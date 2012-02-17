Bransjen

Noe for staten?

Publisert
17.02.2012
Skrevet av
Carl Kristian Johansen

Buzz i Bergen la fram sine første investeringsobjekter på by:Larm torsdag. En sped, men god begynnelse, mener Geir Luedy i Your Favourite Music.

— Jeg synes det er veldig bra at man begynner å tenke næring i stedet for kunstner med hatten i hånden, men jeg er usikker på om det er nok. Hvis vi skal lage næring ut av det potensialet som ligger i musikklivet i Bergen må man tenke mye større. Men dette er en god begynnelse. Vi skal ikke sutre nå, sier Geir Luedy i selskapet Your Favourite Music.

Luedys selskap er blant de seks første investeringobjektene til fondet Buzz, på Braks by:Larm-fest torsdag. Buzz er opprettet i regi av Bergen kommune, og skal i første omgang investere 2,5 millioner kroner i lokale aktører.

Les mer om fondet:

— Lang vei å gå

Luedy gir honnør til initiativtager Henning Warloe, stortingsrepresentant for Høyre, som han mener har god kunnskap om musikkmiljøet i Bergen og «er veldig kunnskapsrik i måten han vil gå fram på».

— I England og Sverige er det lange tradisjoner for dette og man vet mer om næringskjeden og har en bedre magefølelse basert på kunnskap man har hentet før. Slik det er nå er det en lang vei dit, men jeg er veldig gald for at vi har begynt å gå den veien nå, sier Luedy.

Your Favourite Music skal bruke midlene på bandet The Thief fra Arna utenfor Bergen, med målet om å knytte til seg samarbeidspartnere i England.

Følg Ballade på Facebook

Bygge rundt artistene

Buzz skal også investere i Karisma Records, som skal bruke midlene til å bygge bedriften videre og gjøre driften større.

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

— Dette er en veldig god mulighet for vår del til å få jobbet enda mer målrettet og konstruktivt, sier Martin Kvam, som mener musikkbransjen er vanskelg å forstå for investorer.

Han mener Buzz kan være en lur idé å kopiere for andre byer. Også staten bør tenke i de baner, mener Kvam.

— Det er mange fine støtteordninger, men det er veldig prosjektbasert og de fleste er rettet mot artistene. Men man må bygge alt rundt for at bransjen skal vokse, slik at man for eksempel kan få til mer eksport, sier han.

De øvrige objektene i Buzz sin første investeringsrunde er bandet Peersen Productions, MADE management, Hihat management og Robotbutikken.

En mulighet for staten

Stein Bjelland fra byrået Great Moments i Stavanger er prosjektleder i Buzz, sier at det er det vil bli inngått ulike avtaler med de seks aktørene Buzz skal investere i.

— Det kan bli lån, vi kan gå inn eiersiden og det kan være prosjektinvesteringer. Vi bør se konturene av ting i løpet av ett år.

— Kan også staten investere i bransjen på denne måten?

— Helt klart, og jeg tror også det er mulig å tjene penger. For eksempel kan eksportsatsning som faktisk generer inntekter, tiltrekke seg private investorer.

Bransje

