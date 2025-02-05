Bergen For Verden samlet titusener av kroner med ny gammel julesang

Et brukket håndledd og et dikt fra 1907 samlet over 100 musikere til «Jolekveld» i desember 2024. På to uker rakk Bergen For Verden innspilling, utgivelse, konsert og musikkvideopremiere av låta som allerede har over 11 000 visninger på Facebook. Hva nå?

Noe skjedde i Bergen før jul som kan ha passert under manges radar. Dette «noe» heter Bergen For Verden, og er muligens vinterens hyggeligste julesnøball.

Noe som derimot har fått betydelig oppmerksomhet er støttekonserten «Nyttårsløfter til Gaza» som Artistenes blandakor for Palestina sto bak. Saken blei blant annet omtalt i Ballade gjennom forhåndsomtale-intervju, samt i en glødende kommentar fra vår skribent Thomas Kolbein Bjørk Olsen.

Med det sagt må vi ikke glemme at det også gått små skred av engasjement på den andre siden av Langfjella. For snøball kom, og snøball dro – en snøball som rullet og vokste seg til en hel Kalle.

Men før vi ruller helt vekk her, må vi spole litt tilbake.

På tampen av 2023, en god måned etter at konflikten på Gazastripen eskalerte, var musikkterapeut Øystein Lydvo på bandøving med musikkterapeut-bandet Marm.

Kollega Brynjulf Stige kom med en tekst skrevet av den passe obskure kinnheringen Lorenz Nybø, som var bosatt på Voss store deler av sitt liv. Lydvo, på sin side, kom Stige i forkjøpet med å tonesette teksten.

Deretter blei låta liggende i skuffen en god stund. Men på grunn av en håndleddskade han pådro seg i høst, fikk Lydvo plutselig litt ekstra tid til å tenke. Da han så hørte at det skulle være et fakkeltog for fred, blei idéen om en liten juleaksjon ble født.

Spol noen uker frem. Brått er hele hurven i Polyfon Studio i Bergen, og i løpet av 5. og 6. desember blir låta spilt inn på dugnad. Med god hjelp av sponsa pizza og annen gjærbakst.

Allerede 13. desember stod de klare til slippkonsert med barnekor i Sandvikskirken, og en uke etterpå holdt de dugnadskonserter på Voss og i Bergen.

– Hvordan har mottakelsen vært?

– Den har vært veldig bra. Vi har hatt to dugnadskonserter, begge med fullt hus, og vi har hatt god respons på videoen. Låta har hatt rundt 2000 strømminger på Spotify siden den blei sluppet 13. desember, og det uten management.

Musikkvideoen fra studioinnspillingen, som blei sluppet samme dag, har hatt over 11 000 visninger på Facebook.

– Hvilke spor tror du låta kan ha satt?

– Det er jo en sterk tekst. Spesielt dette med at krigen tar ikke juleferie.

Som nevnt ble teksten til «Jolekveld» skrevet av Lorentz Nybø, som var typograf og redaktør i tillegg til å skrive lyrikk. Blant annet dreiv Nybø den venstreradikale Nordfjordeid-avisa Unge Skud/Unglyden og lokalavisa Hordaland på Voss på slutten av 1800-tallet.

Utover aviser og tidsskrifter ga Nybø ut to diktsamlinger, Ungt blod (1896) og Bekkjesikl (1907). Sistnevnte kan leses i fulltekst hos Nasjonalbiblioteket, og det er i den vi finner «Jolekveld».

Krigen tar ikke (egentlig) juleferie. Det er det Nybø skriver om i «Jolekveld», men når det gjelder de konkrete bakgrunnsforholdene og konteksten diktet er skrevet i, blir det mest opphav til spekulasjon. Selv har Lydvo forsøkt å google seg frem til hva slags krig Nybø kunne ha siktet til i 1907, men sier at han ikke fant noe veldig kjent.

– Men så har det jo alltid vært krig i verden, innvender han.

Får man likevel los på et blodspor, er veien kort til flere undersøkelser. Ballades funn kan tyde på – gitt Nybøs radikale holdning og potensielle bolsjevikiske sympatier – at det er farget av 1905-revolusjonen i tsar Nikolaj IIs Russland.

– Dere har nylig markert slipp av en minidokumentar på Voss – sågar dagen før våpenhvilen blei iverksatt. Hvordan har det gått?

