrangeres over to dager på to scener på et område i skogen i Alvdal i Innlandet.

På den store scenen spilte Odd Nordstoga, Fay Wildhagen, Staut, Oslo Ess, Tora, Honningbarna og det lokale bandet Funky Fjellfolk. Med andre ord svært variert musikk.

Caroline Strømshoved i Ask Carol syntes det var stas å komme tilbake til Alvdal for å spille. Hun var på festivalen som publikummer første gang i 2008. (Foto: Harald Vingelsgaard)

På den minste scenen, skogscenen på festivalområdet, spilte Hedda Mae, Ogras og en rekke band med lokal tilknytning som Ask Carol og Rags & Feathers.

– Det er alltid morsomt å komme tilbake hit, sa Karoline Strømshoved som er en del av duoen Ask Carol. Hun kommer fra Auma et par mil nord for festivalområdet. Hun spilte både om kvelden for det voksne publikummet og på dagen for ungdommene mellom 10 og 15 år.

– Vi likte oss veldig godt under konserten for de yngre under «Livestock Ung». Det tok av. Det var kjempemoro å se at de yngre er så gira på rock, sier hun. Strømshoved var selv på festivalen som publikummer for første gang allerede i 2008.

For alle
Livestock er en festival for alle generasjoner, barn, foreldre og besteforeldre, det har til og med vært oldeforeldre til stede under noen av konsertene.

Livestock er som et eventyr: Det var en gang i 2007 at noen ungdommer startet festivalen på verandaen til forsamlingshuset Basheim i grenda Strømmen i Alvdal. De trengte en scene å spille på. For å få til det, måtte de lage scenen selv. Den første festivalen ble en stor nærmiljøsuksess med mange band og mye publikum.

Senere flyttet de til skogs, nærmere bestemt skytebanen Stormoen et par mil lenger sør i Alvdal, og der holder de til ennå. Festivalen feirer 15 år i år.

Gitarist, sanger og låtskriver Tora Dahle Aagård er frontfigur i bandet TORA, som spilte på Livestockfestivalen fredag 8. juli. (Foto: Harald Vingelsgaard)

Frivillige
400 frivillige var med og arbeidet under Livestock i 2022  i Alvdal, hvor det bor om lag 2500 personer.

– Folk var litt trege til å melde seg på. Men de siste dagene kom det mange. Noen tenkte som så: Tenk om det ikke blir Livestock… Da var valget enkelt, de kom for å hjelpe til, sier Ina Bjørkedal Jenssen som er frivilligsjef.

Booking
– Vi er en liten festival, men mange bookingbyråer kjenner oss etter 15 år i bransjen, sier bookingsjef Tora Trønnes Lilleeggen.

Noen tar kontakt og presenterer sine artister.

– Både artistene og byråene er interessert i å spille på vår festival. Mange artister synes det er gjevt å komme hit. Det er lett å booke, sier bookingsjefen. Oslo Ess er nærmest et husband på festivalen, sammen med det lokale bandet Funky Fjellfolk.

Det blir garantert Livestock neste år også. Her er en del av arrangørgruppa, fra venstre markedsføringssjef Martine Bakkeng, festivalsjef Sunniva Brennmoen Strypet, Einar Ødegård Gjelten, som var med å starte festivalen, frivilligsjef Ina Bjørkedal Jenssen, bookingsjef Tora Trønnes Lilleeggen og tidligere festivalsjef og nå bookingmedarbeider, Andreas Tronsgård. (Foto: Harald Vingelsgaard)

Livestock er non-profitt, det er ren idealisme. Kun festivalsjefen har en betalt halv stilling. Alle andre jobber gratis. Og festivalen drives nøkternt.

Hvis det blir overskudd, brukes alle pengene til å utvikle festivalen. De har til og med et «regnfond», slik at de kan overleve et år med lite publikum i tilfelle regnværet blir så ille at publikum svikter.

Artisthonorarer og priser
– Flere bookingselskaper kjenner størrelsen på vår festival. De vet at vi opp gjennom årene har vist at vi er en seriøs festival. Bookingen blir en vinn-vinn for begge parter, sier bookingsjef Tora Trønnes Lilleeggen.

Hun fastslår for øvrig at prisene de betaler til forskjellige ting stiger i takt med den generelle prisøkningen på for eksempel strøm og diesel.

Edvard Valberg i Honningbarna. (Foto: Harald Vingelsgaard)

Arrangørgruppa
Livestock har ei stor arrangørgruppe med 20 personer som jobber med festivalen nærmest året rundt. Mange av dem er nye de to siste årene.

Festivalgjengen på Alvdal er glade for at koronarisa ser ut til å være over.

– Det kribler i kroppen. Endelig er vi skikkelig i gang igjen, både vi som arrangør, artistene og de som leverer scenen til oss. 2022 er et strålende år, sa Andreas Tronsgård to dager før festivalen. Han har vært festivalsjef tidligere, og jobber nå med booking.

Livestock ble nok en gang en suksess.

– Vi er veldig, veldig fornøyd med festivalen. Ingen uheldige hendelser. Publikum storkoste seg.  Mange fikk høre band de aldri før har hørt live, for eksempel Hedda Mae og Fay Wildhagen. Publikum likte det. Kult. Et av våre mål er å utfordre publikum ved å sette opp artister som er ukjente for mange i vår fjellregion. Det blir garantert Livestock neste år også. Folk vil ha mer, sier festivalsjef Sunniva Brennmoen Strypet.

konsertsommer 2022konsertsommeren 2022LivestockfestivalenOdd NordstogaTora Dahle Aagård

