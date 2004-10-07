Jazz

Norske jazzband på veien

Publisert
07.10.2004
Skrevet av
Kyrre Tromm Lindvig

De kommende dagene legger flere jazzband ut på turné. Deriblant finner vi kritikerroste Helge Lien Trio, som skal på en mini-turné i Skandinavia. I tillegg skal fiolinisten Ola Kvernberg ut på veien med Hot Club de Norvège, som med denne høstturnéen markerer avslutningen av sitt 25-års jubileum. Sistnevnte skal også fremføre stykket «White Night Stories», som er verdens første symfoniske stringswingkonsert, sammen med Kristiansand Kammerorkester.

Først ut er Helge Lien Trio, som etter tre plater på tre år, nominasjon til spellemannspris, overveldende kritikker og masse konserter igjen er klare for å gjeste gode naboer i de skandinaviske naboland. Trioen, som i tillegg til Lien på klavér, består av Frode Berg på bass og Knut Aalefjær på trommer, har utgitt platene «Assymetrics» (2003), «Spiral Circle»(2002) og «What Are You Doing The Rest Of Your Life» (2001).

Det vil bli gjort opptak av konsertene med tanke på å lage en live-CD i løpet av 2005. I 2005 skal trioen for øvrig også en del på veien, foreløpig er det avtalt 2 uker i Nord-Norge i regi av Norsk Jazzforum og Nord-Norsk Jazzsenter.

Den kommende miniturnéen støttes av Norsk Kulturråd og fører dem følgende steder: Copenhagen Jazzhouse, Danmark (6. oktober), Jazzklubb Fasching, Sverige (7. oktober) og Bergen Jazzforum (8. oktober).

Sist Helge Lien Trio spilte i København var i 2003, noe som medførte panegyriske tilbakemeldinger fra kritikerne: «Det stod øjeblikkeligt klart, at pianisten Helge Lien, bassisten Frode Berg og trommeslageren Knut Aalefjær ­ både sammen og hver for sig ­ havde noget ekstraordinært at byde på. Håndelaget og tilgangen til musikken var i særklasse (…) trio-jazz av ganske fuldkommen karakter…«, skrev Kjeld Frandsen i Berlingske Tidende og ga dem fem av seks stjerner.

Og i det danske tidskriftet Gaffa hadde skribent Ivan Rod følgende kommentar til trioens foreløpig siste plate, «Assymetrics»: «Spiller en moderne lyrisk jazz med en udpræget melankolsk, nordisk klang.Enkelte numre med en så udtalt følsomhed og nerve, at ikke en trusse kan forblive tør.»

Men også Ola Kverneberg og Hot Club de Norvège legger ut på turné denne høsten, og dette blir det avsluttende høydepunkt i feiringen av gruppas 25-års jubileum, med konserter rundt omkring i store deler av Sør-Norge. På fire av konsertene skal de fremføre White Night Stories sammen med Kristiansand Symfoniorkester.

* 8. oktober: Årestoga, Rauland Akademiet.
* 9. oktober: Jazzcafé lørdag ettermiddag på Høvleriet, Haugesund.
* 9. oktober: Breivei, Stavanger, kl 21.00
* 10. oktober: Fraktgodsen, Voss.
* 11. oktober: Agder Teater, Kristiansand (kl 13.00 åpen skolekonsert) – White Night Stories m/KSO.
* 12. oktober: Kameleonen Scene, Flekkefjord – White Night Stories m/KSO.
* 13. oktober: Kulturhuset, Lyngdal – White Night Stories m/KSO.
* 14. oktober: Kulturhuset, Risør – White Night Stories m/KSO.
* 15. oktober: Dølajazz, Lillehammer.
* 16. oktober: Matiné i Gamle Logen, Oslo kl 13.00.
* 17. oktober: Kulturhuset på Nøtterøy; både Urijazz og Hot Club de Norvège feirer 25 år!

Ola Kvernberg dukket opp uanmeldt på en av Hot Club de Norvèges konserter i 2000, og har siden beholdt sin posisjon som en av verdens aller hotteste jazzfiolinister. Hot Club de Norvège har vært kontinuerlig på veien siden 1979, og regnes som en av stringswingens spydspisser internasjonalt. «White Night Stories» (Jon Larsen Op 72/2002) var verdens første symfoniske stringswingkonsert, opprinnelig et bestillingsverk til Tromsø Symfoniorkester. I dag er verket etterspurt av kammerorkestre i mange land, og i løpet av 2005 vil det bli satt opp turnéer med «White Night Stories» i tre verdensdeler. Kristiansand Symfoniorkesters kammerensemble regnes av mange som et av landets beste, og under ledelse av dirigenten Peter Sebastian Szilvay har de utviklet en fyrverkeriversjon av» White Night Stories».

