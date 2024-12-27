Artistenes blandakor gir Nyttårsløfter til Gaza

Artistenes blandakor for Palestina stiller til kamp «med musikk som våpen»: – Vi vil komme i kontakt med Norges makthavere.

«Nyttårsløfter til Gaza» er navnet på en støttekonsert som avholdes i Oslo Konserthus den 25. januar 2025.

Bak initiativet finner vi Artistenes blandakor for Palestina.

Koret blei starta opp av artist-aktivistene Charlotte Qvale og Marte Wulff for å markere motstand mot Israels deltakelse i Eurovision, og hadde sin første opptreden på Operataket 2. april 2024.

Siden har de hver uke, uten avbrudd, drevet det de kaller «geriljasang» på offentlige steder, som også er dokumentert på deres Instagram-side.

3. mai i år skrev Marte Wulff på sin egen Instagram-side at Artistenes blandakor for Palestina synger «Til ungdommen» av Nordahl Grieg som en appell til våpenhvile, og at de aksjonerer et nytt sted i byen hver uke:

«Artistene rullerer hver gang, og de synger så mange ganger de rekker på 15 minutter.»

I pressemeldingen for konserten rapporterer Artistenes blandakor at det er snakk om hele 340 musikere som i små grupper har sunget «for publikum på gater og T-banestasjoner – og for departementer og regjeringens politikere.»

Og nå beveger altså initativtakerne seg fra små, spredte sangaksjoner til én storstilt helaften i Oslo Konserthus:

– Målet vårt er å komme i kontakt med Norges makthavere for å få i stand en dialog med dem om Norges innsats for å stoppe de systematiske, grufulle israelske angrepene på sivile palestinere. Vi bruker våre stemmer som fredelige våpen for å påvirke dem til å gjøre alt i sin makt for å stoppe folkemordet. Vi ønsker også, gjennom vår sang, å være et synlig eksempel på solidaritet i befolkningen, og minne folk på at vi er mange som ser og ønsker det samme, sier en av grunnleggerne av koret, Charlotte Qvale.

Konserten 25. januar vil ledes av Agnes Kittelsen, Leo Ajkic og Mads Gilbert, og har flere betydelige artister bekreftet til programmet. Deriblant Kari Bremnes, Erlend Ropstad, Bertine Zetlitz & Bugge Wesseltoft, Marit Larsen, Lars Vaular, Oslo Strings, Hkeem og Arve Tellefsen.

Mange norske artister, både i og utenfor blandakoret, har allerede markert sin støtte til Gaza og Palestina.

For eksempel kunne vi 7. desember lese på NRK at Karpe avlyste sin konsert i Dubai. Karpe er en del av den globale boikott-kampanjen BDS Movement, og avlyste samtidig med Dubai-konserten alle samarbeid BDS Movement har på sin boikott-liste.

En annen som har risikert sine internasjonale relasjoner er saksofonist Bendik Giske, som i april mottok German Jazz Prize i kategorien «Årets artist». Han benyttet takketalen sin til å støtte Gaza og Palestina, og har på den måten involvert seg i tysk kulturpolitikk.

Gjennom sine kunsteriske ressurser ønsker artistene å «kjempe for den palestinske sivilbefolkningen og mot Israels krigsforbrytelser.»

Ballade har snakket med både Bremnes, Gilbert og Qvale i forbindelse med denne saken.

– Dere sier at målet med konserten er å komme i kontakt med makthaverne. Helt konkret, hvem er makthaverne?

– Først og fremst den norske Regjeringen, men selvsagt også stortingsrepresentantene. Flertallet av dem har jo vært tause om folkemordet i okkupert Palestina.

Det sier artist og medgrunnlegger av Artistenes blandakor for Palestina, Charlotte Qvale.

– Makthaverne i Norge er også finanseliten og ledelsen i Oljefondet – sistnevnte med milliarder investert i selskaper og aktiviteter som er svartelistet av FN for brudd på folkeretten, fortsetter hun.

Qvale mener også at NRK og andre store medier kan bli mye tydeligere og dekke terrorbombingen av Gaza og den israelske kolonipolitikken mye bredere.

Hun legger også til at fagbevegelse og idrettsledelsen også er viktige maktfaktorer i Norge.

– Vi vil nå alle. Men først og fremst den største maktfaktoren. Vanlige folk med solidariske hjerter og stemmerett: Vi kan alle gjøre en forskjell, fremsetter Qvale.

– Hvilke konkrete tiltak mener dere at makthaverne skal og har mulighet til å gjøre?

– Den politiske makteliten i Norge kan bruke samme resolutte politiske og økonomiske tiltak mot staten Israel som de iverksatte bare dager etter Russland invaderte Ukraina, sier Qvale.

Hun nevner eksempler som sanksjoner, økonomisk blokade, boikott og å skape brede internasjonale allianser mot apartheid, okkupasjon og folkemord, samarbeide med land i det globale Sør, samt bryte ut av USA/NATO/EU-interessesfæren.

Qvale foreslår også helt konkret at Oljefondet, når Regjeringen vil, kan fryse alle investeringer og desinvestere, det vil si selge ut, alle aksjeposter og fondsinvesteringer som er knyttet til okkupantstaten Israel.

– Det skulle vært gjort for lenge siden. Vi må følge FNs anbefalinger, sier Qvale.

I tillegg mener hun at musikkbransjen kan jobbe systematisk slik den gjorde mot israelsk deltakelse i Eurovision.

– Et arbeid som må fortsette – også presset på NRK. Norske artister kan nekte å spille i Israel. Artister kan samle seg til enkle men svært effektive aksjoner slik Artistenes blandakor for Palestina har gjort. Bare fantasien setter grenser.

