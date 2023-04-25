So long Marianne: Ny TV-serie portretterer Marianne Ihlen og Leonard Cohen

Kjærlighetshistorien bak låta «So long, Marianne» blir internasjonalt TV-drama.

Hollywood-stjernen Alex Wolff spiller Leonard Cohen i den norske dramaserien «So Long, Marianne», basert på kjærlighetshistorien mellom Cohen og Marianne Ihlen. Han får følge av flere andre store navn, skriver NRK i en pressemelding.

I rollen som Cohens norske kjæreste Marianne finner vi norske Thea Sofie Loch Næss, kjent fra «Julestorm», «The Last Kingdom» og «Delete Me». I andre roller finner vi Jonas Strand Gravli («22. juli», «Jordbrukerne») som Axel Jensen, og ytterligere to Hollywood-stjerner, Anna Torv («The Last ofUs», «Mindhunter», «The Newsreader») og Noah Taylor («Peaky Blinders», «Game of Thrones», «Charlie og sjokoladefabrikken»), spiller rollene som forfatterparet Charmian Clift og George Johnston.

«So Long, Marianne» spilles inn våren og sommeren 2023, og har estimert premiere på NRK høsten 2024. Regissør er Øystein Karlsen («Exit», «Dag», «Lilyhammer»), som også har skrevet manus og er showrunner av serien. I tillegg til Karlsen har Jo Nesbø skrevet to av episodene.

Dramaredaktør i NRK, Marianne Furevold-Boland, er glad for at innspillingen er i gang, og har stor tro på de to hovedrolleinnehaverne, Alex Wolff og Thea Sofie Loch Næss:

– Alex og Thea er perfekte for rollene som Leonard og Marianne. Jeg er overbevist om at de to kommer til å gjøre formidabel jobb i å få frem hele følelsesspektret i denne sterke kjærlighetshistorien. Og serien er i de beste hender hos regissør og manusforfatter Øystein Karlsen, som med sine tidligere prosjekter har vist at han kan lage godt og drivende drama som er både overraskende og ikke minst bevegende.

Serien er en internasjonal co-produksjon mellom norske Redpoint Productions, ved Ingeborg Klyve og Vegard Stenberg Eriksen, greske Tanweer Productions ved Dionysiss Samiotis og Nancy Kokolai og canadiske Connect3 ved André Barro og Pablo Salzman. Det britiske selskapet Cineflix Rights har den internasjonale distribusjonen av serien.