MIC inviterer til konferanse i Bergen
Musikkinformasjonssenteret har gleden av å invitere til konferansen MUSIC INFORMATION BEYOND POLITICS, MARKET, AND MEDIA 27.-28. Mai 2004 under Festspillene i Bergen.
Konferansen inngår i feiringen av MICs 25-årsjubileum og tilbyr foredragsholdere fra et bredt spekter av internasjonalt musikkliv, som vil fokusere på følgende tema:
* Musikkpolitikk
* Musikk i marked og media
* Nye verktøy og nye oppgaver innen musikkinformasjon
Konferansen åpnes av kulturminister Valgerd Svarstad Haugland, som vil innlede om kulturpolitikk i en globalisert verden.
Mer informasjon om konferansen, samt registrering finner du her.
Vi sees i Bergen!