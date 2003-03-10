SXSW: Norsk deltakelse på USAs viktigste musikkmesse

12. mars starter musikkmessen South By Southwest (SXSW) i Austin, Texas. Music Export Norway vil være tilstede for å promovere norsk musikk, og i år skal seks norske artister opptre. Det dreier seg om Madrugada, We, Ralph Myerz & The Jack Herren Band, Sondre Lerche, Cadillac og Span. – Det er økende etterspørsel etter norsk musikk i Europa, og vi tror denne trenden også vil bli merkbar i USA, uttaler MEN-leder Inger Dirdal.

SXSW i Austin, Texas regnes som USAs viktigste samlingspunkt for den internasjonal musikkbransjen. Mens by:Larm i Norge samler norsk musikkbransje, er øyne fra hele verden rettet mot SXSW den hektiske uken musikkmessen pågår. Over 1000 artister opptrer i Austin når SXSW nå arrangeres for 17. gang.

Hvert år samles tusenvis av bransjefolk, med hovedtyngde på amerikanske delegater, for å se artister på full fart oppover karrierestigen, og for artister med ambisjoner om å få fotfeste i det vanskelige amerikanske markedet er SXSW et perfekt utstillingsvindu, heter det i en pressemelding fra Music Export Norway.

Tidligere har norske artister som BigBang, Poor Rich Ones og Turboneger spilt på SXSW. I år står hele seks norske artister på scenen i Texas.

MEN har tidligere vært tungt representert på musikkmessene Midem i Frankrike og Popkomm i Tyskland, og drar nå for første gang til SXSW for å promovere norsk musikk.

— Vi har laget promoveringsmateriell som er sendt ut i forkant til de viktigste bransjefolkene, radiostasjonene og bransje media. Vi skal ha en informasjonsstand og formidle generelt om hva som skjer på den norske scenen. Etterspørselen i Europa har blitt markert større i det siste, og vi tror trenden også vil være merkbar i USA. Det er en helhetlig satsing for å fremheve den norske musikken, sier daglig leder i MEN, Inger Dirdal.

Her er Music Export Norways egen, lett panegyriske introduksjon til artistene:

Ralph Myerz & The Jack Herren Band albumdebuterte 3. mars i år med «A Special Album», men har gjennom seks år skaffet seg et rykte som et av Norges aller fremste liveband. Med to trommeslagere, én dj og et gigantisk sceneshow sørger de for eksplosive konserter, mens de på plate fremstår som formidlere av elegant og organisk elekronika. RM&JHB er signert til det amerikanske plateselskapet Emperor Norton, og skal lanseres stort i USA i løpet av året. Tidligere har låten «Nikita» vært brukt på på tv-serien «Dharma & Greg» og som reklamemusikk for BMW. www.ralphmyerz.com

Madrugada: De to første platene til Madrugada gikk rett inn på 1. plass på VG-listen, men med «Grit» har Stokmarknes-kvartetten laget en plate som har bitt seg fast oppsiktsvekkende lenge. Hiten «Majesty» viser at selv om Madrugada lenge har vært blant Norges mest etablerte artister har de fremdeles evnen til å overgå alt de har gjort tidligere. Madrugada har også skaffet seg et stort publikum i Europa gjennom utrettelig turnering. www.madrugada.net

Sondre Lerche. Selveste Rolling Stone, tidenes mest legendariske musikkblad, holder en knapp på den unge bergenseren Sondre Lerche som en av verdens mest talentfulle låtskrivere. De kåret hans debutalbum «Faces Down» til en av de beste platene i 2002. Lerche er for tiden på turné i USA, og anmeldelser og rapporter melder om en enorm oppmerksomhet og begeistring fra amerikansk publikum og bransje. Billboard skriver følgende etter konserten på The Bowery Ballroom 17. februar: «… a set that furnished hilarious antics, gorgeous folk-pop melodies, goose-bump-generating vocals, and astounding finger-work on the guitar.» www.sondrelerche.com

Span er blant Norges aller beste liveband, og har med hardt og målbevist arbeid skaffet seg kontrakt med den engelske avdelingen av legendariske Island Records. Bandets debutalbum kommer senere i år, og i publikasjoner som NME og Billboard er forventningene store. «…a shaken and rattled DNA cocktail of early Aerosmith and Jane’s Addiction… like being glassed with a Jack n’ Coke by Tommy Lee in the Viper Room circa 1987», skriver NME. Span har turnert med både legendene Cheap Trick og nykommerne Nickelback det siste året. www.spanzone.com

Cadillac. Trønderne i Cadillac har gitt ut to album så langt, og gjort seg bemerket som et av Norges hardest turnerende band. Med hele tre av sine ep-utgivelser på topp 15 på VG-listen må de regnes som et kommersielt suksessrikt rockeband. Deres hybrid av 70-talls hardrock ala Deep Purple og nyere band som Queens Of The Stone Age og Trail Of Dead har gjort dem til et av Norges mest spennende rockeband. www.cadillacweb.com

We har holdt det gående lenger enn de fleste, men det var med det kritikerroste albumet «Dinosauric Futurobic» at det store publikum ble oppmerksom på kvartetten. Høyt profilerte opptredener på Alarm og Øyafestivalen, og oppvarmingsjobber for størrelser som Queens Of The Stone Age og Masters Of Reality har også gitt bandet mange nye fans. We er signert til plateselskapet Black Balloon, som også huser Camaros, El Caco og Lowdown. www.we.org

Alle de norske artistene skal på scenen fredag 14. mars, og er i følge pressemeldingen fordelt på følgende spillesteder: Madrugada, Sondre Lerche og Ralph Myerz & the Jack Herren Band spiller på Tequila Rock, Cadillac opptrer på klubben Spill, We inntar scenen på Beerland, og Span skal i ilden på Auusies.