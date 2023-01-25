Et stilikon og en popkulturell mesterlærer er borte

Franks plan var at han skulle bli artist, han hadde ingen plan B. Han var opptatt av å skape et trygt og godt miljø for kreativ utfoldelse, og en som viste at gode relasjoner til andre var nøkkelen for å lage god musikk, skriver Hammerslands bandkamerat, musikerkollega og venn Viggo Krüger.

Minneordet ble først publisert i Bergens Tidende, 24. januar 2023.

Det var med stor sorg og fortvilelse at vi 20. januar fikk vite at Frank Hammersland hadde gått bort.

Frank etterlater seg svært mange minner, avtrykk i tiden som kommer til å være her i lang tid.

Frank var grunnleggeren av bandet Doomsville Boys. Året er 1987 og Frank møter opp på Langhaugen musikkgymnas, målet er å rekruttere musikere til nytt band.

Etter flere amatørband tilknyttet Kronstad fritidsklubb, skulle det satses på alvor. Undertegnede og Nicolai Hamre ble de heldige som fikk være med.

Franks plan var at han skulle bli artist, han hadde ingen plan B. Det gikk fort fremover med Doomsville Boys. Vi ga ut en EP, var med på Hulens 25 års-jubileumsplate, spilte i andre byer enn Bergen, Bodø og Oslo. Plateselskapene i Oslo begynte å få øynene opp for oss, men først og fremst for Frank.

Senere ble vi Pogo Pops, og med Pogo Pops ble vi først nominert til Spellemannprisen for debutalbumet Pop trip, deretter vant vi med platen Crash. Hjulpet av blant andre Ivar Dyrhaug var vi med på alt som var av TV-programmer og etter hvert ble det musikkvideoer, den beste regissert av Morten Tyldum.

Mange turneer, tre til Japan, bidro til slitasje i bandet, men da vi la ned bandet i 1996 var Frank tro til idealet om å holde på plan A. Årene med Popium viste at Frank ikke trengte Pogo Pops for å skrive gode låter.

I Popium var Frank fortsatt frontfiguren som ledet an med stor selvtillit, og med mye av den samme friskheten som Pogo Pops var i besittelse av, ikke minst høres dette i Brann-låten «Så lenge hjertet står i Brann».

Senere var han med på å danne The Love Connection sammen med blant andre Thom Hell, Bjarte Jørgensen og Marte Wullf, og Evig din for alltid sammen med Per Ivar Fjeldstad, Frode Unneland og Petter Folkedal. Begge bandene ga ut plater der Franks låter var en sentral del av det kreative tilfanget.

I filmen «Bergen i all beskjedenhet» ble flere av Franks låter med Evig din for alltid brukt som en del av soundtracket. The Love Connection fungerte også som backingband på Franks egne soloplater, hvorav den siste, «Atlantis» mottok svært gode anmeldelser da den kom ut. Som bandkamerat var Frank raus med sine medmusikanter, og han var opptatt av å skape et trygt og godt miljø for kreativ utfoldelse. Frank var en omsorgsfull medspiller, en som viste at gode relasjoner til andre var nøkkelen for å lage god musikk. Vi som spilte i band med ham dro ofte på hytteturer for å skrive og arrangere. Øving og komponering ble ofte gjort i kombinasjon med fisking, kortspill og grilling. Frank var dyktig i det å bidra til bandkultur der komponenter som ritualer, stil og identitet spilte inn som viktige faktorer. Frank var en fagperson på popkulturell kunnskap, og han var et stilikon hva gjelder klær, sko og kutyme. Jeg husker selv da jeg kom på lydprøve med et par sko som ikke falt i smak. Jeg fikk beskjed å gå rett til nærmeste skobutikk og få tak i et par nye. Frank samlet på vinyl, og var ekspert på musikk i en rekke sjangere, fra de siste fem tiår. Fra sin egen Facebook-side publiserte han playlisten Sonic Sunday, og vi som fulgte med her fikk hjelp til å orientere oss i jungelen av ny og gammel musikk. Frank skapte mye i løpet av sine 53 år. Han sto sjelden stille og var alltid på jakt etter den perfekte poplåten, de kuleste klærne og de smarteste riffene. I løpet av hans karriere skapte han mange popperler, og han var en rollemodell for yngre krefter. Et eksempel er Kurt Nilsen som under et intervju med Nitimen nylig fortalte at Frank var en av grunnene til at han selv valgte å satse på musikken. Pogo Pops kom også tilbake etter ti års pause, og rakk å gi ut fire plater, alle med gode kritikker fra landets musikkpresse. Det siste høydepunktet Pogo Pops rakk å oppleve var spilling på festivalen Over Oslo. Her spilte Pogo Pops sammen med blant andre A-ha og Simple minds, to solfylte kvelder i juni. Dette ble Franks siste konsert, og det ble siste konserten med Pogo Pops. Pogo Pops kan aldri fortsette uten Frank, sånn er det. Heldigvis ble ikke konserten i Oslo Franks siste innsats. I mars skal musikalen «Døden på Oslo S» settes opp av Nationaltheatret, med musikk av Frank. Vi skulle ønske at Frank selv fikk oppleve dette. Som en av popmusikkens mesterlærere, som god venn og bandkamerat minnes vi Frank. Takk for alt du ga oss.

Av musikerkollega, bandkamerat og venn, Viggo Krüger