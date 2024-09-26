Jazz i Norge: Nesodden har fått sin ultima(te) festival

Fredag åpner FRAM Kunstfest på Nesoddtangen utenfor Oslo. På programmet står musikk, dans, poesi, film, litteratur og workshops for både store og små, med en rekke spennende samtidskunstnere. – Publikum skal få oppleve de mange fasetter av hva levende og kreativ kunst kan være, sier arrangør Paal Nilssen-Love.

Ballade har fått republisere saken fra Jazzinorge.no.



FRAM kunstfest ble arrangert for første gang høsten 2021 på Nesodden Samfunnshus. Evenementet var et friskt pust for både nesoddinger så vel som de tilreisende fra Oslo og omegn, har høstet mange lovord og ble i 2023 hedret med Nesodden kommunes Kulturpris.

Nå står den fjerde festivalen for døra. På årets FRAM-program står blant annet improlegendene Han Bennink & Terrie Ex samt vokal-workshop med Phil Minton, og arrangør Paal Nilssen-Love mener folk bør kjenne sin besøkelsestid.

– FRAM ønsker å konfrontere, utfordre og samtidig stimulere menneskets intellekt og følelser. Publikum skal tenke «hva var det som skjedde nå?», «hva var det vi nettopp opplevde?», sier Nilssen-Love.

Trommeslageren er initiativtaker og arrangør av FRAM sammen med musikerkollegaene Juliana Venter og Jørn Erik Ahlsen. Alle tre er selv bosatt på Nesodden og forteller at de er opptatt av å ta vare på, fremme og inkludere lokale musikkstudenter, ungdom, familier med minoritetsbakgrunn og produsenter av lokal mat og drikke.

– Årets program er meget omfattende og er en maraton for selv de mest vante konsertgjengere, sier Nilssen-Love.

Arrangørene forteller at FRAM presenterer film, dans, poesi, samtale, klassisk musikk, samtidsmusikk, frijazz og folkemusikk. Ikke minst blir det også servert mat til de som vil spise. FRAM vil ivareta det sosiale mellom publikum og artister og det blir plenty tid for sosialt samkvem.

Spennende tverrkunstnerisk program

Nytt av året på FRAM er workshops. Building Instrument inviterer barn og unge til å lage egne instrument og deretter ha konsert for publikum.

Den britiske sangeren Phil Minton vil undervise opptil 30 sangere i å improvisere og lage lyder med stemmen. Dette er for alle som vil synge og ha det gøy med stemmen, og passer både for nybegynnere og profesjonelle sangere. FRAM skal også vise film; Emmy-nominert «Hidden Letters» av den lokale filmprodusenten Mette Cheng Munthe Kaas.

Mange av årets artister er med lokal tilknytting Nesodden, men det er også mange land som er representert: Japan, Nederland, Danmark, England, Iran, Palestina og Sør-Afrika.

Festivalen presenterer en global rollebesetning av prisvinnende tungvektere; fra pianisten Håkon Austbø (kjent for sitt arbeid med Olivier Messeiaen) til den ikoniske nederlandske jazztrommeslageren Han Bennink, den sørafrikanske trommeslageren Kesivan Naidoo, den britiske vokalisten og trompetisten Phil Minton, til ensemblet Ernst som fremfører verkene til stjernekomponisten Julian Skar.

FRAM er også kjent for sine kontroversielle kritiske tenkningsforedrag som har inkludert Eva Joly og Nina Witoschek, Cecilie Hellestveidt og flere.

I år vil de få den palestinske poeten Wesam Almadani til å lese hennes dikt om folkemordet i Gaza. Performancekunstner Wenke Mühleisen, kjent for sitt radikale performancearbeid på 80-tallet, skal fortelle om sin siste bok.

FRAM presenterer også en lokal skatt på Nesodden, nemlig Sverre Ludvig Laumb Jensen (født 1944) som er en musiker og håndverker opprinnelig fra Oslo. Han er bl.a. kjent for sitt arbeid med nybygging av eldre norske folkemusikkinstrument, sitt arbeid med middelaldermusikk og sitt arbeid med den andalusiske musikk- og dansesjangeren flamenco. Han har nå sitt eget museum på Nesodden, og vil presentere og demonstrere noen av sine selvlagde instrument.