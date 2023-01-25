Frank Hammersland døde 20. januar, bare 53 år gammel. «Frank skapte mye i løpet av sine 53 år. Han sto sjelden stille og var alltid på jakt etter den perfekte poplåten, de kuleste klærne og de smarteste riffene. I løpet av hans karriere skapte han mange popperler, og han var en rollemodell for yngre krefter», skriver Viggo Krüger i dette minneordet.(Foto: Jo Bakke)
Et stilikon og en popkulturell mesterlærer er borte
Franks plan var at han skulle bli artist, han hadde ingen plan B. Han var opptatt av å skape et trygt og godt miljø for kreativ utfoldelse, og en som viste at gode relasjoner til andre var nøkkelen for å lage god musikk, skriver Hammerslands bandkamerat, musikerkollega og venn Viggo Krüger.
Minneordet ble først publisert i Bergens Tidende, 24. januar 2023.
Det var med stor sorg og fortvilelse at vi 20. januar fikk vite at Frank Hammersland hadde gått bort.
Frank etterlater seg svært mange minner, avtrykk i tiden som kommer til å være her i lang tid.
Frank var grunnleggeren av bandet Doomsville Boys. Året er 1987 og Frank møter opp på Langhaugen musikkgymnas, målet er å rekruttere musikere til nytt band.
Etter flere amatørband tilknyttet Kronstad fritidsklubb, skulle det satses på alvor. Undertegnede og Nicolai Hamre ble de heldige som fikk være med.
Franks plan var at han skulle bli artist, han hadde ingen plan B. Det gikk fort fremover med Doomsville Boys. Vi ga ut en EP, var med på Hulens 25 års-jubileumsplate, spilte i andre byer enn Bergen, Bodø og Oslo. Plateselskapene i Oslo begynte å få øynene opp for oss, men først og fremst for Frank.
Senere ble vi Pogo Pops, og med Pogo Pops ble vi først nominert til Spellemannprisen for debutalbumet Pop trip, deretter vant vi med platen Crash. Hjulpet av blant andre Ivar Dyrhaug var vi med på alt som var av TV-programmer og etter hvert ble det musikkvideoer, den beste regissert av Morten Tyldum.
Mange turneer, tre til Japan, bidro til slitasje i bandet, men da vi la ned bandet i 1996 var Frank tro til idealet om å holde på plan A. Årene med Popium viste at Frank ikke trengte Pogo Pops for å skrive gode låter.
I Popium var Frank fortsatt frontfiguren som ledet an med stor selvtillit, og med mye av den samme friskheten som Pogo Pops var i besittelse av, ikke minst høres dette i Brann-låten «Så lenge hjertet står i Brann».
Senere var han med på å danne The Love Connection sammen med blant andre Thom Hell, Bjarte Jørgensen og Marte Wullf, og Evig din for alltid sammen med Per Ivar Fjeldstad, Frode Unneland og Petter Folkedal. Begge bandene ga ut plater der Franks låter var en sentral del av det kreative tilfanget.
Av musikerkollega, bandkamerat og venn, Viggo Krüger