– Mange har sett den på Facebook. På Voss skulle det være et fakkeltog for fred – det var også sånn konserten kom til. Produksjonsselskapet Front Film på Voss fikk også dette med seg, og filmet arrangementet gratis.

– Jeg skrev … jeg vil jo ha litt håp på slutten av sangen, og derfor la jeg til noen linjene «Fred på jord». Jeg opprettet en Facebook-gruppe med alle artistene der jeg la ut demoinnspillinger av låten til innøving og ba om tilbakemeldinger på arrangement. Da kom vokalist Hilde Fischer-Stratton med linjen «der håpet bor».

Linjen blei til slutt sunget av hele fakkeltoget.

– Seinere gjorde vi noe tilsvarende i Bergen, fakkeltog med dugnadskonsert.

Når det gjelder prosjektets videre liv er Lydvo først litt nølende, men glir raskt over i optimisme.

– Vi er litt i tenkeboksen for øyeblikket. Vi har ikke laga noen stiftelse eller organisasjon ennå… men vi tenker på det, og vi har tenkt at det kanskje kan bli en årlig begivenhet.

Pengene må ikke nødvendigvis gå til samme organisasjon, bedyrer Lydvo. Bergen For Verden ønsker å samle inn til hvem som enn måtte trenge det. Alt de gjør er på dugnad, og alle inntekter går uavkortet til et veldedig formål. I tillegg til inntektene generert av låtutgivelsen hadde de en spleis gående fram til 31. januar, og til slutt hadde de akkumulert over 40 000 kroner.

– Og denne gangen gikk pengene til Redd Barnas katastrofefond, sier han.

Lydvo røper at de allerede har fått henvendelser av typen «Trenger du en ny julesang til prosjektet Bergen For Verden?»

– Blir det en årlig juleaksjon?

– Hehe, vi får se. Hele prosessen med dette prosjektet har vært litt «fort og gale», men det er fantastisk hvor positive folk har vært, og hvor lett å få dem med seg. Inspirerende!

Lydvo føyer til at alle som hadde mulighet, sa ja.

– Jeg syns det sier noe om det gode som bor i mennesker.

Medvirkende på Bergen For Verdens «Jolekveld»:

Brynjulf Stige, Trine Dueseund, Eirik Straume, Stian Aase, Jakob Borgen Bakkevoll, Sjur Hjeltnes, Lars Hammersland, Josefine Lunde Hansen Bø, Mari Persen, Øystein Lydvo, Kent Morten Jørgensen, Chris Lund, Line Beate Martnes, Hilde Fischer-Stratton, Jeanette Tyssøy Folgerø, Irina Benjamin, Thomas Martinussen Trettenes, Dennis Reksten, Francis McAuley, Synneva Hansen-Noel, Birgit Paulsen, Kristin Bjånes, Mari Persen, Morten Skage, Iver Sandøy, Eirik Aurlund Sæle, Erlend Styve, Solveig Skare, Tor Schei Hellesnes, Karen Fadnes Brattebø, Åshild Bøe Kharazmi, Kåre Opheim, Bjørnar Kaldefoss Tveite, Sindre Medhus, Irene Tillung, Yngve Høyland, Monica Johansen, Hilde Johannessen, Bridget Penny, Inge Skrede, Trude Storheim, Yorick S. Gontarek, Dagfinn Iversen, Bjørnar Ekse Brandseth, Oddvar Ekse, Frøydis Århus, Ruben Løvvang, Marthe Valle, Espen Thorbjørnsen, Elin Sofye, Knut Tørråasen, Kristian Lindseth, Løvfall, Marthe Padøy, Tyra Fosheim Eide, Kristian Selbak, Cata Staicu, Filip Unneland, Frode Unnelang, Kristian Lindseth, Eirik Halvorsen, Kristelle Johnsen, Carl Espen, Marianne Curtis, Christian Rieber, Stageway, Daniel Engen, Henrik Skauge, Fredrik Mekki, Andreas Pettersen, Thomas Høiseth, Lasse Lambrechts, Torgeir Paulsen, Christina McKibben Linde, og Hans Peter Endal, Christer Samuelsen.

I tillegg: Sandviken Barnegospels ti jenter, Collegium Vocale Jenter med sine 20 jenter, Minimidising, ti jenter.