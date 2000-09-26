Ballade – størst på norske musikklenker

Ballade har nå lagt ut drøyt tusen pekere til norske artister, band , kor, korps, ensembler og orkestre med egne nettsider.

Norsk Musikkinformasjon har en god stund hatt pekere til norske artister på nettet på sine sider. Denne sommeren har vi jobbet med å legge inn enda flere lenker, der det særlig har kommet til nye navn innen pop, rock og jazz. Du finner disse pekerne ved å trykke på ”musikklenker” på menyen til venstre, og vil da få opp en meny som du kan søke deg gjennom alfabetisk. Bokstaven ”F” vil for eksempel gi deg alt fra poprockbandet F3 fra Eidsvoll til soloartisten og komponisten Egil Fylling, med mellomlandinger hos musikanter som Fairfuck, Jonas Fjeld og Forsvarets Distriktsmusikkorps Trøndelag.

Et levende arkiv

I de fleste tilfeller er grupper ført opp med geografisk tilhørighet, samt en kjapp beskrivelse av musikkstil. Dette for å gjøre det lettere for våre brukere å sjekke ut band som kanskje kan interessere dem ut i fra musikksmak. Nye artister og utøvere som gjerne vil lenkes opp på våre sider, bes derfor om å sende oss informasjon om både hjemsted og musikkstil. På samme måte håper vi at band som alt er lenket opp hos oss, tar kontakt når eventuelle endringer inntrer.

Denne delen av nettavisen Ballade vil fortløpende bli oppdatert og utvidet. Vi kommer aldri til å kunne tilby noen ”komplett” oversikt over hvilke norske musikksider som til en hver tid finnes på nettet, men det er da også noe av sjarmen med nettet – at ting stadig er i endring, og nye, spennende ting kommer til. Vi er i hvert fall det nettstedet i Norge som har det største antall lenker for norsk musikk, og håper at vi samtidig er med på å speile noe av den bredden og kvaliteten som preger det hjemlige musikklivet om dagen.

”Søk i kontaktregisteret”

For øvrig anbefaler vi også søk i vårt kontaktregister, som du finner aller nederst på menyen til venstre. Om du skriver inn søkeordet ”blues”, vil det for eksempel gi deg rundt førti treff. Du vil da kunne gå videre til både band, plateselskaper og festivaler med en viss blues-tilhørighet. Samtidig har søkfunksjonen i kontaktregisteret den fordelen at den vil komme opp med treff på alle som ligger inne i Norsk Musikkinformasjons adressearkiv – ikke bare personer og organisasjoner med egne websider. Denne delen av vårt åpne arkiv rommer nå rundt firetusen navn, og gir deg nyttige opplysninger som adresser, telefon, e-post og i enkelte tilfeller også korte biografier.

Om søk i avisen

Samtidig minner vi om at alle artikler i avisen går inn i et elektronisk arkiv, og alltid kan hentes frem igjen – også etter at de forsvinner fra både forsiden og seksjonene de opprinnelig ble lagt inn i. Et søk på ”Drecker” vil for eksempel gi deg alle artikler der Anneli Drecker er blitt nevnt – i kronologisk rekkefølge, der de nyeste sakene vil legge seg først. Også i søkområdet ”avisen” kan du skrive inn mer generelle søkeord – ”samtidsmusikk” vil per i dag gi deg rundt et dusin treff, mens ordet ”jazz” har figurert i over førti artikler. I tillegg vil et søk her også gi deg treff på forskjellige begivenheter – så som konserter, turnéer og festivaler.

Og dermed kan vi vel bare ønske god fornøyelse.