Det lyser i øynene hans når han snakker om Nashville.

Bransjefestivalenes muligheter – og hvorfor stjerneskuddet Tobias Sten ikke tar notater på seminar.

Av Øyvind Rones, tekst og foto

Han er allerede på vei dit. Nashville, altså. Men bli med Universal Musics nye håp, og i alle fall ett av navnene flest nevnte etter årets første norske musikkbransjetreff: Tobias Sten. Bli med ham på stoppet før Nashville, nemlig Trondheim.

Å navigere en bransjefestival som ung artist kan føles overveldende. Noen løper fra møte til møte i håp om å sikre seg en platekontrakt, mens andre prioriterer scenetid og publikumsopplevelse.

21 år gamle Tobias Sten fra Stord har valgt sin egen vei – en vei som allerede har gitt resultater.

Med drømmer om å lage tidløse countrylåter som utgangspunkt, har han hatt et eksplosivt 2024. Noe av det første på programmet i 2025 er altså bransjefestivalen Trondheim Calling, som samlet håpefulle utøvere og musikkbransje sist helg.

Allsang, allerede

Det er fredag, dag to av festivalen, og dagen han skal gjøre sin andre opptreden på årets Trondheim Calling. Mens mange artister på festivalen virker usikre og overveldet, utstråler Tobias en nesten forbløffende ro.

De fleste artistene gjør to konserter i løpet av festivalens tre dager.

– 2024 har vært et år der jeg har tatt et stort steg ut av komfortsonen min, forteller Tobias der vi har plassert oss midt i et stort og tomt konferanserom på hotellet.

Han virker egentlig så komfortabel at han kunne ha overbevist meg om at hva som helst var komfortsonen.

Når vi skal finne ut hvordan Tobias tilnærmer seg en bransjefestival som Trondheim Calling, er det med tekstlinjen fra singelen «Tjue år» i bakhodet. «Eg blir nok ikkje han som tar notater på eit seminar,» synger han på tydelig dialekt.

«Eg blir heller han som får applaus på en skitten bar,» fortsetter han i låten.

Baren er ikke skitten, men solokonserten på den intime scenen på Moskus kvelden før kunne i tillegg til mengder med applaus by på en ekstrem sjeldenhet i bransjefestival-sammenheng: allsang!

Alle de 110 plassene i lokalet var fylt opp, og det var umulig for folk i køen å slippe inn.

Kometåret 2024

Fra lille Stord til storbyen Oslo – Tobias Stens reise mot artistlivet har gått raskt, men ikke uten utfordringer.

– Jeg trives i Oslo, men jeg er der for å jobbe. Skal du satse på musikk i Norge, så er Oslo stedet å være. Men jeg kommer fra en plass der alle kjenner alle, og storbyen kan føles overfladisk. Det tar tid å bli varm i trøya.

Og forholdsvis varm i trøya har han åpenbart blitt. Etter et hektisk år med platekontrakt, utgivelser og stadig flere konsertopptredener, står han midt i det som kan se ut som gjennombruddet.

For en artist å være på en festival som Trondheim Calling med det meste av apparatet på plass, er det naturligvis noe annet enn om man stiller uten noe av dette.

Mange artister spiller på festivalen i håp om å sikre seg plateselskap, booking eller management. Dagene fylles helst opp av møter, nettverking og mingling for mange.

Norges neste countrystjerne

Gjennom en konkurranse hos Universal og United Stage sikret Tobias seg platekontrakt, bookingavtale og spillejobb på Nordens største countryfestival.

– Jeg hadde allerede snakket litt med Universal, men da de lanserte denne auditionen, tenkte jeg at jeg bare skulle gi det en sjanse, forteller han.

– Jeg hadde allerede snakket litt med Universal, men da de lanserte denne auditionen, tenkte jeg at jeg bare skulle gi det en sjanse, forteller han.

– Jeg gikk fra auditionen med en god følelse, og ikke lenge etter fikk jeg beskjed om at de hadde tro på meg.

Etter dette har det gått slag i slag for 21-åringen. Han har slapp sin debut-EP, «Tjue år», i oktober, og har allerede passert 100,000 månedlige lyttere på Spotify.

Alt tyder på at juryen traff blink – både plateselskap og bookingbyrå har fått en solid start.

Trondheim Calling – en del av strategien?

Selv om festivalen for artisten selv ikke er en bevisst del av noen langsiktig strategi, er han bevisst på at slike bransjefestivaler kan ha stor betydning for karrieren.

– Jeg er her for å spille, ha det gøy og bli kjent med folk. Hvis jeg gjør en bra jobb her, kan det åpne dører.

Med et stappfullt lokale og publikum som sang med på låtene hans, ble den første konserten på Trondheim Calling en ubetinget suksess.

