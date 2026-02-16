Bendik HK og Ramón nominerte i henholdsvis kategorien for elektronisk musikk (eller dance/elektronika, som den heter) og for «Årets låt». (Foto: Aleksandra Suchkova)

Spellemann: Disse er nominert etter plateåret 2025

Publisert
16.02.2026
Skrevet av
Siri Narverud MoenGuro Kleveland

Her er hele lista + dypdykk ved musikken til noen av de nominerte.

Sist torsdag ble det kjent hvem som kan få Spellemann etter plateutgivelser i 2025. Under ser du alle som er nominert.

Ballade samler dessuten her et knippe møter med noen av dem som har skapt musikk og som er nominert til Spellemann.

Årets tekstforfatter / gjennombrudd, med flere nominasjoner: Ballade fulgte kometen Tobias Sten på festival i fjor, rett før det store gjennombruddet.

Med én tredel av Ævestaden, som er nominerte i åpen klasse, finner vi Kenneth Lien sammen med Center of the Universe, duoen er nominert i kategorien Tradisjonsmusikk. Ballade presenterte begge konstellasjonene i en miniserie i året som gikk.

Blant dem som er nominert til komponistprisen, finner vi Benedicte Maurseth, som ble portrettert i september. I samme portrettserie kan du bli kjent med komponist Kristine Tjøgersen, som er nominert sammen med Cikada for deres samtidsplate.

Sist uke fulgte vi Ora the Molecule ned i krisen og opp som en fugl føniks gjennom discolåtene hennes. Hun er blant de nominerte i klassen for elektronika / dance.

Bonus: Du kan også lese countrymusiker Malin Pettersen som meningsskribent – fra da hun deltok i den nylige debatten om NRKs musikkdekning.

Og flere kan du finne i arkivet, bare å søke! Dette er alle de nominerte, gratulerer til alle:

Country
Malin Pettersen – Wildflower
Darling West – Woods
Martin Hagfors – Folk A Dots
Ask Carol – AC II: Desert Sky

Blues
Magnus Berg – Electric Sugar
Trond Granlund – Granlunds blues
J.T. Lauritsen & The Buckshot Hunters – Still Be Friends
Kent Erik Thorvaldsen – Sugg

Årets tekstforfatter
Tobias Johannessen Sten
Ari Bajgora
Iver Strand Senneset for Oddny
Ine Hoem

Årets gjennombrudd
Tobias Sten – Tobias Sten (Utvida)
oskar med k – Make Me Feel
Sa_G – Gunhild
Ylva – Ylva 2025
Zimmermann – Zimmermann – 2025

Barnemusikk
Tonje Unstad – Kloakksymfonier
Du og jeg og vi 2–3–4 – Er vi framme snart?!
Kaptein Sabeltann – Kaptein Sabeltann og Grevinnen av Gral
Heidi Solheim – Dinosaus

Tradisjonsmusikk
Hekate – Evigheten forestår
Kenneth Lien og Center of the Universe – Norwegian Electronic Folk Music
Åshild Vetrhus – Malmin
Qvam/Plassen – Stråk

Festmusikk
Coucheron – Coucheron 2025
Søte & Rare – Bender
Fjellrev – Fjellrev 2025
Tigergutt101 – Like barn leker best

RnB / Soul
Hillari – New Beginnings
Sūn Byrd – In Paradiso
Stefanos Yowhannes – Stuck in Transit
Orbits – Blood Red Sky

Årets produsent
Aksel Arvid for PinkPantheress
Erlend Mokkelbost for Honningbarna
Hans Olav Settem og Marit Othilie Thorvik
Ole Torjus Hofvind for Cezinando

Årets komponistpris
Bjørn Morten Christophersen – Operakoret / Bjarte Engeset / solister / Kongelige Norske Marines Musikkorps
Benedicte Maurseth – Harpreet Bansal / Cikada String Quartet
Harpreet Bansal – Harpreet Bansal Trio / Andreas Bratlie
Magnar Åm – Magnar Åm

Jazz
Gard Nilssen Acoustic Unity – Great Intentions
Zanussi 3 – A Keen Beast
Telehiv – Mehmet
Not Normal – Modærn Qualitet

Rock 
The Good The Bad and The Zugly – November Boys
Honningbarna – Soft Spot
Kristi Brud – Et fall
Ea Othilde – I Will Not Be Like That

Viser
Daniela Reyes – La meg bli ditt gjemmested
Valkyrien Allstars – Venter på noen som venter på noen
Johanne Johnsen – Et steg til ut på dypet
Bare Folk – Noe tror jeg & noe vet jeg

Årets musikkvideo
Sei Selina – Consider Me Venus
Honningbarna – Rød bic
Dirty Oppland – Oppland Camping
Beharie – Everybody Tells Me To Let Go

Alternativ pop
Iris Caltwait – Again, for the first time
Smerz – Big City Life
Fig Tape – Forcefed Serenity
Jenny Hval – Iris Silver Mist

Hardrock og metall
Morax – The Amulet
Afargang – Andvake
Cult Member – Gore
Jordsjuk – Naglet til livet

