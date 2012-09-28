Bransjen

Rått og Råde konkurs

Publisert
28.09.2012
Skrevet av
Carl Kristian Johansen

Har gitt opp forsøk på å redde festivalen.

Stavanger Aftenblad skrev torsdag at festivalen Rått og Råde har gått konkurs og vil melde oppbud så snart det lar seg gjøre.

Arrangørene gitt opp forsøket på å redde festivalen, skriver Aftenbladet.

I en pressemelding sier Pål Jacobsen, som står bak festivalen gjennom selskapet Air, at Rått og Råde har gitt mange i Stavanger veldig gode opplevelser, og det er med svært tungt hjerte festivalen må melde oppbud.

— Det er spesielt tungt at vi skuffer så mange av vårt trofaste publikum, samarbeidspartnere, sponsorer, og ikke minst lojale og flinke leverandører og ansatte.

Rått og Råde gikk over 4 millioner kroner i minus første året, men snudde trenden til 2,5 millioner i pluss i år nummer to, ifølge Aftenbladet.

