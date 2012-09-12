Bransjen

Rockefestivaler konkurstruet

Publisert
12.09.2012
Skrevet av
Embret Rognerød

Konkursen til Kollenfest rammer storfestivaler i Tromsø og Stavanger, hevder Aftenposten.

Avisen skriver at morselskapet Air Productions konkurs vil få innvirkning også for Rått & Råde og Døgnvill.

Eierne uttalte tidligere denne uken at Kollenkonkursen ikke ville få konsekvenser, fordi driften av de ulike festivalene er delt inn i forskjellige datterselskaper.

Ifølge Aftenposten er imidlertid 12,9 millioner kroner av det totale underskuddet til Air Productions gjeld fra datterselskapene Døgnvill, Air Stavanger og Air Communications.

BransjeFestivalerGenrePopulærmusikk

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Relaterte saker

Kollenfest konkurs

Festivalen gikk med 25 millioner kroner i underskudd, melder VG.

Bare Egil på Slottsfjell

Regjeringen lover mer til festivaler

Regjeringen går langt i å antyde ytterligere styrking av festivalstøtten. Kommersielle festivaler bør klare seg selv, mener Slottsfjellfestivalen.

Hallstein Bjercke på Øyafestivalen

Knutepunktordningen ikke god nok

KRONIKK: Ordningen har prinsipielt uheldige sider, og trenger en grundig gjennomgang, skriver Hallstein Bjercke, kulturbyråd i Oslo.

Anneli Drecker på scenen under Døgnvill

Skuffede Døgnvillsponsorer

Sponsorer mener festivalen gamblet med lån til Kollenfest.

Døgnvill reddes?

Tromsø-hoteller vil bidra med penger.

Flere saker

Eli Storbekken og Sigurd Hole ga ut allalder albumet Spellstenen 20. mars

Hvis Piazolla møtte Prøysen

«Spellstenen» av Storbekken og Hole er en upolert og sjelden plate, fylt av spenning, dramatikk og lek for hele familien.

Utsnitt fra forsiden av rapporten Musikk, litteratur og visuell kunst i tall

Hvorfor viser Musikk i tall bare deler av bildet?

Mens BI:CCIs rapport om kreativ næring tar for seg både verdiskaping, sysselsetting og flere ledd i verdikjeden, ser Kulturrådets rapport...

Nikan Khosravi

Når ytringsfriheten strammes inn rundt metallen

Piskeslag og dødsstraff. Avhengig av hvilke land de kommer fra, møter ekstremmetallen veldig forskjellige reaksjoner. I år handler Infernofestivalen om...