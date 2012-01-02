Sommerskole for bransjen

– For å overleve trenger man bransjetalenter, ikke bare artisttalenter, sier Stein Bjelland. Han har satt sammen et intensivt studieprogram for norsk musikkbransje.

Et knippe aktører fra norsk musikkbransje får i juni 2012 muligheten til å dra på Business Boot Camp i New York.

Stein Bjelland, initiativtaker og president i Great Moments, har i samarbeid med Brak, Sørf, Star og Ipark her i Norge, og New York University (NYU) og The Clive Davis Institute of Recorded Music (Tisch) i USA, satt sammen et program som tilbyr profesjonelle aktører tre ukers intensiv innføring i alt fra merkevarebygging til produksjonsteknikker. Music Export Norway er også invitert til dialog rundt prosjektet.

For spesielt utvalgte

Bjelland poengterer at de først og fremst ønsker å invitere folk med tilknytning til kompetansesentrene på sør- og vestlandet til å delta, dette for å kunne videreføre arbeid som her allerede har blitt bygget opp. Han er likevel åpen for at andre som er interesserte kan ta kontakt for nærmere detaljer rundt program og opplegg. (Kontakt Bjelland på mail: stein (at) greatmoments.no.) Frist for påmelding er 1. februar 2012.

– Det som kjennetegner Clive Davis-instituttet er at de er gode på musikkbransjen og entrepenørskap. Det handler om profesjonalisering, om å få innblikk i den forretningsmessige delen av musikkbransjen. Folk vil få et sterkt faglig løft, fantastiske folk som forelesere, de får bo i verdens beste by, og velge om de vil ha studiepoeng eller ikke, sier Bjelland entusiastisk.

Prisen per deltaker er $5,000 – $6,600, eller $7,416 – $9,397 for de som ønsker at oppholdet skal telle som 6-7 studiepoeng. Boutgifter kommer i tillegg.

Fra plugg til penger

Alle deltakere vil få en obligatorisk innføring i management og digitale medier, og kan deretter velge mellom ulike moduler innenfor produksjon og business. De kan lære seg opptaks- og produksjonsteknikker av Bob Power (Erykah Badu, Common, A Tribe Called Quest), eller studiobygging av Hector Castillo (Björk, Lou Reed, Philip Glass). De vil også ha mulighet for opplæring i merkevarebygging, kontrakthåndtering og managementstrategier.

Bjelland forklarer at programmet vil kunne skreddersys når man vet hvilke behov de påmeldte har, og påpeker at oppsettet er laget med tanke på aktører i støtteapparatene – managere, produsenter, bookingansvarlige – uten at Bjelland vil slå lås på døren for utøvende musikere.

– Artisten nå til dags er jo per definisjon både gründer og entreprenør, så kanskje er det noen som vil ha godt av at én i bandet reiser over og lærer seg litt om hvordan man kan omsette kunsten sin til levebrød.

Lokal satsing

I 2012 blir det viktigste å få prosjektet opp og gå, men på sikt kan det bli aktuelt for kompetansesentrene å investere i deltakerne.

– Fra 2013 er det et klart mål å kunne håndplukke folk til å reise, være med å finansiere oppholdet og studiet, mot at de kan komme tilbake å dele med seg.

– Som en slags kontrakt?

– Ja, rett og slett. Det er en elitesatsing der du satser på en målrettet målgruppe.

Nye nettverk

Brak arrangerte i vår Business Boot Camp i Bergen, og skal på by:Larm i februar gi en kortversjon av det. Bjelland, som har jobbet tett med organisasjonen i forbindelse med investeringsfondet Buzz, forklarer at New York-programmet er en videreføring av Bergensprogrammet, med sikte på å gi aktører tilgang til et nytt, annerledes marked og nye folk.

– NYU vil bli dagsarbeidet, så skal det være en sosial bit hvor deltagerne får besøke spillesteder, treffe bookingagenter og dra på studiobesøk. Networking, rett og slett, sier Bjelland, som i 2009 arrangerte studietur til NYU og Tisch for 40 mann fra musikkmiljøet i Rogaland.

– Det var en fin måte å vise miljøet her hvordan verden utenfor fungerer, sier han, og legger til at Business Boot Camp i New York er en naturlig forlengelse av arbeidet han har gjort i Great Moments, Musikkraft og Buzz. Kontaktene i New York har han fra turnélivet på 90-tallet som gitarist i Getaway People.

– Er det ren investering så langt fra deres side?

– Ja, jeg brenner for dette. For å overleve trenger man bransjetalenter, ikke bare artisttalenter. Døren har vært åpen, det har vært en stor vilje til å få ting til. Jeg har tenkt at dette er en god sjanse som bør benyttes. Så får vi heller se hvordan vi skrur det til etterhvert.

Faglig utveksling

Han forklarer at noe av det de vil jobbe med fra 2013 er å få i stand et profesjonelt internship-program, hvor en person som driver plateselskap her hjemme eksempelvis kan dra til New York å jobbe en periode, og på den måten dra nytte av et annet faglig miljø.

– Vi kan bygge ut dette, koble det på et profesjonaliseringsprogram her hjemme for eksempel. Vi ser på flere muligheter, blant annet sammen med Ipark og Inkubatorprogrammet for kulturnæringer. Men nå er det først og fremst viktig for meg å komme i gang: Bli enige om å få noen til å dra over, og starte denne prosessen.