Samsaya inn i regjeringas musikkutvalg

Artist Samsaya går inn i dagsorden-utvalg for musikkpolitikken, etter at hennes egen interesseorganisasjon kritiserte sammensettinga.

Samsaya er første nestleder i Nopa – organisasjonen som samler flest komponister og tekstforfattere i populærmusikkfeltet. Nopa skriver på sine nettsider at hun nå er med i utvalget for musikkmeldinga. Det skjer etter at musikkskaperne i Nopa engasjerte seg i at de mente popen og rettighetseksperter ble usynlig før Kulturdepartementet får Norges første musikkmelding. Leder i Nopa, Ole Henrik Antonsen, sa til ballade.no i juni:

– Problemet er at blant utvalgets 16 personer, er de som kommer fra utafor den offentlige pengestrømmen enkeltpersoner. De representerer bare seg sjøl. Flotte folk. Men det mangler soleklart et overordna blikk – organisasjonserfaring som opphaver, som plateselskap eller som artist. Organisasjonene som jobber for disse burde vært representert inn i utvalget.

Antonsen skrev seinere i Aftenposten at han så det som «oppsiktsvekkende at det ikke er funnet plass til ett eneste utvalgsmedlem som representerer bredde i populærfeltet». Antonsen takker nå den nye kulturministeren Lubna Jaffrey og statssekretær Ole Aleksander Hagen for å ha lyttet. Han skriver at første nestleder Samsaya Sampda Sharma er blitt invitert inn i det viktige musikkutvalget.

– Med dette får man inn noe av den organisasjonskunnskapen som sårt trengs.

Utvalget ledes av professor Sigrid Røyseng – alle utvalgsmedlemmene er presentert på Kulturdepartementets infosider.

– Vi er strålende fornøyde med at vi er blitt hørt! Med det sagt, føler jeg med de som ikke er representert og synes det er underlig at man ikke har plass til to-tre medlemmer til med bakgrunn fra artistorganisasjoner og plateselskaper, sier Antonsen til Morgenbladet 24. august.

Red. anm.: Foreningen Ballade eier og gir ut ballade.no. Nopa, Norsk Komponistforening og Musikkforleggerne er medlemmer i Foreningen Ballade. ballade.no er redaksjonelt uavhengig.