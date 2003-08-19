Sterk norsk Popkomm-deltagelse også i år

Hele 12 band, 28 norske selskaper og en sterk delegasjon av norske representanter for øvrig var i sving på den store Popkomm-messen i Køln i forrige uke. Ballade har snakket med to av årets førstereisgutter: Folkene bak de ferske, små plateselskapene Little Label og CCAP, samt Popkomm-veteraner som Claes Olsen fra Racing Junior. Alle synes enige om at en oppsummering av Popkomm 2003 nærmest tvinger fram frasen som gjentas så ofte for tiden: norsk musikk får en stadig sterkere posisjon i utlandet.

Av Tomas Lauvland Pettersen

Årets Popkomm var noe preget av den sterke tilbakegangen på det tyske platemarkedet. Færre delegater hadde funnet veien til Køln og på messeområdet var det færre stands, som igjen var langt mindre påkostet og overdådige enn tidligere år. For den norske delegasjonen var det imidlertid ingen tilbakegang å spore.

I år som i fjor var Norges stand den mest hektiske i det skandinaviske kvarteret – fra tidlig torsdag formiddag til lørdag ettermiddag var norske plateselskap og distributører ettertraktede møteobjekter. Et annet hyggelig utviklingstrekk er at kunnskapsnivået om norsk musikk og bransje synes å bli sterkere fra år til år. Flere delegater Ballade snakket med påpekte at deres internasjonale kolleger i år var merkbart mer bevisste på norske band, artister og selskaper.

De norske showcasene opplevde i år enda sterkere oppmøte, og det kunne også synes som om fremmøtet av internasjonale Popkomm-delegater var sterkere på konsertene.

Den norske delegasjonen var i år preget av flere unge og uavhengige selskaper – flere av dem hadde tatt turen til Køln for første gang. To norske førstereisgutter var Daniel Nordgård og Hans Christian Jakobsen fra det lille Kristiansands-plateselskapet Little Label. De to spiller i bandet Nud som er Little Labels eneste act. Bandet som nå har holdt på i nærmere sju år er et eksempel på sterk DIY-ånd blant norske artister; Nud-medlemmene booker alle spillejobber selv, gir ut plater på eget selskap og forhandler frem avtaler om distribusjon. På Popkomm var målet for de to å få til distribusjon av Nuds utgivelser i utlandet.

— I Frankrike har vi avtale om distribusjon via partneren Poplane. Vi har også fått god feedback fra Virgin i Tyskland – vi får se hva som kommer ut av det. Vi jakter også på mulige booking- og management partnere. Vi er lei av å gjøre all jobben selv og nå vil vi sette bort så mye av administrasjonsjobbinga som vi kan – det tar for mye tid, fortalte de til Ballade. Bandet jobber for tida med booking av nye konserter i Norge, samt i Frankrike når Nuds siste album blir sluppet der.

En annen fersk aktør i internasjonal musikkbransje er Checkpoint Charlie Audio Productions (CCAP) Tom H. Brekke. CCAP er kanskje først og fremst kjent for å ha brakt Thomas Dybdahl ut til et stort publikum, men har også sterke artister som Helldorado i stallen (Helldorado var også ett av bandene på torsdagens vellykkede Zoom-showcase).

— Dette er jomfruturen til utlandet for labelen, forteller Brekke. – Som så mange av de andre norske selskapene jakter vi på distribusjonsavtaler og lisenser. Vi jobber også for å få i land avtaler med promo-byråer og booking-agenter».

CCAP har også stor tro på mulighetene for publishing-avtaler for Thomas Dybdahl, forteller Brekke. – Første oktober slipper vi Dybdahls andre album «Stray Dogs» i Norge, og albumet vil noe seinere bli sluppet i Danmark og Sverige. Thomas Dybdahl har på mange måter satt CCAP på kartet, og vi har stor tro på utenlandspotensialet for platene hans.

En norsk Popkomm-representant som etterhvert må kunne klassifiseres som en veteran, er Racing Junior og So Whats Claes Olsen.

