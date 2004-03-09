MIC inviterer til konferanse i Bergen

09.03.2004
- Red.

Musikkinformasjonssenteret har gleden av å invitere til konferansen MUSIC INFORMATION BEYOND POLITICS, MARKET, AND MEDIA 27.-28. Mai 2004 under Festspillene i Bergen.

Konferansen inngår i feiringen av MICs 25-årsjubileum og tilbyr foredragsholdere fra et bredt spekter av internasjonalt musikkliv, som vil fokusere på følgende tema:

* Musikkpolitikk
* Musikk i marked og media
* Nye verktøy og nye oppgaver innen musikkinformasjon

Konferansen åpnes av kulturminister Valgerd Svarstad Haugland, som vil innlede om kulturpolitikk i en globalisert verden.

Mer informasjon om konferansen, samt registrering finner du her.

Vi sees i Bergen!

Relaterte saker

Kulturmeldingfugl

Kulturvisjoner frem mot 2014: Her er hovedlinjene

Her kan du lese Kulturkomiteens hovedmerknader til musikkfeltet, der man tar for seg situasjonen for bl.a. Ensemblefeltet , Symfoniorkestrene, Kor...

Musikk, marked, politikk og industri

Musikkinformasjonssenteret markerer sitt 25 års jubileum med en internasjonal konferanse i Bergen 27-28 mai. Blant innlederne finner vi nasjonale og...

Pia Raug (DK)

Bredt internasjonalt oppbud på MICs musikkonferanse

I tillegg til å åpne MICs forestående konferanse «Beyond politics, market and media», vil kulturminister Valgerd Svarstad Haugland også holde...

Oslo Filharmonien

MIC-direktøren overtar Oslo-Filharmonien

Morten Walderhaug kunngjorde i dag klokken 10 at han har sagt opp sin stilling som Musikkinformasjonssenterets direktør, for å overta...

The Wire (forside)

Nye deltagere på MICs konferanse

Musikkinformasjonssenterets internasjonale konferanse som går av stabelen torsdag 27.mai i Bergen, vekker allerede betydelig oppsikt. Det er registrert godt over...

Oslo Filharmonien

Et eget århundre: Landsdekkende symfoniorkestersamarbeid og jubileumsbok

I sammenheng med hundreårsmarkeringen av norsk selvstendighet har Norges symfoniorkestre gått sammen om å spille 20 utvalgte norske verk fra...

Grete Pedersen

Solistkorets kunstneriske leder Grete Pedersen til Yale

Grete Pedersen er utnevnt til professor i dirigering ved Yale Institute of Sacred Music, og til hoveddirigent for Yale Schola Cantorum.

Håkon Austbø / Brahms’ op. 118 (komponistens manuskript) Foto: Ivan Tostrup

Om kvalitet i musikalske framføringer

Kriteriene som brukes om kvalitet i kunst er et viktig maktmiddel for det etablerte musikklivet og bør utfordres, skriver pianist...

Einar Idsøe Eidsvåg Foto: Lars Opstad / Rikskonsertene

Verdiskaper eller motspiller?

Det ligger et uutnyttet potensial i å se på nattelivet som en seriøs næringsaktør. Dette forstår ikke de som styrer...