Ballade.no 25 år: Med lidenskap for musikken i et kvart århundre

«Den elektroniske veggavisen» for og om musikklivet i Norge åpnet 1. september 2000. 25 år etter formidler nettidsskriftet fortsatt lidenskap, inspirasjon og diskusjon fra landets musikkliv.

På denne dagen for 25 år siden åpnet nettsiden Ballade.no, «den elektroniske veggavisen» for og om musikklivet i Norge. Velkomsthilsenen fra den første redaktøren av denne nysatsingen innen digital musikkjournalistikk, Arvid Skancke-Knutsen, lød slik:

Hjertelig velkommen til denne premiereutgaven av Ballade.no. Vi håper du vil like deg her hos oss, og finne interessant lesestoff – uansett hvilke stilarter og musikksjangere du foretrekker.

Velkomsten og det rikholdige stoffet om musikklivet i landet innbød til hyppige besøk fra et bredt musikkfelt. Noe som også gjenspeilet seg i sterke lesertall allerede den første sesongen Ballade.no var ute på verdensveven: I november 2000 var Ballade.no oppe i over 314 000 brukertreff.

Dette er rytmene våre

– Ballade er en viktig og uavhengig stemme i norsk musikkliv. Sjangerbredden er unik, og nivået på skribentene veldig høyt. Uten kritiske og tilstedeværende organer som Ballade dør kultur-Norge, sier Håkon Moslet, styreleder i Ballade.

Ballade.no løfter stemmer i musikk- og kulturlivet vårt til debatt, vi følger kritisk opp felt som berører musikken på både kunstnerisk, politisk og organisatorisk plan, og vi synliggjør det brede og rike musikklivet vi har i landet. Dette er oppgavene våre. Dette er rytmene våre.

Musikken, kunsten og kulturen har betydning i alle menneskers liv, og det er noe vi prøver å speile gjennom stoffet vi formidler. I en tid som for mange oppleves krevende, er det spesielt viktig å kunne være en pålitelig kilde til analyse og inspirasjon, lidenskap, diskusjon og kunnskap i vår kritiske offentlighet. Og det er her vi er, og skal være: Ballade tar pulsen på musikklivet, og får den til å slå hardere.

Det ledende nettstedet for musikk

Gjennom 25 år som heldigital publikasjon har Ballade.no vært gjennom flere ulike organiseringer: Musikkmagasinet startet opp som del av MIC – Norsk musikkinformasjonssenter i 2000, og ble lagt ned da MIC og Music Export Norway ble slått sammen i 2012. Kort etter, i 2013, gjenoppstod Ballade som en forening, med en rekke støttespillere fra musikkorganisasjoner i landet. (Se også kort historiegjennomgang nederst, samt faktaboksen.)

Ballade har i dag en redaksjon på 1,6 årsverk, med Kleveland i sjefsstolen og redaksjonsmedarbeider Johanna Holt Kleive i 50 prosent stilling ut året, i vikariat for Siri Narverud Moen. Staben inkluderer også annonseansvarlig Sture Bjørseth, som jobber fra kontor i Bergen.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

I tillegg engasjerer Ballade hvert år et trettitalls frilansere rundt om i landet. Den profilerte musikkskribenten og -historikeren Arvid Skancke-Knutsen er en av dem, og leverer blant annet musikkvideo-spalten Ballade video hver uke.

Som den første redaktøren av Ballade.no styrte Skancke-Knutsen nettstedet gjennom de første sju årene.

– Det er en stor glede å registrere at Ballade.no stadig er det ledende nettstedet for musikk, et kvart århundre etter oppstarten, sier han.

Vital norsk musikkhistorie

– Ballade anno 2025 er fremdeles det nettstedet som representerer flest sjangre, og som daglig tar pulsen på hele musikkfeltet. Her finner du sentrale debatter, velskrevne kritikker og grundige intervjuer. Og ikke minst stoff om viktige endringer i musikkbransjen, sier Skancke-Knutsen, og fortsetter:

– Det er mange som har vært med på å bygge opp ballade.no gjennom årene – og den generøse, entusiastiske og kritiske linjen føres i dag videre av redaktør Guro Kleveland. Det har ført til at det ligger mer enn 20 000 artikler i arkivet, skrevet av noen av de beste pennene i musikk-Norge. Det betyr også at helt vital norsk musikkhistorie er ivaretatt for fremtiden, samtidig som arkivet vokser fra dag til dag.

Johanna Holt Kleive har i flere år vært tilknyttet Ballade som frilanser, og sier det er både spennende og utfordrende å være del av redaksjonen for en periode.

– Grundig musikkjournalistikk er en mangelvare i dagens medielandskap. Det er inspirerende å være i Ballade-redaksjonen, som har holdt fast ved en kompromissløs profil i 25 år.

– Jeg vokste opp i en musikerfamilie som leste Ballade.no, og husker hvordan magasinet ble omtalt som en av de viktigste aktørene innen musikkjournalistikk – nettopp fordi den gikk bransjen etter i sømmene, forteller Holt Kleive.

– Kulturjournalistikken sliter med et imageproblem, og blir ofte oppfattet som lite viktig. Jeg tror det skyldes at kulturstoff – og musikk i særdeleshet – i stor grad er blitt trivialisert. Personlig nekter jeg å akseptere at noe så betydningsfullt skal reduseres til noe uvesentlig. Vi skylder leserne våre en genuin og engasjerende formidling – i en tid hvor innholdet er overveldende, men kanalene som formidler musikk så få, sier hun.

Vi skal selvsagt også feire Ballades 25 digitale år med en ordentlig fest. Onsdag 8. oktober feirer vi Ballade.no med samtaler, debatt og musikk på en åpen festaften på Kampen Bistro i Oslo. Programmet offentliggjøres i løpet av uka – følg med!

Litt historie

Ballade har hatt mange dyktige medarbeidere gjennom årene, og har dessuten hatt følgende redaktører siden oppstarten: Knut Steen (konst. 2006 – 2007), Carl Kristian Johansen (2007 – 2009, konst. 2012), Tellef Øgrim (2009-2010), Espen A. Eik (2010 – 2012), Ida Habbestad (2013 – 2018) og Guro Kleveland (2018 – ).

Nettavisen gikk inn etter sammenslåingen av MIC og Music Export Norway i 2012, men ble senere reddet etter et initiativ av blant andre Norsk Komponistforening, NOPA og FONO.

Forgjengeren til Ballade.no var musikktidsskriftet Ballade, som ble startet opp i 1977, med Synne Skouen som første redaktør.

