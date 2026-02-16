Spellemann: Disse er nominert etter plateåret 2025

Her er hele lista + dypdykk ved musikken til noen av de nominerte.

Sist torsdag ble det kjent hvem som kan få Spellemann etter plateutgivelser i 2025. Under ser du alle som er nominert.

Ballade samler dessuten her et knippe møter med noen av dem som har skapt musikk og som er nominert til Spellemann.

Årets tekstforfatter / gjennombrudd, med flere nominasjoner: Ballade fulgte kometen Tobias Sten på festival i fjor, rett før det store gjennombruddet.

Med én tredel av Ævestaden, som er nominerte i åpen klasse, finner vi Kenneth Lien sammen med Center of the Universe, duoen er nominert i kategorien Tradisjonsmusikk. Ballade presenterte begge konstellasjonene i en miniserie i året som gikk.

Blant dem som er nominert til komponistprisen, finner vi Benedicte Maurseth, som ble portrettert i september. I samme portrettserie kan du bli kjent med komponist Kristine Tjøgersen, som er nominert sammen med Cikada for deres samtidsplate.

Sist uke fulgte vi Ora the Molecule ned i krisen og opp som en fugl føniks gjennom discolåtene hennes. Hun er blant de nominerte i klassen for elektronika / dance.

Bonus: Du kan også lese countrymusiker Malin Pettersen som meningsskribent – fra da hun deltok i den nylige debatten om NRKs musikkdekning.

Og flere kan du finne i arkivet, bare å søke! Dette er alle de nominerte, gratulerer til alle:

Country

Malin Pettersen – Wildflower

Darling West – Woods

Martin Hagfors – Folk A Dots

Ask Carol – AC II: Desert Sky

Blues

Magnus Berg – Electric Sugar

Trond Granlund – Granlunds blues

J.T. Lauritsen & The Buckshot Hunters – Still Be Friends

Kent Erik Thorvaldsen – Sugg

Årets tekstforfatter

Tobias Johannessen Sten

Ari Bajgora

Iver Strand Senneset for Oddny

Ine Hoem

Årets gjennombrudd

Tobias Sten – Tobias Sten (Utvida)

oskar med k – Make Me Feel

Sa_G – Gunhild

Ylva – Ylva 2025

Zimmermann – Zimmermann – 2025

Barnemusikk

Tonje Unstad – Kloakksymfonier

Du og jeg og vi 2–3–4 – Er vi framme snart?!

Kaptein Sabeltann – Kaptein Sabeltann og Grevinnen av Gral

Heidi Solheim – Dinosaus

Tradisjonsmusikk

Hekate – Evigheten forestår

Kenneth Lien og Center of the Universe – Norwegian Electronic Folk Music

Åshild Vetrhus – Malmin

Qvam/Plassen – Stråk

Festmusikk

Coucheron – Coucheron 2025

Søte & Rare – Bender

Fjellrev – Fjellrev 2025

Tigergutt101 – Like barn leker best

RnB / Soul

Hillari – New Beginnings

Sūn Byrd – In Paradiso

Stefanos Yowhannes – Stuck in Transit

Orbits – Blood Red Sky

Årets produsent

Aksel Arvid for PinkPantheress

Erlend Mokkelbost for Honningbarna

Hans Olav Settem og Marit Othilie Thorvik

Ole Torjus Hofvind for Cezinando

Årets komponistpris

Bjørn Morten Christophersen – Operakoret / Bjarte Engeset / solister / Kongelige Norske Marines Musikkorps

Benedicte Maurseth – Harpreet Bansal / Cikada String Quartet

Harpreet Bansal – Harpreet Bansal Trio / Andreas Bratlie

Magnar Åm – Magnar Åm

Jazz

Gard Nilssen Acoustic Unity – Great Intentions

Zanussi 3 – A Keen Beast

Telehiv – Mehmet

Not Normal – Modærn Qualitet

Rock

The Good The Bad and The Zugly – November Boys

Honningbarna – Soft Spot

Kristi Brud – Et fall

Ea Othilde – I Will Not Be Like That

Viser

Daniela Reyes – La meg bli ditt gjemmested

Valkyrien Allstars – Venter på noen som venter på noen

Johanne Johnsen – Et steg til ut på dypet

Bare Folk – Noe tror jeg & noe vet jeg

Årets musikkvideo

Sei Selina – Consider Me Venus

Honningbarna – Rød bic

Dirty Oppland – Oppland Camping

Beharie – Everybody Tells Me To Let Go

Alternativ pop

Iris Caltwait – Again, for the first time

Smerz – Big City Life

Fig Tape – Forcefed Serenity

Jenny Hval – Iris Silver Mist

Hardrock og metall

Morax – The Amulet

Afargang – Andvake

Cult Member – Gore

Jordsjuk – Naglet til livet

Åpen klasse

Ævestaden – Ni blomster i en åker

Building Instrument – Månen, Armadillo

Erlend Apneseth – Song over støv

Benedicte Maurseth – Mirra

Årets låtskriver

Vilde Iris Hartveit Kolltveit for Iris Caltwait

Gunhild Roel Jønnum for Sa_G

Iver Strand Senneset for Oddny, Synne Vo, Amanda Delara og Tobias Sten

Synne Vo for låta Blime!, framført av Matoma og Agnete Saba

Hiphop

Sa_G – Gunhild

Cezinando – Sinekyre 3

anakin justin – 2004

Ari Bajgora – Valget å gå, og vi gikk

Klassisk

Tine Thing Helseth – Echoes

Amalie Stalheim – Britten: Suites for Solo Cello

Det Norske Kammerorkester – Shostakovich/Strauss/Biber

Oslo Circles – Bizzarrie!

Elektronika / dance

Ora the Molecule – Dance Therapy

KingSkurkOne & Chingo – Fornøyelser og hånelser

Bendik HK – Drakedreper

Nom De Guerre – Tough Times

Pop

Sigrid – There’s Always More That I Could Say

Synne Vo – PS: Kanskje det går

lille Caesar – lille Caesar 2025

Ruben – Ruben 2025

Samtidsmusikk

Kristine Tjøgersen & Cikada – Night Lives

Sunniva Rødland – When She Awakens

Christina Herresthal – Sånger från Aftonland

Magne Hegdal – Ars et vita

Årets internasjonale suksess

Smerz

Aksel Arvid for PinkPantheress

oskar med k

Wardruna

Alan Walker

Årets utgivelse

Smerz – Big City Life

Tobias Sten – Tobias Sten (Utvida)

Ari Bajgora – Valget å gå, og vi gikk

Honningbarna – Soft Spot

Årets låt

Kjartan Lauritzen – Fanga av ein storm vind

Astrid S & Stig Brenner – Få det på

Søte og Rare – Bender

Bausa – Overfladisk

Kyle Alessandro – Lighter

Ari Bajgora – Falle og slå seg

Tobias Sten – Fy faen du er deili

Tobias Sten – Eli

Tobias Sten & Synne Vo – Ingen her e deg

Ylva – Maskulin

Synne Vo og Emma Steinbakken – Alle vil til himmelen

Ramón – Ingenting er magisk

Utdelingen av Spellemannprisen 2025 finner sted søndag 22. mars i Operaen, og sendes direkte på NRK TV.