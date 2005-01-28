Norsk fokus i Paris: – Skriv et verk for deg selv og orkester

Lørdag går startskuddet for den franske radioens store årlige samtidmusikkfestival, Présences. Festivalen har flere store norske begivenheter på programmet, blant annet hele tre norske urframføringer av Cecilie Ore, Rolf Wallin og Maja S. K. Ratkje. Ratkje fikk en utfordrende forespørsel fra Radio France en gang i fjor: De ville at hun skulle skrive et stykke for orkester med seg selv som solist. Det er første gang hun skriver for orkester, og det er definitivt første gang hun synger med orkester. – Jeg kommer til å gjøre det jeg pleier, og skal bruke mine erfaringer som improvisasjonsmusiker, sier Ratkje. – Men dette er jo et område med tunge konvensjoner, så jeg er ikke så lite spent. Fredag får verket førpremiere med Kringkastingsorkestret i Oslo.

Av Hild Borchgrevink

Kringkastingsorkestret spiller nemlig konserten sin i Oslo før de tar den med i bagasjen til Paris. Fredag kl. 18.00 lyder Ratkjes verk i orkestrets faste konsertsal i NRK. På Paris-programmet står også Lasse Thoresens konsert for to celli og orkester fra 1986/1990, ”Les Enluminures”, med Aage Kvalbein og Liv Opdal som solister. I tillegg skal Rolf Gupta dirigere sitt eget orkesterverk ”Chiaroscuro”.

— Jeg har fått noen signaler om folk som skal komme på konsert i Paris som aldri har satt sine ben på orkesterkonsert, forteller Ratkje. – Jeg håper at verket kan fungere litt som en døråpner på den måten. Dette blir jo veldig annerledes enn en konvensjonell setting for sanger med stor kjole og orkester bak.

I orkestersatsen har Ratkje også tatt utgangspunkt i måten hun arbeider med lyd på til daglig. Hun har tatt utgangspunkt i elektroniske lyder og forsøkt å skrive ut disse for orkesterets instrumenter.

— Det viste seg at jeg gav meg selv en ganske umulig oppgave med den ideen, ler hun. – Men jeg har jobbet veldig detaljert med orkestersatsen og med hva musikerne skal spille klanglig, og resultatet er absolutt ikke så fjernt fra det jeg hadde tenkt. I tillegg er det jo en stor fordel at dirigent Rolf Gupta også er komponist, jeg opplever at stykket blir tatt på alvor, både av ham og musikerne.

Over orkestersatsen skal Ratkje legge vokalimprovisasjon, med unntak av noen få toner som er skrevet som rammer for det improviserte.

— «Concerto for Voice (moods III)» er også tredje del i en serie stykker som befatter seg med spektralteknikker og matematiske analyser av konkrete lyder, forteller Ratkje.

Det første, «mono mood (S)» fra 1997, var et rent elektronisk stykke basert på analyser av lyder fra en saxofon. Deretter kom «Sinus Seduction (moods two)» for live saxofon og elektronikk. “Concerto for Voice” har med seg elementer av alt dette. I tillegg har verket også en dialog med den klassiske konsertformen og kontrastene mellom orkester og solist.

— Stemmen min skal mikkes opp, forteller hun. – Det gir en del spennende muligheter i forhold til å arbeide med rom og distanse, med forskjellen mellom det nære og det fjerne. Jeg kan for eksempel synge veldig svakt og likevel være sterkere enn orkesteret. Det gir en slags annen kunstferdiggjøring, en egen mulighet for å manipulere den tradisjonelle akustiske orkesterklangen. Verket handler i det hele tatt mye om rom, rom og klang.

Bestillingen fra Radio France til Ratkje kom etter at hennes japansk-inspirerte stykke ”Gagaku Variations” ble framført på Présences-festivalen i fjor. Det var igjen et resultat av at festivalsjef René Bosc ble invitert til å overvære MAGMA, Nordiske Musikkdagers utvandring til Tyskland og Berlin som skjedde i 2002.

— Jeg likte musikken jeg hørte på MAGMA meget godt, sa René Bosc til Ballade i den anledning. – Men jeg merket meg at det er en stor jobb å stille opp en festival rett ut av det blå. Derfor foreslo jeg at man kunne innlemme neste MAGMA i «Présences», vi her i Radio France har hele infrastrukturen og støtteapparatet som man kan benytte seg av.

Men Boscs norske fokus har fortsatt også utover 2003. Han valgte vår egen Lasse Thoresen som en slags huskomponist for festivalen over en periode på hele tre år. Thoresen fikk bred fokus i fjor med framføring av verkene YR for solo fiolin og ensembleverket «Løp, lokk og linjar” med kvederen Berit Opheim som solist. I år profileres han med den ovennevnte konserten for to celli, samt ensembleverket ”AbUno”. Til neste år har festivalen varslet at de vil bestille et helt nytt verk.

Festivalsjefen har flere norske skatter i ermet i år. 2. februar urframfører det franske Ensemble Court-Circuit sekstetten ”The Age of Wire and String” av Rolf Wallin. Wallin har altså begått et nytt verk kort tid etter det kritikerroste orkesterstykket ”Act” som ble skrevet til det amerikanske Cleveland Orchestra ifjor og som etter komponistens egen skrå kommentar til Ståle Wikshålands Ultima-angrep i Dagbladet, ”blant annet ble skrevet for å vise at det ikke er vanskelig å få folk til å juble etter et modernistisk stykke, etter å ha hørt litt for mange nystalinistiske uttalelser i media om at Modernistene ikke Kommuniserer med Folket.” Wallins nye sekstett er skrevet til Court-Circuit.

11. februar spiller bergenserne i BIT20 et nytt verk av Cecilie Ore som har fått navnet ”Cirrostratus”. Og mot slutten av festivalen, innenfor en del av festivalen som befatter seg med elektronisk musikk, spiller trioen Sidsel Endresen, Christian Wallumrød og Helge Sten fra sin utgivelse med Endresens lydtekster – ”Merriwinkle”, som kom ut i fjor høst.

René Bosc har møtt motstand i Paris’ musikkmiljø fordi han har lagt seg på en bredere programprofil kunstnerisk enn vanlig er i det franske miljøet. Noen mente også etter Boscs første år at bredden og tilgjengeligheten i programvalget har grenset opp til det ufokuserte. Komponist Lasse Thoresen sa imidlertid til Ballade i fjor at han syntes det var spennende å følge med på René Boscs forsøk å sette en pluralisme på dagsorden i en kultur Thoresen betegnet som ekstremt puritanistisk og ikke minst ekstremt polemisk.

— Det franske musikkmiljøet har vært organisert i adskilte leire som har gått til angrep på hverandre. Det grepet Bosc nå prøver å ta, kan gjøre ham ganske upopulær. Man blir ikke anerkjent i Frankrike av å ville være alles venn og ønske å være generøs og gripe over disse skillelinjene, sa Thoresen.

Présences er fransk radios samtidsmusikalske flaggskip og går over 14 dager hvert år i februar. Årets festival er den 15. i rekken. Konsertene er som oftest gratis, i og med at det er et statlig radiohus som er arrangør. Etter at René Bosc tok over som kunstnerisk leder i 2002 har festivalen fokusert på en festivalkomponist hvert år. I 2005 er festivalkomponisten franskmannen Marc-André Dalbavie.