Åpen klasse
Ævestaden – Ni blomster i en åker
Building Instrument – Månen, Armadillo
Erlend Apneseth – Song over støv
Benedicte Maurseth – Mirra

Årets låtskriver
Vilde Iris Hartveit Kolltveit for Iris Caltwait
Gunhild Roel Jønnum for Sa_G
Iver Strand Senneset for Oddny, Synne Vo, Amanda Delara og Tobias Sten
Synne Vo for låta Blime!, framført av Matoma og Agnete Saba

Hiphop
Sa_G – Gunhild
Cezinando – Sinekyre 3
anakin justin – 2004
Ari Bajgora – Valget å gå, og vi gikk

Klassisk
Tine Thing Helseth – Echoes
Amalie Stalheim – Britten: Suites for Solo Cello
Det Norske Kammerorkester – Shostakovich/Strauss/Biber
Oslo Circles – Bizzarrie!

Elektronika / dance
Ora the Molecule – Dance Therapy
KingSkurkOne & Chingo – Fornøyelser og hånelser
Bendik HK – Drakedreper
Nom De Guerre – Tough Times

Pop
Sigrid – There’s Always More That I Could Say
Synne Vo – PS: Kanskje det går
lille Caesar – lille Caesar 2025
Ruben – Ruben 2025

Samtidsmusikk
Kristine Tjøgersen & Cikada – Night Lives
Sunniva Rødland – When She Awakens
Christina Herresthal – Sånger från Aftonland
Magne Hegdal – Ars et vita

Årets internasjonale suksess 
Smerz
Aksel Arvid for PinkPantheress
oskar med k
Wardruna
Alan Walker

Årets utgivelse 
Smerz – Big City Life
Tobias Sten – Tobias Sten (Utvida)
Ari Bajgora – Valget å gå, og vi gikk
Honningbarna – Soft Spot

Kristine Tjøgersen (til venstre) og Benedicte Maurseth er begge nominert til Spellemann i forskjellige sjangerkategorier. Her er begge under en samling på konsulatet i New York, der de forteller om verket Elja som ble fremført i Carnegie Hall i fjor, sammen med internasjonalt anerkjente Kronos Quartet.  (Foto: Det norske generalkonsulatet i New York)

 

Årets låt
Kjartan Lauritzen – Fanga av ein storm vind
Astrid S & Stig Brenner – Få det på
Søte og Rare – Bender
Bausa – Overfladisk
Kyle Alessandro – Lighter
Ari Bajgora – Falle og slå seg
Tobias Sten – Fy faen du er deili
Tobias Sten – Eli
Tobias Sten & Synne Vo – Ingen her e deg
Ylva – Maskulin
Synne Vo og Emma Steinbakken – Alle vil til himmelen
Ramón – Ingenting er magisk

Utdelingen av Spellemannprisen 2025 finner sted søndag 22. mars i Operaen, og sendes direkte på NRK TV.

SOM EI KULE: Kun deres andre konsert, sammen, men Tobas Sten og band overbeviste på Trondheim Calling.

Det lyser i øynene hans når han snakker om Nashville

Bransjefestivalenes muligheter – og hvorfor stjerneskuddet Tobias Sten ikke tar notater på seminar.

EN STRÅLE TREFFER: Nora Schjelderup trakk seg opp av depresjonen med musikken hun lager. Samtidig skapte hun seg et nytt liv som musiker, og et album som mange trekker fram som best blant de norske i 2025.

– Du må overtale! Eclipse them!

Et molekyl på turné deler triks. Gratulerer med Spellemann-nominasjon til Ora the Molecule! Artisten og låtskriveren er ute på ikke-lukrativ...

Benedicte Maurseth

Benedicte Maurseth: Fra ensom springar til improvisasjon og dyrelyder

Når det ikke lenger føles kunstnerisk tilstrekkelig å bare spille hardingfele solo, lar hun skapertrangen slippe løs, og horisonten utvides....

Amalie Dahl

Ballade jazz: Å bryte og bygge vaner

Dette er platene du pakkar med deg i lag med krimromanen, kvikklunsjen og appelsina.

Magnar Åm

«ditt avtrykk i tida». En samtale med Magnar Åm

Magnar Åm er komponist, organist, improvisasjonsmusiker – og lyriker i valg av titler. Lørdag 9. april fyller han 70 år....

Willy Martinsen TONO

TONO: Norge har størst betalingsvilje for musikkstrømming i Norden

Men fortsatt strømmer 3 av 10 kun på tjenester som ikke krever betaling. – Det går ut over inntektene til...

Lisbeth Wathne Svinø

Rektorval ved Norges musikkhøgskole, del 2: Lisbeth Wathne Svinø og Julius Pranevicius

– Vi må ha ei framtidig dimensjonering som bidreg til at NMH tek vare på samfunnsoppdraget sitt på best mogleg...

Kultur og likestillingsminister Abid Q. Raja

Raja rydder i koronaforskrift: – Misforståelse

Sceneteknikerne var fortvilte over det de hadde, som staten tok vekk. Etter flere runder med påstander mot hverandre, instruerer Raja...