At vanlige folk med solidariske hjerter engasjerer seg, virker å bre om seg – være seg ukjente vanlige folk eller veldig kjente vanlige folk. Kari Bremnes er som nevnt en av de engasjerte stemmene.

– Hva tror du må til for at dere skal nå frem til makthaverne og få resultater?

– Det svaret skulle jeg gjerne hatt. At verden har latt dette pågå over så lang tid, disse åpenbare bruddene på folkeretten, disse umenneskelige lidelsene, det er uforståelig, opprørende og nedslående, skriver en opprørt Kari Bremnes på e-post til Ballade.

Hun mener at det å snakke høystemt om «vestlige verdier», etter at vi har latt dette skje rett for øynene på oss, er pinlig.

– Jeg har ikke store illusjoner om å nå frem til makthaverne. Men jeg kan heller ikke la være å tro på at hvis mange nok engasjerer seg kan vi mobilisere en kraft som gjør en forskjell.

– På hvilken måte er ditt eget bidrag til konserten viktig, både for deg personlig og for at prosjektet skal lykkes?

– Personlig betyr det mye for meg å være med på dette. Det er en urett som skjer mot et helt folk, man føler på en håpløshet. Så følelsen av å få være med på noe som kanskje gir litt hjelp, litt mot, litt styrke til mennesker i en håpløs situasjon, den griper jeg med begge hender.

Utover dette synes Bremnes det er viktig å understreke at å engasjere seg for Gaza ikke har noe med anti-semittisme å gjøre.

– Det tar jeg sterk avstand fra. Dette handler om politikk og makt og misbruk av makt, sier hun.

Mads Gilbert er en mangeårig støttespiller for Palestina, gjennom så vel praktisk bistand i legegjerningen, som ved politisk engasjement og opplysningsarbeid.

Gilbert, som er anestesilege og spesialist i akuttmedisin, er blant de få menneskene i Norge som har opplevd konflikten i Gaza på kroppen.

I 2013 blei Gilbert utnevnt til kommandør av St. Olavs orden fordi «hans innsats på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå har hatt stor betydning for helsetjenestetilbudet som i dag ytes. Han har levert en formidabel innsats utover det som kan forventers, både som sykehus- og universitetsansatt.»

Han har flere ganger arbeidet som frivillig ved Shifa-sykehuset i Gaza. Sammen med lege-kollega (og musiker) Erik Fosse ga Mads Gilbert ut boka Øyne i Gaza i 2009.

Samme år fikk de to Fritt Ords Honnørpris for å ha gitt «konkrete vitnesbyrd om virkningene av bombingen til vestlige og arabiske journalister», og som de eneste vitnene fra Vesten å ha «formidlet hva de så med egne øyne på sykehuset Al-Shifa i Gaza ut fra sin medisinske erfaring» med «et sterkt engasjement for sivilbefolkningen», som det het i begrunnelsen.

Mads Gilbert ga på egenhånd ut Natt i Gaza i 2014, som også handler om opphold som solidaritetsarbeider.

– Hva tror du må til for at dere skal nå frem til makthaverne og få resultater?

– Først og fremst bredt politisk press gjennom aksjoner og solidaritetsarbeid, i alle lag av folket. Men også mer konkret kunnskap om de faktiske forholdene det palestinske folket lever under, om de konkrete konsekvensene av den israelske brutaliteten og grusomhetene som daglig skjer i Gaza og på Vestbredden.

Han mener at mange i norsk maktelite ikke skaffer seg objektiv kunnskap.

– Det er en utstrakt intellektuell latskap blant folk med mye makt. De leser og tenker ensporet, de tar seg ikke bryet med å tenke kritisk og være kritisk til egen kildebruk. Det har fått katastrofale følger tidligere i historien.

Gilbert påpeker at vi lever i historien nå, med det han kaller et direktesendt folkemord i Gaza og på Vestbredden.

– Den skrives hver dag med penn dyppet i palestinsk blod. Hver og en har et selvstendig ansvar, spesielt de med makt. Og som alltid: Action speaks louder than words.

– På hvilken måte er ditt eget bidrag til konserten viktig, både for deg personlig og for at prosjektet skal lykkes?

– Mitt lille bidrag er først å fremst å få fram de palestinske stemmene. De gjøres stemmeløse, men de er selvsagt ikke stemmeløse!

Gilbert forteller at en kjær kollega, Dr. Khalil – en ung kirurg som er utdannet i Gaza og traumekirurg på et av de store palestinske sykehusene der – blir konsertens stemme der, og en rød tråd gjennom kvelden med sine vitnesbyrd som lege og medmenneske.

– Den stemmen skal vi lytte til, for den palestinske fortellingen fortelles best av palestinerne selv. Og så er det utrolig fint å jobbe med kunstnere, med artister og produsenter – alle de som stiller opp. For en energi og dugnadsånd!

Gilbert kaller det en levende, kraftfull solidaritet.

– På tvers av alt er vi mennesker av kjøtt og blod alle sammen, med den samme lengsel etter rettferdighet, frihet og kjærlighet for alle. Ikke apartheid, rasisme, brutal okkupasjon og folkemord. Derfor er denne solidaritetskonserten en milepæl og en rått viktig start på 2025: Gaza – hør oss: Dere er ikke alene!

Oslo Konserthus, med sin kapasitet på om lag 1400 personer, står klart til å fylles opp av mennesker som ønsker å støtte appellen Artistenes blandakor for Palestina gjør til makta. Les mer om arrangementet her.

Alt billettoverskudd går til den anerkjente lokale palestinske bistandsorganisasjonen Palestinian Medical Relief Society med omfattende virksomhet i Gaza og på Vestbredden.