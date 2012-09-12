Rockefestivaler konkurstruet

Konkursen til Kollenfest rammer storfestivaler i Tromsø og Stavanger, hevder Aftenposten.

Avisen skriver at morselskapet Air Productions konkurs vil få innvirkning også for Rått & Råde og Døgnvill.

Eierne uttalte tidligere denne uken at Kollenkonkursen ikke ville få konsekvenser, fordi driften av de ulike festivalene er delt inn i forskjellige datterselskaper.

Ifølge Aftenposten er imidlertid 12,9 millioner kroner av det totale underskuddet til Air Productions gjeld fra datterselskapene Døgnvill, Air Stavanger og Air Communications.