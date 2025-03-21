Kunstneropphold på Folkemusikksenteret i Buskerud
Åpent for alle musikere å søke, til øving, låtskriving og fordypning i norsk folkemusikk.
Folkemusikksenteret i Buskerud lyser ut mulighet for musikere innen alle sjangre for å bo og arbeide ved senteret deres på Prestfoss i Sigdal kommune, melder de til Ballade.
Senteret er godt utstyrt, inkludert med studio og ulike øvings-/fremføringslokaler. Oppholdet er svært godt egnet til øving, låtskriving og fordypning i norsk folkemusikk. Det kan vare i om lag 3-7 dager i løpet av 2025, og vil honoreres med 5000 kr for enkeltpersoner og 15000 kr for grupper med flere enn tre personer, skriver Folkemusikksenteret.
Tidligere residensholdere har blant annet vært Margit Myhr og Ami Dregeli, Tone Juve og Karolina Westling, delegasjon fra residenssenteret Bromouw i Tsjekkia, Margit Myhr og Sigurd Ytre-Arne, Guillermo Rizzotto, Spania/Argentina, Elfi Sverdrup, Karolina Westling, Tone Juve, Guillermo Rizzotto, Spania/Argentina, Thorbjørn Arnesen, Solveig Isis Sørbø, Nullskattesnylterne, Arne Hioth m/ besøk av Bjørn Holta, Klang av oldtid, Sylvaine, Eyjolfur Eyjolfson og Gunnstein Olafsson (Island) og Mari Päkkönen, Finland.
Interesserte søkere må sende kortfattet søknad og CV så snart som mulig til folkemusikksenteret@buskerudmuseet.no. Les også mer på Folkemusikksenterets hjemmesider.