Fra Music Norway til hundre år gammel kino og teater i hjembyen

Eksdirektør Kathrine Synnes Finnskog flytta hjem for ny jobb i konsertselskapet Momentium.

Da Kathrine Synnes Finnskog overlot Music Norway til etterfølger Tone Østerdal, pakket hun familien sin og flytta til hjemtraktene. Som leder for utvikling og strategi i konsert- og festivalarrangøren Momentium AS har hun hovedansvar for å utvikle konsepter til – og ombygginga av – gamle Løvenvold Theater i Ålsesund. Dér har det vært kino og kultursal av og på siden det åpna for hundre år siden, og er en kjent, freda jugendbygning i byen.

– Jeg hadde jo mine egne selskap før jeg starta i Music Norway – nå merker jeg jo veldig godt at jeg er tilbake i privat sektor, med kommersielle interesser, ofte med et annet tempo. Alle prosjekt må startes og gjennomføres hele tida. Synnes Finnskog sier til Ballade at hun ønska seg et konkret prosjekt «som fantastiske Løvenvold Theater», som hun sier.

– Det åpna 1. september for hundre år sida. Et freda bygg som byr på utfordringer – med mange aktører involvert, alt fra byggherre, drivere, arkitekter … til at vi skal selge kinobilletter og showbilletter. Så det er gøy og komplekst!

Teaterhuset har vært brukt som kino, og skal bli ny kino igjen, men også bli et sammensatt kulturhus. Det er festival-, venue- og konsertarrangørene i Momentium som har investert i det som skal bli husets innhold.

– Jeg flytta tilbake til en by der det har skjedd masse på kultur- og byutvikling i mellomtida. Også her er det en ny erkjennelse av at kultur er viktig både for byutviklinga og for at regionen skal bli et bedre sted å bo – og det brenner Momentium for. Det skaper jo litt forventninger til rollen min.

Hun forteller at hun gjerne møter folk på gata, både unge som har et inntrykk av Momentium som konsertarrangør og godt voksne folk som husker at de gikk på kino i Løvenvold Theater etter krigen. Det er et hus folk der har et forhold til, noe flere avisoppslag i for eksempel Sunnmørsposten tyder på.

– Det er en god kultur her for å få til noe, mener Kathrine Synnes Finnskog. Hun skal også jobbe med utvikling av eksisterende og nye musikk- og kulturprosjekt, men foreløpig tar Løvenvold tida hennes før de åpner til høsten.