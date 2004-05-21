Nye deltagere på MICs konferanse

Musikkinformasjonssenterets internasjonale konferanse som går av stabelen torsdag 27.mai i Bergen, vekker allerede betydelig oppsikt. Det er registrert godt over 100 påmeldte fra inn -og utland, aktører fra alle deler av musikklivet. Deriblant finner vi media – og bransjefolk, musikkforlag, konsertarrangører, musikkvitere, politikere og musikere. Nylig ble det også bekreftet at Halvor Manshaus – advokaten som forsvarte Jon Lech Johansen i den såkalte DVD -saken – skal holde foredrag på konferansens første dag. – Jeg vil primært fokusere på gjeldende rett i forhold til rettighetsspørsmål, uttalte Manshaus til Ballade.

Av Kyrre Tromm Lindvig

Manshaus vil holde foredrag om musikk som digitalt medium og problemer som oppstår i forhold til rettighetsspørsmål i den sammenheng.

— Vi er veldig glade for at Manshaus kunne stille som foredragsholder på vår konferanse. Han er uten tvil en person med stor kjennskap til problematikken omkring rettighetsspørsmål, noe hans forsvarsvirksomhet for Jon Lech Johansen viste til fulle. Det er meget viktig for oss at vi kan få belyst denne problematikken fra et juridisk ståsted, forteller direktør for Musikkinformasjonssenteret, Morten Walderhaug.

Manshaus uttaler til Ballade at han i sitt foredrag kommer til å fokusere på de praktiske sidene av spørmål om rettigheter.

— Som advokat har jeg en praktisk innstilling til dette, nemlig å belyse hva som er gjeldende rett. Utover er det selvfølgelig også interessant å diskutere om kring hvordan ting bør være, sier Manshaus.

Manshaus komplementerer listen over konferansens foredragsholdere, som også inkluderer kulturminister Valgerd Svarstad Haugland, mediaprofessor Jostein Gripsrud, sangerinnen og president for CIAM (Conseil International des Auteurs et Compositeurs de Musique): Pia Raug, Reiner Moritz fra Poorhouse International, musikkprofessor Dan Lundberg fra universitetet i Gavle, BBC-produsent Edward Blakeman, Rob Young, redaktør for «The Wire», Richard Kessler, direktør for American Music Centre, Bendik Hofseth fra NOPA og Peter Rantasa, direktør for Musikkinformasjonssenteret i Østerrike.

— På deltagersiden er det nå bekreftet godt over 100 deltagere, men det er fremdeles noen ledige plasser igjen, hvis noen vil slenge seg på, sier Lisbeth Risnes, administrasjonssjef i Musikkinformasjonssenteret.

Konferansens internasjonale tilsnitt er ikke bare ivaretatt via de utenlandske foredragsholderne, men gjenspeiles også i deltagernes multinasjonale sammensetning. Det er til nå bekreftet at det kommer delegater fra Kina, USA, Tyskland, England, Frankrike, Belgia, Østerrike, Irland, samt hele Norden. I tillegg vil så godt som alt som kan krype og gå i norsk musikkliv være representert, deriblant Kulturrådet, Jazzforum, Rikskonsertene, NRK, Dansk Radio, FONO, Universal Music Norge, Vest Norsk Opera, PNEK, Nasjonalbiblioteket, NTNU og jazzklubben Blå.

— Det er ingen tvil om at dette er en god sjanse ikke bare for å få med seg en god del interessante foredrag, men også for å knytte kontakter med viktige aktører i nasjonalt og internasjonalt musikkmiljø, poengterer Risnes.

— Det er en meget bra mulighet for å få vist seg frem, samstemmer Rob Young fra «The Wire» til Ballade. Hans innlegg kommer til å være både en presentasjon av hans eget blad samt en generell diskusjon om de genrene som i dag faller utenfor pressedekningnen.

— I dag skriver alt for mange om de samme platene og artistene, og som en følge av dette faller ofte hele genre utenfor. Vi i «The Wire» er opptatt av å dekke bredden, og dette er et av hovedtemaene i mitt foredrag, nemlig hvordan dette kan gjøres, forteller han.

Young er imidlertid litt skeptisk til konferanser generelt.

— Ofte får man følelsen av at man bare går opp og gjør sin greie, og deretter så vet du ikke engang om det du prøvde å si kom frem til folk. Selve konferansemaskineriet kan ofte være litt tungrodd. Men hvis det er mulighet til å stille spørsmål og debatt, så kan det bli veldig bra. Jeg ser i alle fall frem til å delta, avslutter Young på telefon fra London.

For fullstendig oppdatert program og påmelding til MICs konferanse i Bergen kan du klikke her.