Spellemann: Disse er nominert etter plateåret 2025

Bendik HK og Ramón nominerte i henholdsvis kategorien for elektronisk musikk (eller dance/elektronika, som den heter) og for «Årets låt». (Foto: Aleksandra Suchkova)
Her er hele lista + dypdykk ved musikken til noen av de nominerte.
Sist torsdag ble det kjent hvem som kan få Spellemann etter plateutgivelser i 2025. Under ser du alle som er nominert.
Ballade samler dessuten her et knippe møter med noen av dem som har skapt musikk og som er nominert til Spellemann.
Årets tekstforfatter / gjennombrudd, med flere nominasjoner: Ballade fulgte kometen Tobias Sten på festival i fjor, rett før det store gjennombruddet.
Med én tredel av Ævestaden, som er nominerte i åpen klasse, finner vi Kenneth Lien sammen med Center of the Universe, duoen er nominert i kategorien Tradisjonsmusikk. Ballade presenterte begge konstellasjonene i en miniserie i året som gikk.
Blant dem som er nominert til komponistprisen, finner vi Benedicte Maurseth, som ble portrettert i september. I samme portrettserie kan du bli kjent med komponist Kristine Tjøgersen, som er nominert sammen med Cikada for deres samtidsplate.
Sist uke fulgte vi Ora the Molecule ned i krisen og opp som en fugl føniks gjennom discolåtene hennes. Hun er blant de nominerte i klassen for elektronika / dance.
Bonus: Du kan også lese countrymusiker Malin Pettersen som meningsskribent – fra da hun deltok i den nylige debatten om NRKs musikkdekning.
Og flere kan du finne i arkivet, bare å søke! Dette er alle de nominerte, gratulerer til alle:
Country
Malin Pettersen – Wildflower
Darling West – Woods
Martin Hagfors – Folk A Dots
Ask Carol – AC II: Desert Sky
Blues
Magnus Berg – Electric Sugar
Trond Granlund – Granlunds blues
J.T. Lauritsen & The Buckshot Hunters – Still Be Friends
Kent Erik Thorvaldsen – Sugg
Årets tekstforfatter
Tobias Johannessen Sten
Ari Bajgora
Iver Strand Senneset for Oddny
Ine Hoem
Årets gjennombrudd
Tobias Sten – Tobias Sten (Utvida)
oskar med k – Make Me Feel
Sa_G – Gunhild
Ylva – Ylva 2025
Zimmermann – Zimmermann – 2025
Barnemusikk
Tonje Unstad – Kloakksymfonier
Du og jeg og vi 2–3–4 – Er vi framme snart?!
Kaptein Sabeltann – Kaptein Sabeltann og Grevinnen av Gral
Heidi Solheim – Dinosaus
Tradisjonsmusikk
Hekate – Evigheten forestår
Kenneth Lien og Center of the Universe – Norwegian Electronic Folk Music
Åshild Vetrhus – Malmin
Qvam/Plassen – Stråk
Festmusikk
Coucheron – Coucheron 2025
Søte & Rare – Bender
Fjellrev – Fjellrev 2025
Tigergutt101 – Like barn leker best
RnB / Soul
Hillari – New Beginnings
Sūn Byrd – In Paradiso
Stefanos Yowhannes – Stuck in Transit
Orbits – Blood Red Sky
Årets produsent
Aksel Arvid for PinkPantheress
Erlend Mokkelbost for Honningbarna
Hans Olav Settem og Marit Othilie Thorvik
Ole Torjus Hofvind for Cezinando
Årets komponistpris
Bjørn Morten Christophersen – Operakoret / Bjarte Engeset / solister / Kongelige Norske Marines Musikkorps
Benedicte Maurseth – Harpreet Bansal / Cikada String Quartet
Harpreet Bansal – Harpreet Bansal Trio / Andreas Bratlie
Magnar Åm – Magnar Åm
Jazz
Gard Nilssen Acoustic Unity – Great Intentions
Zanussi 3 – A Keen Beast
Telehiv – Mehmet
Not Normal – Modærn Qualitet
Rock
The Good The Bad and The Zugly – November Boys
Honningbarna – Soft Spot
Kristi Brud – Et fall
Ea Othilde – I Will Not Be Like That
Viser
Daniela Reyes – La meg bli ditt gjemmested
Valkyrien Allstars – Venter på noen som venter på noen
Johanne Johnsen – Et steg til ut på dypet
Bare Folk – Noe tror jeg & noe vet jeg
Årets musikkvideo
Sei Selina – Consider Me Venus
Honningbarna – Rød bic
Dirty Oppland – Oppland Camping
Beharie – Everybody Tells Me To Let Go
Alternativ pop
Iris Caltwait – Again, for the first time
Smerz – Big City Life
Fig Tape – Forcefed Serenity
Jenny Hval – Iris Silver Mist
Hardrock og metall
Morax – The Amulet
Afargang – Andvake
Cult Member – Gore
Jordsjuk – Naglet til livet
Åpen klasse
Ævestaden – Ni blomster i en åker
Building Instrument – Månen, Armadillo
Erlend Apneseth – Song over støv
Benedicte Maurseth – Mirra
Årets låtskriver
Vilde Iris Hartveit Kolltveit for Iris Caltwait
Gunhild Roel Jønnum for Sa_G
Iver Strand Senneset for Oddny, Synne Vo, Amanda Delara og Tobias Sten
Synne Vo for låta Blime!, framført av Matoma og Agnete Saba
Hiphop
Sa_G – Gunhild
Cezinando – Sinekyre 3
anakin justin – 2004
Ari Bajgora – Valget å gå, og vi gikk
Klassisk
Tine Thing Helseth – Echoes
Amalie Stalheim – Britten: Suites for Solo Cello
Det Norske Kammerorkester – Shostakovich/Strauss/Biber
Oslo Circles – Bizzarrie!
Elektronika / dance
Ora the Molecule – Dance Therapy
KingSkurkOne & Chingo – Fornøyelser og hånelser
Bendik HK – Drakedreper
Nom De Guerre – Tough Times
Pop
Sigrid – There’s Always More That I Could Say
Synne Vo – PS: Kanskje det går
lille Caesar – lille Caesar 2025
Ruben – Ruben 2025
Samtidsmusikk
Kristine Tjøgersen & Cikada – Night Lives
Sunniva Rødland – When She Awakens
Christina Herresthal – Sånger från Aftonland
Magne Hegdal – Ars et vita
Årets internasjonale suksess
Smerz
Aksel Arvid for PinkPantheress
oskar med k
Wardruna
Alan Walker
Årets utgivelse
Smerz – Big City Life
Tobias Sten – Tobias Sten (Utvida)
Ari Bajgora – Valget å gå, og vi gikk
Honningbarna – Soft Spot
Årets låt
Kjartan Lauritzen – Fanga av ein storm vind
Astrid S & Stig Brenner – Få det på
Søte og Rare – Bender
Bausa – Overfladisk
Kyle Alessandro – Lighter
Ari Bajgora – Falle og slå seg
Tobias Sten – Fy faen du er deili
Tobias Sten – Eli
Tobias Sten & Synne Vo – Ingen her e deg
Ylva – Maskulin
Synne Vo og Emma Steinbakken – Alle vil til himmelen
Ramón – Ingenting er magisk
Utdelingen av Spellemannprisen 2025 finner sted søndag 22. mars i Operaen, og sendes direkte på NRK TV.