Neste steg er å slippe debutalbumet. – Albumet kommer i mai. Akkurat nå er jeg i studio hver dag, og om en uke reiser jeg til Nashville i 15 dager for å skrive ferdig de siste låtene.

Det lyser i øynene hans når han snakker om Nashville.

Studio for endelig albuminnspilling er satt, og tidslinjen de jobber etter for slipp er i rute. Planen er å spille inn hele albumet live i studio.

– Det hører man kanskje ikke ofte lenger, men for meg gir det mening. Country handler om ærlighet og følelse, og da må det være ekte.

Med festivaloppdrag i sikte og en stor turné planlagt til høsten, blir det tydelig at det satses hardt fremover.

Bransje og kunstnerisk kontroll

Selv om han nå er på et stort plateselskap, understreker han at han har full kunstnerisk kontroll.

– Jeg var redd for å bli presset til å endre meg, men Universal har vært tydelige på at jeg skal være meg selv. Alt jeg gjør, er selvbestemt.

At apparatet rundt ham er genuint engasjerte betyr mye.

Han mener også at det er en stor fordel når man holder på med country, der det uekte fort kan bli gjennomskuet.

– Jeg føler meg ikke som en brikke i et maskineri. De som jobber med meg, bryr seg virkelig.

Han forteller også at det har vært dialog med management, men at det foreløpig ikke har resultert i noe.

At Tobias ikke aktivt går løs på konferanseprogrammet og bransjebiten på Trondheim Calling, er det nok også flere grunner til. Han har blant annet fått innføring i flere sider av artistvirket gjennom studiet på Lillehammer Institute of Music Production and Industries (LIMPI).

Tobias tok først steget fra Stord til Lillehammer for å gjøre et år med det han selv har kalt «en musikklinje på steroider».

Skolen gir artister et fundament også i forhold til alt som handler om å være artist, ikke bare musikken.

Skolen er kanskje ikke mest kjent for å fostre countryartister heller, og Tobias beskriver studiet som noe ensomt.

– Jeg var mye alene på LIMPI. Klimpret på gitaren og gjorde det jeg ville på en måte.

Men så skulle det vise seg at han var på riktig sted. Og det til riktig tidspunkt. A&R Director fra Universal, Marie Komissar, kom til skolen i forbindelse med et mentormøte.

– Hun hadde et foredrag og fikk et spørsmål om hvem den neste artisten Universal vil signere er? Vi vil signere den neste norske Zach Bryan, sa hun da.

Favorittartisten og en stor inspirasjon for Tobias.

– Alle bare så på meg, forklarer han med et fornøyd smil.

Bygge noe solid

I en bransje der mange jager det neste store, virker han fornøyd med å ta ting i sitt eget tempo.

– Noen artister vil bare vokse så fort som mulig. Jeg vil heller bygge noe solid og ha det gøy underveis.

Han vet at suksess ikke bygges over natten.

Nå er det jo slik at Tobias kanskje har mer rom for å tillate seg litt avstand til selve bransjeriet på festivalen, og sånn er det ikke for alle.

Med et apparat i ryggen han føler han kan stole på, er det mer rom for å fokusere på jobben han skal gjøre på scenen.

Det å gå inn i et digert plateselskap kom med noen ikke fullt så positive forventninger for den unge artisten, men det har vært en utelukkende god opplevelse for ham.

– Helt ærlig så føler jeg bare at det er noen kompiser som bare vil jobbe med meg. I sterk kontrast til det man tenker, at de bare bryr seg om å få mest mulig penger ut av meg.

Fleksibilitet som verktøy

Når Tobias inntar scenen på Frimurerlogen for å gjøre den andre og siste konserten på Trondheim Calling, er det sammen med bandet sitt. Det er også bare andre gangen denne gjengen står på scenen sammen.

Det er altså to vidt forskjellige sider av artisteriet til Tobias vi får se på Trondheim Calling, noe som når man bruker sin tilmålte halvtime på scenen godt kjapt gjør han attraktiv for et bredere utvalg arrangører.

Selv om Tobias kan vise til sterke tall og en imponerende vekst på kort tid, så er det naturligvis mye som gjøres for første gang fortsatt. Sånn sett er det nok betydelig med viktig erfaring å hente også for ham under Trondheim Calling.

Tobias har kanskje ikke tatt notater på seminarene, men han vet hva som kreves for å nå målene sine. Mens noen artister jakter raske avtaler, lar han musikken tale for seg – og det ser ut til å lønne seg.

På Trondheim Calling møtte vi en avslappet og selvsikker Tobias – en artist i sitt rette element.

– Målet mitt er å lage tidløs musikk, sier han.

Og tidløshet er kanskje ikke noe man kan fremskynde.