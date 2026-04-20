Arena klassisk søker utøvere til showcasekonserter – den beste får dra på turné

Mye nytt fra møteplassen Arena klassisk, blant annet en profesjonelt tilrettelagt turné for beste showcase. Søknadsfrist 15. mai.

Det kom en hel liten perlerad av nyheter fra Arena klassisk til Ballade mandag ettermiddag. Møteplassen for klassisk musikkbransje finner sted i Oslo fra torsdag 22. til og med lørdag 24. oktober, og nå søker de musikere til høstens showcasekonserter.

Nytt av året er konkurransen «Fokus»: Her skal delegatene kåre årets beste showcase-fremføring, og den utkårede får en skreddersydd turnépakke med konserter hos flere av landets mest etablerte festivaler og konsertarrangører innen klassisk musikk.

– «Fokus» gir en konkret mulighet til å nå ut bredere i det norske konsertmarkedet, og har blitt en viktig motivasjon for mange av deltakerne, sier Anderz Døving, daglig leder av organisasjonen Klassisk som står bak Arena klassisk.

Arena klassisk er en nasjonal møteplass for den klassiske musikkbransjen, med kurs, debatter og konserter. Helt sentralt i programmet står altså showcase-konsertene, der totalt ti klassiske solister og ensembler får muligheten til å spille for et bredt arrangørnettverk. Fristen for å melde seg på er 15. mai, og påmeldingen er åpen for klassiske musikere med norsk tilknytning, opplyser Klassisk.

– Formålet med showcase er å gi utøvere økt synlighet, faglig utvikling og kontakt med arrangører, festivaler, orkestre og andre aktører i bransjen. Vi ønsker at Arena klassisk skal være et sted der bransjen møtes, utveksler ideer og bygger nye samarbeid, sier Døving.

Klassisk styrker også eget lag internt. Ingebjørg Vilhelmsen er ansatt som ny prosjektleder for bransjefestivalen Arena klassisk, og ser frem til å jobbe både med tilrettelegging og formidling:

– Jeg ser frem til å bidra til videreutviklingen av Arena klassisk som en relevant møteplass for det profesjonelle klassiske musikklivet. Målet er å legge til rette for gode møter mellom utøvere og arrangører, og å utforske nye formater for formidling av klassisk musikk, sier Vilhelmsen, som selv er komponist og utøver, med erfaring fra musikkforlagsbransjen via Norsk Noteservice (nå Norsk Musikkforlag).

Les mer om søknader og praktisk informasjon på hjemmesidene til Arena klassisk. Søknadsfrist er altså 15. mai 2026.