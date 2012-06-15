Til New York for å lære

Kulturbransje og politikere skal hente nye tanker om hvordan de kan gjøre dugnadsånd til levebrød.

Oslos kultur- og næringsbyråd drar i disse dager sammen med 13 andre aktører innen norsk kultur- og næringsliv til New York for å se nærmere på musikk som næring.

– Jeg vil forholde meg offensivt til utvikling, svarer Hallstein Bjercke (V) på spørsmålet om hvorfor han 18. juni drar langt for å diskutere problemstillingen.

– Det finnes mange steder som kan gi tilsvarende utsikt, men i dette tilfelle er det helt konkrete eksempler på virkemidler som det er interessant å sjekke ut. Jeg er også på jakt etter å drøfte de forskjellige vilkårene kulturnæring har for vekst – forskjellene mellom New York og Oslo ligger ikke minst i et vidt forskjellig økonomisk grunnlag, fortsetter Bjercke.

Han forklarer at det er viktig for Oslo kommune å hente innspill og inspirasjon, også fra de øvrige delegatene som kommer med erfaringer fra andre byer.

Hør lyden av fremtiden:

– Brikker i et bra puslespill

Med seg til New York har Bjercke to spesialrådgivere – Kjell Erik Eide for kultur, og Morten Fraas for næring. De får selskap av Stavanger Rock (STAR) leder Mariann Bjørnelv, daglig leder for SØRF Kjetil Nordhus, Sigurd Reinton og Runar Eggesvik fra Musikkbyen Oslo, Bruce Rasmussen fra Universitetet i Agder, Jon Inge Zazzera fra Rogaland Fylkeskommune, Vegard Bø fra Sobra investering, Anders Mjåset fra grunderkollektivet Mesh, Martin Revheim fra Sparebankstiftelsen, og Sara Marie Ullerø fra det norske konsulatet i New York.

Initiativtaker Stein Bjelland deltar også som representant for Great Moments, Buzz og Ipark Rogaland.

– Dette er viktige brikker i et bra puslespill, sier Bjelland, koordinator for programmet som har oppstått i kjølvann av hans som på Ballade.

Bjelland er fornøyd med at bransjekunnskap og representanter fra offentlig- og privat kapital i Norge møtes på tvers av geografi for å utveksle og hente nye erfaringer i en by hvor gründeraspektet henger tett sammen med det faglige.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

Under banneret Music Business Boot Camp Norway Edition skal han og de andre deltakerne besøke New York University / Clive Davis Institute of Recorded Music, hvor fem nordmenn i disse dager deltar på Business Boot Camp. Den norske delegasjonen skal bl.a. også holde et workshop med fokus på nytenking, besøke Avatar Studios og CMJ, samt ha et møte med New York City for å få presentert og å diskutere byens kultursatsing. I regi av Mesh skal de også besøke grunderkollektivene General Assembly og WeWork Labs.

Deler erfaringer

– At kultur og næringsfolk sitter rundt samme bord og snakker om hva de kan tilføre hverandre innen innovasjon og utvikling er en ny situasjon, sier Reinton, som driver sekretariatet i Musikkbyen Oslo.

Han synes investeringsfondet Buzz og Business Boot Camp representerer spennende tenking, og mener Oslo er tjent med å henter erfaringer fra Bergen, Kristiansand og Stavanger når det gjelder aktive kulturpolitiske tiltak for å profesjonalisere musikkbransjen.

Som representant for de fleste av Oslos mange arrangører, er Reinton opptatt av å stadig forbedre rammevilkårene til musikknæringen i hovedstaden. Han ser blant annet frem til å møte CMJ-festivalen i New York for å diskutere hvordan Musikkbyen Oslos medlemmer kan bruke sine internasjonale nettverk til å fremme norske musikere på best mulig måte.

Han håper å kunne komme hjem fra oppholdet med aksjonspunkter som kan være med å starte nye prosesser i hovedstaden. Han mener at kulturfeltet og innovasjonsmiljøene har mye å lære av hverandre, men understreker at han ikke ønsker seg en bransje som drukner i drømmen om rikdom. I stedet ser han for seg en fremtid hvor arrangører og andre innen norsk musikkbransje skal kunne leve av det de brenner for.

Følg musikkdebatten: Ballade på Facebook

Vil gjøre dugnadsånd levedyktig

Reinton får støtte fra kultur- og næringsbyråden i Oslo.

– Musikk og kultur skaper en merverdi for alle, det er anerkjent. Men vi må også oppnå en bred forståelse av at byens talenter skal kunne leve av det, og det krever en bevisst utvikling og rekruttering, samt godt rom for innovasjon, uttesting og eksperimentering, forklarer Bjercke.

Han håper oppholdet i New York vil være med å tydeliggjøre hvilke faktorer som utløser større innovasjon innen kultursektoren.

Et av målene er å ”få dugnadsånden over i levedyktige kulturbedrifter”.

– Denne uken spilte noen herlige ungdommer fra Ungdommens kulturmønstring for hele bystyret. Det er viktig å både oppnå bred deltakelse i slike satsinger og samtidig oppnå at disse framtidige artistene får troen på at dette betyr et trygt levebrød. Vi er på vei et sted, men det er ingen enkle grep her, så jeg vil se framover etter nye trender og løsninger. Derfor gleder jeg meg nå virkelig til å følge med musikk- og næringsaktørene på en slik jakt, avslutter Bjercke.