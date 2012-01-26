Noe for Norge?

To identiske festivaler på en uke – er Coachella mulig i Norge?

I april skal Coachella-festivalen gå av stabelen på Empire Polo Club i nærheten av Los Angeles, USA.

Festivalen har fått mye skryt for sin artistprofil med blant annet Radiohead, Dr. Dre & Snoop Dogg og Black Keys på toppen av plakaten. Men et annet oppsiktsvekkende element ved festivalen, er at den i år består av et identisk program to helger etter hverandre.

Det originale konseptet har slått an, og billettene er utsolgt for begge helgene.

— De solgte halvparten av billettene i fjor sommer, sier Øyafestivalens bookingsjef Claes Olsen, som var på Coachella i 2007.

Grisgrendt

Coachella har mange fortrinn. Festivalen ligger i april, utenfor ordinær festivalsesong, det er godt og varmt i California i den perioden, logistikkmessig blir arbeidet tilnærmet halvert, og publikumspotensialet er enormt, med flere store byer i festivalens omkrets.

Ingen av disse fordelene er tilstede i Norge. Er det allikevel en idé for populære festivaler å importere det doble festivalkonseptet?

— Jeg tviler på at store artister har mulighet til å prioritere Norge så mye i festivalsesongen, sier Olsen.

— Jeg vet ikke om bandene skal være der en uke på ferie, men de har anledning til å dra til store byer som for eksempel Los Angeles og Mexico City, og det er nok mange som drar dit for å spille i mellomtiden. Det er vanskelig nok å få dem til Oslo for å spille én gang, om ikke det skal bli to ganger.

Tøft marked

Olsen tror det er mulig å få norske artister til å stille to helger på rad på en norsk Coachella-variant, men at det vil blir vanskeligere med en artist av Björks størrelse.

— Norge er ikke verdens navle. Det går selvsagt an å prøve, men det er et ganske tøft marked. Fenomenet Coachella oppstod da det nesten ikke var festivaler i USA. Det var et enormt tomrom, mens det var masse festivaler i Europa. De siste seks syv årene har det blomstret opp en ny festivaltype i USA, sier Olsen.

— Hva innebærer dette konseptet for publikum?

— Det blir omtrent det samme som om man drar på Roskilde og så Øya helgen etterpå. Jeg snakket med hun som booker der for et par uker siden, og de var spent på hva som ville skje hvis en artist blir slaktet i pressen første helgen. Vil publikum helgen etter da droppe å se den artisten? Vil det bli mye trengsel hvis et lite band i et lite telt får kjempeanmeldelser første helgen? Det blir interessant å se hvordan det går, sier Olsen.

Enda mer grisgrendt

Døgnvillfestivalen i Tromsø og Rått og Råde-festivalen i Stavanger arrangeres samme helg, og samarbeider om å hente inn internasjonale toppnavn til Norge. For internasjonale artister er det mer attraktivt med to jobber i Norge på én helg, og arrangørene kan også på den måten dele på reisekostnadene.

Hogne Rundberg i Døgnvill har bodd tre år i Los Angeles og kan fortelle at selv i en så stor by var Coachella merkbar. Rundberg har ikke vært inne på tanken om å kopiere Coachella-konseptet.

— Publikumsgrunnlaget har alt å si. Det er kjedelig å stå med en halvtom festival etter at man har hatt en full. Her er det mer grisgrendt, for å si det mildt. Hvis vi skulle gjort noe sånt her, måtte vi se østover mot Sverige og Finland.

Det er en interessant tanke, mener Rundberg, men det er også utfordringer i nord.

— En stor bakdel for oss er å la en så stor produksjon stå lenge. Vi kan få problemer med været, med store konsekvenser. Det merket vi i fjor, at kraftig vind kan gjøre mye med et festivalområde. Det er bakdelen ved å bo på Nordpolen.

Holder det intimt

Hva skjer med «festivalopplevelsen» når akkurat samme konsertprogram er tilgjengelig to helger på rad?

– Det er en balansegang. Hver festival i Norge har ett eller annet spesielt ved seg og det er veldig viktig for dem. Noen har det på stemning, noen på måten området ser ut, på hvordan maten er, og så videre. Hvis man kjører en pakkeløsning kan det bli fryktelig kjedelig, sier Rundberg, som samtidig påpeker at Coachella har tatt grep for å holde på eksklusiviteten.

— Det geniale her er at de faktisk tar ned publikumskapasiteten. De ønsker altså ikke å bli en gigantfestival, men vil fortsette å holde det intimt og fint. Jeg tror faktisk de har tatt ned kapasiteten med 10.000 per dag, sier Rundberg.

Coachella tea party

Olsens erfaring med Coachella er at de ligger langt framme på artistbehandling og teknologi, men festivalen har en del trekk som nordmenn kanskje synes er fremmed.

— Det var en tysker som sa til meg at det var «the biggest fucking tea party I have been to». Festivalen er på en polobane og alkohol er forbudt på 90 % av festivalområdet. Det er mye amerikanske regler, og folk er veldig pertentlige og ordentlige. Det er det ikke lett å forholde seg til som europeer. Men det er en veldig bra festival, absolutt.