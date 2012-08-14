Ny pengepott i vest

Det går mot nytt fond for kultur og næring i Stavanger. Både Rått og Råde og Kammermusikkfestivalen ønsker ordningen velkommen.

Leder i kulturstyret i Stavanger og Høyre-politiker, Sissel Knutsen Hegdal, avslørte i forrige uke at hun ønsker å opprette et eget «kulturnæringsfond» i byen.

– Vi må lage et klarere skille mellom kulturpolitikk og kulturnæringspolitikk. Festivaler som Rått og Råde er næringsdrivende kulturarrangementer med større mulighet til å skaffe sponsoravtaler, større publikumsgrunnlag og salg av mat og alkohol, enn Kammermusikkfestivalen, sa Knutsen Hegdal til Stavanger Aftenblad.

Etterlyser klarere skille

I og er lignende fond allerede innført. Ifølge Stavanger Aftenblad kan et fond være på plass i Stavanger over nyttår. Knutsen Hegdal ser for seg at tilbudet skal gjøre kulturstøtteordningene mer langsiktige.

– Jeg ønsker at fondet skal gi tildelinger over flere år om gangen for skape en større forutsigbarhet og gi arrangørene rom for å planlegge på lengre sikt, sier Knutsen Hegdal.

— Vil gi større mangfold

Festivalsjef for Rått og Råde i Stavanger, Kristoffer Kinden Endresen, er positiv til planene om et nytt kulturnæringsfond i Stavanger.

– Rått og Råde er i dag henvist til en pott med festivalmidler hvor vi søker sammen med festivaler som også har andre støtteordninger. Vi får støtte fra samme sted som Numusic, Kammermusikkfestivalen og Orgelfestivalen. Det er et bredt spekter av aktører. En differensiering kan gjøre det lettere for kommunen å satse på ulike segmenter innen kultur, sier Kinden Endresen.

– Hva vil et slikt fond bety for dere?

– Det vet vi ikke ennå. Men generelt kan jeg si at det er bra at Stavanger kommune tar initiativ til å støtte opprettelse av kulturnæring, sier Kinden Endresen.

Han trekker frem et eksempel fra Tromsø, der Døgnvill tidligere i år arrangerte innendørsfestivalen «Døgnvill vinter», med støtte fra det kommunale INTRO-fondet. 1,5 millioner kroner ble gitt til arrangementet, som etter planen skal bli en årlig begivenhet.

Vil være bærekraftig

Kinden Endresen sier at Rått og Råde har som mål å klare seg selv økonomisk. Festivalen vil imidlertid vente til Stavanger kommune har definert formålet med fondet, før de avgjør om ordningen passer for dem.

Kinden Endresen ser for seg at et eventuelt kulturnæringsfond vil kunne gi god hjelp til lokale, kommersielle aktører i etableringsfasen.

– Enten i form av en garanti, eller et beløp øremerket som oppstartmidler. Det er store kostnader forbundet med ny næringsvirksomhet, sier han.

Mottar mest støtte

International Chamber Music Festival (ICMF) er den festivalen som i dag mottar mest offentlig støtte i Rogaland. Festivalen ble i 2012 tildelt 2,9 millioner kroner, hvorav 60 % kommer fra stat og de resterende 40 % fra fylke og kommune.

Kjell Anders Pettersen, daglig leder i ICMF, er i likhet med Kinden Endresen positiv til å skille kommersiell kultur fra smalere arrangementer gjennom et kulturnæringsfond.

– Hvis tanken er at fondet ikke går utover eksisterende budsjetter, men tilfører nye midler, er jeg for en slik ordning, sier Pettersen.

Han har imidlertid ingen forhåpninger om at en separat støtteordning for kommersiell kultur vil kunne frigjøre mer støttemidler til kammermusikkfestivalen.

– Norsk Kulturråd har bestemt at det skal være en 60-40 deling mellom stat og lokalt. Vi er ikke så griske at vi vil ha mer av den potten, så for vår del er det ikke håp om å få enda mer ut av kommunen. Men det finnes kanskje andre festivaler, nisjefestivaler, som kan få mer støtte.

Usikker på kriteriene

Pettersen mener den store utfordringen med etableringen av et nytt fond, er å definere hvem ordningen skal gjelde for.

– Problemet ligger i å skille mellom de forskjellige kategoriene. Hvis alle blir enige om visse kriterier rundt hvem som hører til hvor, høres det ut som en bra ordning.