Samsaya er i ledelsen i Nopa og skal inn i utvalget som forbereder regjeringas «føremelding» om musikkfeltet.

Samsaya inn i regjeringas musikkutvalg

25.08.2023
Siri Narverud Moen

Artist Samsaya går inn i dagsorden-utvalg for musikkpolitikken, etter at hennes egen interesseorganisasjon kritiserte sammensettinga.

Samsaya er første nestleder i Nopa – organisasjonen som samler flest komponister og tekstforfattere i populærmusikkfeltet. Nopa skriver på sine nettsider at hun nå er med i utvalget for musikkmeldinga. Det skjer etter at musikkskaperne i Nopa engasjerte seg i at de mente popen og rettighetseksperter ble usynlig før Kulturdepartementet får Norges første musikkmelding. Leder i Nopa, Ole Henrik Antonsen, sa til ballade.no i juni:
– Problemet er at blant utvalgets 16 personer, er de som kommer fra utafor den offentlige pengestrømmen enkeltpersoner. De representerer bare seg sjøl. Flotte folk. Men det mangler soleklart et overordna blikk – organisasjonserfaring som opphaver, som plateselskap eller som artist. Organisasjonene som jobber for disse burde vært representert inn i utvalget.

Antonsen skrev seinere i Aftenposten at han så det som «oppsiktsvekkende at det ikke er funnet plass til ett eneste utvalgsmedlem som representerer bredde i populærfeltet». Antonsen takker nå den nye kulturministeren Lubna Jaffrey og statssekretær Ole Aleksander Hagen for å ha lyttet. Han skriver at første nestleder Samsaya Sampda Sharma er blitt invitert inn i det viktige musikkutvalget.
– Med dette får man inn noe av den organisasjonskunnskapen som sårt trengs.

Utvalget ledes av professor Sigrid Røyseng – alle utvalgsmedlemmene er presentert på Kulturdepartementets infosider.

– Vi er strålende fornøyde med at vi er blitt hørt! Med det sagt, føler jeg med de som ikke er representert og synes det er underlig at man ikke har plass til to-tre medlemmer til med bakgrunn fra artistorganisasjoner og plateselskaper, sier Antonsen til Morgenbladet 24. august.

Red. anm.: Foreningen Ballade eier og gir ut ballade.no. Nopa, Norsk Komponistforening og Musikkforleggerne er medlemmer i Foreningen Ballade. ballade.no er redaksjonelt uavhengig.

Relaterte saker

Talsmann for popularmusikkskaperne, Ole Henrik Antonsen mener kunstnermeldinga ikke leverer.

Frykter at musikkmelding handler mest om offentlig finansierte: – For lite næring

Nopa-styreleder er skuffa og mener kulturministeren burde bestilt arbeid om musikkens kår med bedre forståelse for dem som driver næring...

Flere saker

Musikksjef i NRKs avdeling Strategi og medier, Knut Henrik Ytre Arne

NRK: – Vi ønsker å bidra til et mangfoldig norsk musikkliv 

Det er nettopp mangfold som er vårt mål hver dag i vårt totale lydtilbud, skriver NRK i dette tilsvaret til...

Aurora under Øyafestivalen i

Øya topper liste over grønne festivaler

A Greener Festival Award, som kårer hvilke festivaler som er best på bærekraft og miljø har plassert Øyafestivalen i kategorien...

SaraLy og Unge Oslo fikk Spellemann

Spellemann går tilbake på sammenslåing av kategorier

Klassisk og samtid fortsetter som to separate kategorier.