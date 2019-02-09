Klasse 6B fra Eiganes skole skal spille med Stavanger Symfoniorkester

13. februar står sjetteklassen på scenen i Stavanger konserthus og urfremfører komposisjonen som er bygget opp med legoklosser.

550 elever fra Stavanger-regionen har den siste tiden jobbet med å komponere et musikkstykke ved hjelp av legoklosser gjennom prosjektet «LYDO – verdens kuleste fysikktime».

18 bidrag ble sendt inn, men det var klasse 6B fra Eiganes Skole som vant, og som med det får den ærefulle oppdraget å opptre sammen med Stavanger Symfoniorkester i Stavanger konserthus.

LYDO arrangeres årlig, og denne gangen var det komposisjon ved hjelp av lego som var oppdraget. Deltakerne har komponert sin egen symfoni gjennom å bruke legoklosser, der hele klassen har måttet samarbeide og bidra med klosser for å sette sammen melodier.

Melodien som vant pekte seg ut med sitt filmatiske og eventyrlige preg, skriver arrangøren i en pressemelding. Det finnes mange likheter mellom musikk og matematikk, og stykket til Eiganes Skole klasse 6B er et prakteksempel, skriver arrangøren videre:

– Klasse 6B på Eiganes skole leverte en tydelig og fleksibel melodi med fin rytmikk og logisk melodiføring som man husker allerede etter en gjennomhøring. Denne melodien danner et fint utgangspunkt for en hel komposisjon, sier Ingvild Rosenberg, prosjektleder for LYDO.

LYDO er et arrangement for barn og unge fra 5. til 10. klasse i Stavanger. Hensikten med LYDO er å stimulere til økt kjennskap og interesse blant unge mennesker for realfag gjennom musikk, eksperimentering og kreativitet.

Stavanger Symfoniorkester og Equinors talentutviklingsprogram «Morgendagens Helter» står bak, som har funnet sted årlig siden 2014.

– Elevene fra klasse 6B på Eiganes skole har lagt ned mye jobb i å kode en helt egen komposisjon. Det viser en enorm læringsvilje som vi kjenner igjen hos andre talenter. Vi har stor tro på at kombinasjonen mellom musikk og matematikk kan bidra til å øke realfagslysten hos flere barn og unge, sier Cathrine Instebø, sponsorsjef Equinor.

6B og Stavanger Symfoniorkester spiller både skoleforestillinger og en familieforestilling. Se faktaboksen på siden for informasjon om konsertene.