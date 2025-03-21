Kunstneropphold på Folkemusikksenteret i Buskerud

Folkemusikksenteret i Buskerud lyser ut mulighet for musikere innen alle sjangre for å bo og arbeide ved senteret deres på Prestfoss i Sigdal kommune, melder de til Ballade.

Senteret er godt utstyrt, inkludert med studio og ulike øvings-/fremføringslokaler. Oppholdet er svært godt egnet til øving, låtskriving og fordypning i norsk folkemusikk. Det kan vare i om lag 3-7 dager i løpet av 2025, og vil honoreres med 5000 kr for enkeltpersoner og 15000 kr for grupper med flere enn tre personer, skriver Folkemusikksenteret.