— Vi merker et mye større trykk fra utlandet i år, vi får mange flere henvendelser, og de utenlandske folka vi møter vet mer om selskapet vårt, artistene våre og norsk musikk enn noen gang tidligere. I motsetning til tidligere år der vi har vært nødt til å mase i månedsvis for å få til et møte, opplever vi nå at utenlandske selskaper kommer til oss uoppfordret. De norske selskapene blir også mer proffe fra år til år – folk lærer mer om bransjen og får større oversikt, samtidig som interessen for norsk musikk øker.

Norskspråklig hip-hop er vel kanskje ikke den sjangeren som har det største eksportpotensialet, men City Connection/MTGs Morten Joakim Vatn opplever faktisk interesse og etterspørsel for norsk rap:

— Jeg spilte noen Klovner i Kamp-låter for en journalist for Tysklands største hip-hop magasin, Backspin – hun digget det umiddelbart og kicket fullstendig på norsk hip-hop. Vi har også eksportert overraskende mye Klovner i Kamp vinyl til England og Tyskland. Interessen for andre MTG artister som Furia og Oslo Fluid har også vært stor, i følge Vatn.

Noen av de norske artistene som spilte på årets Popkomm brukte muligheten til å komme inn på messeområdet for å promotere egne utgivelser. På den norske standen traff Ballade Aggie «Frost» Peterson sammen med livsledsager og musikalsk makker Per Martinsen.

— Vi er her for å møte forskjellige kontakter som vi håper kommer til å jobbe med albumet «Melodica» som kommer ut i Europa via VME seinere i år. Vi skal også ut med nye vinylutgivelser i England i løpet av høsten. Her på Popkomm skal vi bl.a. møte promo-byråer i England og amerikanske og engelske labler som vil lisensiere spor til samleplate, sier duoen, som også kan fortelle at «Melodica» slippes i USA i oktober på Mobys gamle label: Instinct Records.

Som i fjor var årets Zoom-vinnere booket inn på Underground Club i Køln. X.lover, Helldorado, Ricochets og Silver fylte opp klubben til randen og presset den allerede nokså trykkende temperaturen enda lenger oppover gradestokken.

X.lover hadde den tunge jobben med å åpne Zoom-showet, og publikum var da heller ikke fulltallig under kvartettens ellers så smittende konsert. «Kick It» er tittelen på X.lovers siste EP og låta med samme navn er en sikker live-höjdare som fikk fart i et publikum som bestod av èn del norske representanter, èn del lokalt publikum og èn del meget interesserte internasjonale Popkomm-delegater. Publikummet strømmet på under Helldorados sett og da Ricochets entret Undergrounds scene var det fullt – virkelig fullt. Med uslåelig selvtillit og stilsikkerhet rundet Silver av en meget vellykket Zoom-kveld i Køln.

Zoom-promoter Vegard Strømsodd var synlig fornøyd: – Oppmøtet i år var enda bedre enn i fjor og det var også flere internasjonale delegater – vi er kjempefornøyd.

Booking-byrået Atomic Agency hadde regien for fredagens Way out North showcase på MTC Club i Køln. Frost, Sternklang, Slowpho og Salvatore var valgt ut for å representere den hjemlige elektronika-scenen.

Frost åpnet kvelden med et meget vakkert, variert og stemningsfullt sett som satte standarden for kvelden. Slowpho fulgte på i et kjappere tempo og presenterte flere nye og sterke låter. Sternklang innledet kveldens instrumental-del som ble fulgt opp av et massivt og suggererende Salvatoresett.

I løpet av kvelden ble MTC Club godt besøkt av publikum og da Salvatore rundet av sitt sterke sett var klubben nesten full. En rekke internasjonale delegater var å finne blant publikum – synlig fornøyde. Det kan nevnes at etter konsertene ble flere av bandene observert i tett samtale med EMI Publishing UKs entusiastiske representant.

(For ordens skyld bør det nevnes at artikkelforfatteren er totalt inhabil mht. omtaler av Sternklang, da han selv spilte med bandet denne kvelden.)

I tillegg til Zoom og Way out North bandene var også Thomas Dybdahl, Xploding Plastix, Lorraine og St. Thomas i Køln for å vise seg fram for internasjonal musikkbransje. Ballade var ikke tilstede på disse showcasene, men i følge rapporter fra andre norske deltagere var også flere av disse konsertene godt besøkt av et entusiastisk publikum.