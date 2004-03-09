MIC inviterer til konferanse i Bergen

Musikkinformasjonssenteret har gleden av å invitere til konferansen MUSIC INFORMATION BEYOND POLITICS, MARKET, AND MEDIA 27.-28. Mai 2004 under Festspillene i Bergen.

Konferansen inngår i feiringen av MICs 25-årsjubileum og tilbyr foredragsholdere fra et bredt spekter av internasjonalt musikkliv, som vil fokusere på følgende tema:

* Musikkpolitikk

* Musikk i marked og media

* Nye verktøy og nye oppgaver innen musikkinformasjon

Konferansen åpnes av kulturminister Valgerd Svarstad Haugland, som vil innlede om kulturpolitikk i en globalisert verden.

Mer informasjon om konferansen, samt registrering finner du her.

Vi sees i Bergen!