Bransjen

POPkomm 2004: Norge drar til Berlin

Publisert
20.09.2004
Skrevet av
Kyrre Tromm Lindvig

Årets versjon av det internasjonale musikkbransjetreffet POPkomm går av stabelen 29.september. Nytt av året er at man har flyttet hele evenementet fra Köln til Berlin. Arrangementet er egentlig tredelt og består av en utstilling/messe, en kongress og en festival. Det er påmeldt 33 deltagere til den norske standen som vil bli betjent av Music Export Norway. – POPkomm er et av de viktigste treffstedene for musikkbransjen, forteller Musikkinformasjonssenterets Tomas Lauvland Pettersen til Ballade.

Pettersen skal selv ned og representere Musikkinformasjonssenteret og poengterer viktigheten av å være representert på et slikt evenement.

— En del av jobben min vil bestå av å representere Musikkinformasjonssenteret og dets virksomhet, ikke minst våre engelske websider. Det er ikke alltid slik at man kommer fra et slikt treff med lommen full av fete kontrakter og ferdige avtaler, men tilstedeværelsen er et viktig element i det langsiktige musikkinformasjonsarbeidet. Til POPkomm kommer nemlig både artister, plateselskap og managementbyråer, sier Pettersen.

Han kommer også til å skrive for Musikkinformasjonssenterets engelske websider og formidle sine uttrykk fra hva som rører seg både i den norske og den internasjonale musikkbransjen.

Han kan også fortelle at det knytter seg en del spenning til gjennomføringen av årets festival.

— I og med at dette er første året POPkomm arrangeres i Berlin, og det dessuten er nye arrangører som står bak, vil nok noen være skeptiske og heller sitte på gjerdet i år. Det faktum at MIDEM, som arrangeres i Cannes i Frankrike i januar måned helt klart er det største bransjetreffet, vil nok kunne styrke skepsisen ytterligere. Slikt sett blir årets utgave av POPkomm veldig viktig for hvordan det skal gå fremover, suksess i år tror jeg har mye å si, forteller Pettersen.

En viktig del av POPkoms er selvfølgelig showcaser, og til nå er elleve norske artister bekreftet for 2004: Disse er Gåte, Furia, Datarock, Washington, Hello Goodbye, Emmerhof & The Melancholy Babies, Thomas Dybdahl, Ephemera, Minor Majority, Equicez og Kim Hjortøy. Alle disse kan du lese mer om på MICs engelskspråklige sider.

Det er Music Export Norway som stiller med den norske standen, og det vil det blant annet bli lagt opp til visning av DVDer med promomateriale på plasmaskjerm, samt at det trykkes opp flyere for de norske artistene som skal opptre.

— POPkomm er et digert og innarbeidet arrangement, og det er ingen tvil om at det er der man kan knytte kontakter. I tillegg til å skape litt blest om Musikkinformasjonssenteret skal jeg også ha møter i tilknytning til utvidelsen av innkjøpsordninger for norske fonogrammer, som senteret er med å administerer. Det åpnes for å sende disse i større grad også til utlandet, så jeg skal treffe journalister fra diverse musikkblader samt frilansere, og se hvem som bør få tilsendt nye norske utgivelser innkjøpt til innkjøpsordningen, sier Pettersen.

POPkomm 2004 finner sted i Berlin fra 29.september til 1 oktober. Til nå er følgende norske representanter for musikkbransjen bekreftet: Vox Management, MTG, Artspages Operations AS ,KKV, Tuba, NewClear Sound, Rikskonsertene, Bureau Storm/by:Larm, Little Label, M3: Music AS, Planet Noise, Music Export Norway, daWorks Records, A6 Management, Black Balloon Records, Big Dipper Records, dBut, Radar Booking, Voices Music and & Entertainment (VME), Perfect Pop, Grappa Musikkforlag AS, Checkpoint Charlie Audio Productions AS (CCAP), Next To Management, OSITO Records, Music Information Centre Norway, Talent Video & Audio Produksjon AS.

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

For mer informasjon kan du følge lenkene under, og/eller klikke deg inn på POPkomms hjemmesider her.

BransjeEksportGenrePopulærmusikkHandelsvarerFonogramMesserUtlandetOrganisasjoner

