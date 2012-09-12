Rockefestivaler konkurstruet
Konkursen til Kollenfest rammer storfestivaler i Tromsø og Stavanger, hevder Aftenposten.
Avisen skriver at morselskapet Air Productions konkurs vil få innvirkning også for Rått & Råde og Døgnvill.
Eierne uttalte tidligere denne uken at Kollenkonkursen ikke ville få konsekvenser, fordi driften av de ulike festivalene er delt inn i forskjellige datterselskaper.
Ifølge Aftenposten er imidlertid 12,9 millioner kroner av det totale underskuddet til Air Productions gjeld fra datterselskapene Døgnvill, Air Stavanger og Air Communications.