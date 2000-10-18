Ballade Norges beste nettsted

I dag morges gikk Ballade.no inn på førsteplass på ABC Startsidens oversikt over de beste nettstedene i landet. Det skjer bare halvannen måned etter oppstarten av avisen vår. Vi har nå nærmere 8000 treff på sidene våre per dag. I går rundet vi dessuten to hundre redaksjonelle artikler – samtidig som vi har lagt ut mer enn tusen pekere til norske musikksteder på nettet og over firetusen nyttige adresser til norsk musikkliv.

Det var en svært fornøyd Ballade-redaksjon som i dag ble møtt av nyheten om at Ballade hadde kommet inn på oversikten over de hundre best likte pekerne hos nettportalen. Og ikke nok med det: Vi gikk rett inn på førsteplassen på listen, med en snittkarakter på 8, 58 poeng av 10 mulige. Samtidig fikk vi oppdatert statistikk på hvor mange mennesker som er innom sidene våre på daglig og månedlig basis.

36 prosent flere lesere i oktober

I september måned hadde vi 174 636 treff på sidene våre. Dagsgjennomsnittet var med andre ord 5 821 treff. Så langt i oktober har det vært en kraftig økende tendens. Per 17. oktober hadde vi hatt 134 326 treff på sidene. Det gir et snitt på hele 7 901 treff per dag – altså en økning på 36 prosent fra forrige måned.

Ballade.no ble for første gang lagt ut på nettet klokken tolv på formiddagen første september. Siden den gang har antall besøk økt for hver dag, samtidig som en rekke sentrale personer i norsk musikkliv har benyttet anledningen til å gripe ordet gjennom våre nettsider.

Mer om ABC Startsiden

Om vi ser nærmere på oversikten hos ABC Startsiden, er det interessant å merke seg at alle de øvrige nettstedene på Topp Ti-listen er rene service-steder – med bl.a. oversikter over programtilbud på radio og TV, gratis tekstmeldinger, nedlasting av musikkfiler og kontaktformidling. Våre nærmeste ”konkurrenter” blant rene nettaviser er Filmguiden.no og Teaternett.no, som befinner seg på henholdsvis 27. og 56. plass. Blant musikk-nettsteder med redaksjonelt innhold markerer våre venner i Jazzforum.no og Norwegian Bandindex seg også på Startsidens Topp 100-liste.

En takk til våre lesere – og brukere

Ballade.no ønsker å være en elektronisk veggavis for hele musikk-Norge, og takker for all støtte fra våre lesere. Vi prøver å lese all post som kommer inn til oss, og setter stor pris på alle former for tilbakemeldinger. Hittil har disse vært overveiende bare positive, men send oss gjerne også tips om ting du synes vi kan gjøre bedre. Om du selv ønsker å skrive for oss om noe du brenner for, er du hjertelig velkommen til å kontakte redaksjonen via e-post eller telefon.

Samtidig vil vi gjerne benytte anledningen til å oppfordre alle til fortsette å sende oss informasjon om hva dere driver med av musikalsk virksomhet: noen opplysninger kan vi legge inn i vårt adressearkiv, andre ting vil vi bringe videre til våre lesere i redaksjonell form. Jo mer informative innspill vi får tilsendt, jo mer øker for øvrig sjansene for at vi tar innlegget inn i sin helhet og gir det god plass i våre spalter.

Dessuten er vi knakende godt humør i dag.