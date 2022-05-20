Tone Østerdal ny direktør i Music Norway: Vil jobbe for satsing på musikk som næring

Går fra Norske Kulturarrangører til musikkens eksport- og bransjeorganisasjon Music Norway.

Music Norway skriver på sine nettsider at Tone Østerdal tar over sjefsjobben i Music Norway etter Katrine Synnes i oktober. Videre skriver de om Østerdals bakgrunn blant annet at «Tone har stor kunnskap om musikk- og kulturfeltet, erfaring fra politisk arbeid, og utvist et stort engasjement for alle som lever av og for musikken».

– Noe av det viktigste fremover blir å få på plass en reell satsing på musikk som næring. Mange i bransjen gjør allerede en fantastisk god jobb, men hvis vi skal hente ut mer av potensialet trenger vi bedre tilgang til virkemiddelapparatet for innovasjon og næringsutvikling. Her er det heldigvis mange som trekker i samme retning nå, og dette vil jeg bidra til å forsterke i min nye rolle, skriver Tone Østerdal til Ballade.no.

Østerdal har siden 2018 vært daglig leder i Norske Konsertarrangører (nå «Kulturarrangører») og Music Norway beskriver henne som en tydelig leder kjent for sin styringskraft og gjennomføringsevne. Hun har bidratt til en betydelig organisasjonsutvikling og har de siste to årene hatt en svært sentral posisjon i kulturfeltets håndtering av koronakrisen. I 2020 mottok hun Subjektprisen som «Årets Stemme».

Stein Bjelland, styreleder i Music Norway, sier det var mange gode og kompetente søkere, men at Tone Østerdal kan håndtere både politiske prosesser og kjenner musikkbransjens mange aktører veldig godt – og at hun kan bidra til at musikklivets internasjonale ambisjoner og behov blir hørt.

– På vegne av et samlet styre er jeg veldig glad og fornøyd med å kunne ansette Tone Østerdal som ny direktør for Music Norway. Tone er ambisiøs, kunnskapsrik, erfaren og har en tydelig stemme. Hun er den som nå får oppgaven med å videreutvikle og ta Music Norway videre i en bransje som er i stor endring. Dette blir en spennende, krevende og viktig oppgave, og vi er sikre på at Tone kan bidra til at Music Norway fortsetter å være en sentral musikkorganisasjon for musikkindustrien i Norge, våre fantastiske artister og våre sterke utøvere og opphavere innen alle sjangre, sier Stein Bjelland, styreleder i Music Norway.

– Jeg er utrolig glad for den tilliten Stein og resten av styret har vist meg. Music Norway har en viktig posisjon i norsk musikkliv, og styret og jeg har en felles ambisjon om å fortsette å styrke og hente ut potensialet i musikknæringen. Jeg føler meg privilegert som skal få lede dette arbeidet de neste årene, sammen med en svært kompetent stab, sier Tone Østerdal.