Musikk- og filmfond i nord

I Tromsø samles bransjene i et felles pilotprosjekt.

Prosjektet NN+ har som formål å bidra til kompetanseheving, samhandling og markedsføring av musikk og film fra nord.

Det er Rytmisk kompetansenettverk i nord (RYK), Tromsø Internasjonale Filmfestival og Introfondet som går sammen i dette pilotprosjektet for å øke konkurransekraften i musikk- og filmbransjen i Nord-Norge.

Inntil fem band eller artister bosatte i Nord-Norge, uavhengig av genre, kan få muligheten til å lage musikkvideo som skal produseres av nordnorske filmproduksjonsselskaper. Hvert band/artist mottar inntil 120 000,- i lanseringsmidler, hvorav deler av midlene skal gå til relevante fagpersoner som kan bistå bandet i lanseringen, heter det i en pressemelding fra aktørene.

Frist for å søke for band og artister er 20. mars.

Introfondet har denne hjemmesiden.