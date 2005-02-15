Présences 2005: Skryt og ovasjoner for norsk musikk

Årets Présences – Radio Frances egen samtidsmusikkfestival – hadde igjen et meget sterkt norsk fokus. Selv om det i år ikke var et samarbeid med den nordiske samtidsmusikkfestivalen MAGMA, er det tydelig at norsk samtidsmusikk – både i form av utøvere, ensembler, dirigenter og komponister – har kommet inn i varmen blant Europas strengeste publikum. Både BIT 20 ensemblet og Kringkastingsorkestret får stor ros av arrangørene.- KORKs konsert med dirigent Rolf Gupta «gjorde» egentlig hele festivalen, sier festivalsjef Rene Bosc storfornøyd i dette intervjuet med Ballade. Han omtaler deres opptreden som en kjempesukess, og sier videre at han rett og slett har et kjærlighetforhold til musikken til Maja Ratkje.

Av Kyrre Tromm Lindvig, Paris

Fjorårets Présences var spesiell på mange måter – ikke minst hadde man da inngått et samarbeide med MAGMA – den nordiske festivalen for samtidsmusikk organisert av de nordisk komponistforbundene. Dette muliggjorde et sterkt fokus på norsk og nordisk musikk. I fjor var også da Lasse Thoresen begynte som ”artist in residence” på Presences, et prosekt som ble initiert av Rene Bosc selv.

Stor var derfor nysgjerrigheten på hvordan den norske musikken skule inkorporeres i årets program, skulle det vise seg at fjoråret kun var et blaff? Kort fortalt kunne ingen ting ha vært lengre unna sannheten. I tillegg til at komponistene Maja S.K. Ratkje, Rolf Gupta, Rolf Walin, Cecilie Ore og Lasse Thoresen var på spilleprogrammet, hadde både BIT 20 og Kringkastingsorkesterte to meget høyt profilerte konserter på under årets festival. Særlig interessant er det at det i år var enda større integrering og samarbeid mellom ensembler og komponister på tvers av landegrensene:

Både BIT 20 og Kringkastingsorkestret spilte verk av årets utvalgte hovedkomponist Marc- André Dalbavie, samtidig som Rolf Wallins ”The Age of Wire and String” ble uroppført av dets bestiller, det franske ”Ensemble Court-Circuit”, under ledelse av Pierre André Valade. På mange måter ble da også ringen sluttet da samme Valade var mannen som loset BIT 20 gjennom sin krevende konsert på fredag 11. februar i ærværdige ”Salle Olivier Messiaen” i Radio France-bygget. Den norske dimensjonen i samarbeidet var også tydeliggjort i Présences’ fyldige programmhefte, hvor den norske ambasssaden i Paris var oppført som samarbeidspartner – et samarbeid som Bosc betegner som meget viktig .

– Det er ikke snakk om at den norske ambassaden er med som co-produsent kun i økonomisk forstand, tvert imot er det snakk om et innholdsmessig samarbeid på alle plan, også det kunstneriske. Det er for meg veldig viktig å presisere at ambassaden ikke har en passiv pengegivende funksjon, sier Bosc.

På tross av den sterke norske tilstedeværelsen, betoner Bosc at han ikke ser noe typisk ”norsk” i musikken.

— Jeg henter inn de komponister og ensembler som jeg synes er bra. Jeg hører ikke noe som er typisk ”norsk”, jeg går etter det jeg liker. Og når for eksempel BIT 20 spilte så bra som de gjorde i fjor, så nærmest krevde det at jeg inviterte dem igjen – og jeg er storfornøyd, sier Bosc.

Årets festival, som i skrivende stund ikke er avsluttet, har vært preget av en noe sviktende publikumsmasse, særlig har det vært store variasjoner i hvilke konserter som har vært besøkt. Bosc henviser til at mye av dette skyldes intern konkurranse i Paris.

— Det er alltid en utfordring å få folk til å komme – Pariserpublikummet er kresne og går bare på det de absolutt vil. Konserten med Kringkastningsorkestrert var imidlertid godt besøkt, det var kort sagt en kjempesuksess! Lasse Thoresens krevende doble Cellokonsert – ”Les Enluminures” – var meget godt spilt og dirigent Guptas eget stykke ”Chiaroscuro” imponerte meg – også meget velskrevet, forteller han,

Årets festival har også flere eksempler på at skottene mellom utøver, dirigent og komponist ikke alltid var vanntette. I tillegg til Gupta fremhever Bosc særlig Maja Ratkjes bestillingsverk ”Concerto for Voice (moods III)” – et stykke hvor Ratkje selv opptrådte med Kringkastningsorkesteret.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

— Ja, jeg har rett og slett et kjærlighetforhold til musikken hennes. ”Concerto for Voice” ble bestilt av Radio France etter fjorårets fremføring av ”Gagaku Variations”. Jeg er en meget stor fan av Ratkje, og jeg er definitivt ikke den eneste – hun blir spilt over hele verden, noe jeg forstår meget godt, sier han.

Bosc etablerte i fjor et tre-årig samarbeid med Lasse Thoresen. I år ble i tillegg til fremføringen av ”Les Enluminuers” også hans ”AbUno” fremført. ”AbUno” er opprinnelig skrevet for Cikada i 1992-1993, og ble i Paris fremført av BIT 20 , en fremførelse også komponisten selv var meget fornøyd med. Bosc lover dessuten at det skal bli mye mer Thoresen til neste år.

— Jeg har planer om noe meget stort neste år, men det kan jeg ikke snakke om enda. Men Thoresen er i ferd med å etablere seg i Paris nå, folk som hørte hans ”Løp, Lokk og Linjar” i fjor, kom tilbake i år for å høre mer av han. Det er ingen tvil om at dette gode samarbeidet fortsetter, avslutter Bosc.