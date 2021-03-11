Sigmund Groven 75 år

Munnspillets mester feirer 75-årsjubileet med albumet «In Concert», en samling av innspillinger som aldri har blitt utgitt digitalt tidligere. – Uten tvil en av de fineste munnspillutøverne i verden, sier sir George Martin, produsent for The Beatles.

Sigmund Groven, født 16. mars 1946, er kjent for generasjoner av nordmenn som munnspillets mester gjennom en lang karriere. Fredag 12. mars slippes albumet «In Concert», en samling av innspillinger som aldri har blitt utgitt digitalt tidligere, melder plateselskapet Grappa.

Grappa opplyser at «In Concert» hovedsakelig består av opptak fra mange ulike konserter fra Grovens lange karriere, samt noen studioinnspillinger. Albumet inneholder 26 spor hvor mye av repertoaret er originalmusikk komponert for munnspill av legender som Tommy Reilly, James Moody og Gordon Jacob, og ikke minst av Sigmund selv.

– I de rette hender kan det beskjedne munnspillet være et avansert instrument av storskjønnhet. Sigmund Groven, som Tommy Reilly og Larry Adler før ham, utnytter til fulle munnspillets store spennvidde og klanglige muligheter. Han er en strålende musiker, og framstår i dag uten tvil som en av de fineste munnspillutøverne i verden, har sir George Martin, produsent for The Beatles, sagt om munnspillvirtuosen fra Heddal i Telemark.

Sigmund Groven studerte hos Tommy Reilly i London fra 1960, bare 14 år gammel. Reilly ble inspirasjonskilde og senere samarbeidspartner, forteller Wikipedia. I 1971 utga Groven en norsk oversettelse av Tommy Reillys Munnspillkurs. I 1965 debuterte han som munnspillsolist i NRK, og siden ble det mange opptredener og roller i både radio og fjernsyn, blant annet gjennom TV-serien «Munnspillforum» sammen med Tommy Reilly i 1970, og gjennom 1970- og 80-tallet ofte sammen med Erik Bye. Sigmund Groven var i flere år tilknyttet NRK som programmedarbeider, programvert, oversetter og produsent. Se for eksempel NRK-programmet «Tema med variasjoner» fra 15. desember 1966, med Tommy Reilly og en ung Sigmund Groven. Lenken er hentet fra hjemmesiden til Sigmund Groven.

Musikken på albumet «In Concert» er skrevet for både solomunnspill, og munnspill akkompagnert av piano eller orkester. Ellers får vi høre et varierende repertoar som spenner fra folkemusikk til egne komposisjoner, og fra Bach, Scarlatti og Händel til Beethoven og Grieg, melder Grappa i følgeskrivet.

Gjennom karrieren som musiker og komponist har Groven hatt mange, og lange, samarbeid med dyktige musikere. Mange av disse er inkludert på jubileumsalbumet «In Concert», opplyser Grappa: I samspill med Iver Kleive (orgel/keyboard) får vi høre «årgangsopptak» helt fra 80-tallet, da Kleive var i gang med å utforske synthens verden. Ivar Anton Waagaard (piano) har vært Grovens medmusikant både i studio og på konserter rundt i verden i over 30 år. Av dette får vi høre opptak fra 1990 hvor også Kjetil Bjerkestrand (synthesizer) var med, samt Grieg-innspillingene som ble gjort i 2007 med den anerkjente lydmannen Jan Erik Kongshaug fra Rainbow Studio.

Den ungarske organisten Szabolcs Szamosi inviterte Groven til Festspillene i Budapest i 2005, noe som skulle bli en minnerik konsert, forteller Grappa i følgeskrivet til plata «In Concert»: Konserten ble betegnet som et høydepunkt i festivalens 25-årige historie, og høsten 2013 var Groven på turné i Ungarn med Budapest Kammerorkester. Groven har også samarbeidet med andre større besetninger som Forsvarets Stabsmusikkorps og Kringkastingsorkesteret.