Ansatte ved kirkemusikk- og orgelutdanningen ved NTNU Musikk. Øverst fra venstre: Ragnar Rasmussen, Erling With Aasgård, Knut Størdal, David Scott Hamnes, Knut Anders Vestad og Odd Johan Overøye. (Foto: Kollasj, NTNU)

AktueltKirkemusikk

Kirkemusikk- og orgelstudier ved NTNU settes på pause

Publisert
29.10.2024
Skrevet av
- Red.

«Det er med blandet aksept vi møtes og noterer oss status,» sier de ansatte ved kirkemusikkutdanningen i Trondheim. Studiet settes på pause i en ikke oppgitt periode på grunn av ressursmangel.

«Denne uka kom vi til veis ende – i denne omgang. Kirkemusikk- og orgelstudier ved NTNU må ta en pause.»

Det skriver instituttleder ved NTNU Musikk, Nora B. Kulset, i en melding til Ballade sist helg.

– Vi ser dramatiske kutt i kommune, fylkeskommune og stat. Kutt som blant annet rammer den oppvoksende generasjonen med nedleggelse av skoler. Vi ser mangel på lærere og samtidig oppsigelser ved lærerutdanning. Mangel på helsearbeidere og samtidig nedleggelse av og oppsigelser ved helseutdanning, fortsetter hun.

Nora Bilalovic Kulset, instituttleder ved NTNU Musikk. (Foto: NTNU)

– Vi forstår og aksepterer at akkurat nå fins det ikke ressurser til å satse på et studium som både er kostbart (særlig etter regjeringens endring av finansieringen til kunstfaglig utdanning), og som har rekruttert svakere enn ønsket over en periode. Vi aksepterer at vi akkurat nå må ta en pause, mens vi venter på at det gode rekrutteringsarbeidet som gjøres i den oppvoksende generasjonen bærer frukter, på at økonomien skal stabiliseres, på at vi har en regjering som satser på forskning og høyere utdanning, på at vi har en regjering som satser på distriktspolitikk (!), fellesskap, beredskap, på psykisk helse, og på kultur.

Det er imidlertid med blandet aksept de noterer seg status, sier Kulset. Hun understreker at det er et godt og sterkt miljø ved NTNU Musikk, og et miljø som har løftet saken om kirkemusikk- og orgelstudier til nasjonalt politisk nivå. Der skal den også ligge framover, påpeker hun, og sier at kirkemusikkstudier i Trondheim skal eksistere igjen.

Kulset fortsetter:
– Så vet vi også at det er i krevende tider vi trenger musikken. Det er i krevende tider vi trenger det som holder oss sammen, gir oss livsmening, gir oss noe annet å tenke på, gir oss håp, gir oss et trygt tidsfordriv. Det er i krevende tider mange lokalsamfunn trenger nettopp kirkemusikere – det lokale kulturlivets nav.

– Likevel står vi fremdeles sterke sammen her ved NTNU Musikk og ser framover. Men vi forstår at slik alt ser ut nå, så tar vi et skritt tilbake.

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

