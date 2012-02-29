– Rammer grasrotkultur

Posten endret portosystemet i januar. Det gjør det vanskeligere å selge musikk til utlandet for mindre aktører.

Posten endret sitt portosystem 1. januar 2012.

Skal man sende en LP-plate, CD eller bok ut av landet må man nå måle og veie forsendelsen for å beregne portotaksten, som også har blitt høyere.

Det skaper problemer for mindre norske aktører som selger musikk ut av landet.

— Det er spesielt uheldig at dette rammer en ekstremt viktig grasrotkultur i det norske musikkmiljøet. Det er en kultur der det skjer mye innovasjon, og som har mye eksportpotensiale, men som ikke er institusjonalisert slik mer allmenn musikk er, sier Kristian Kallevik. Han driver platebutikken Tiger og selskapet Fysisk Format.

Les også:

Risikerer avbestillinger

Det idealistiske postordreselskapet Looop ar solgt musikk i LP- og CD-format ut av landet siden 2006, via Posten. Nå har Looop midlertidig stengt nettbutikken på grunn av Postens nye portoregler. Looop må endre ordresystemet og gå over til en manuell løsning, fordi den nye portotaksten gjør det umulig å beregne porto automatisk ved bestilling.

— Når vi mottar en bestilling må vi altså måle og veie det som er bestilt, kalkulere portoen og sende en bekreftelse med totalsum inkludert portokostnader til kunden, sier Petter Flaten Eilertsen i Looop.

Produktene i seg selv blir ikke dyrere, men kundene må betale mer for frakt. Looop risikerer avbestillinger når kunden får vite portokostnaden.

— Det har skjedd mange ganger før, og det blir sikkert ikke færre tilfeller av det nå, sier Eilertsen.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

Looop reagerer først og fremst på portosystemet som er basert på format og vekt, ettersom det medfører merarbeid.

— Men det er verre at kundene nå må gjennom en mer tungvint bestillingsprosess. Hvis man ikke kan trykke på PayPal-knappen med en gang, er det mange som ikke gidder å bestille.

Følg Ballade på Facebook

Kompenserer med lave priser

Rune Kristoffersen i Rune Grammofon reagerer også på de nye portotakstene, som han hevder er «verdens desidert høyeste».

— Det er ikke akkurat et konkurransefortrinn.

Kristoffersen har distribusjonsavtaler for sine fysiske produkter, men salget fra egen nettside utgjør «en kjærkommen andel» av økonomien i plateselskapet. Han holder prisene der så lave som mulig, for å kompensere for portotillegget. Han illustrerer problemet med følgende sammenligning:

— Det koster 85 kroner å sende en LP til England hvis jeg pakker den litt dårlig. Hvis jeg kjøper en LP fra England koster den under halvparten. Hvis jeg kjøper en LP i England og sender den rekommendert til Norge koster det ca 80 norske kroner. Det er altså mindre enn det koster å sende en usporbar pakke med en LP ut av Norge. Hvis jeg skulle sende rekommendert til England, vil det koste 370 kroner. Det er helt sykt, sier Kristoffersen.

Les også:

Kostnadsnivå

Bakgrunnen for portoendringene er at sendinger som er større enn ordinære brev koster mer å distribuere enn ordinære brev, forklarer Jørn Michalsen, informasjonssjef i Posten.

— Posten synes det er beklagelig dersom vår prisstruktur skaper problemer for våre kunder. Det er riktig at Posten fra nyttår endret prissystemet, slik at prisen bestemmes både av vekt og størrelse, og har forståelse for at enkelte kan synes at det gjør systemet mer komplisert, sier Michalsen.

Portotaksten gjør det problematisk å konkurrere på et internasjonalt marked for enkelte selskaper.

— Hvordan ser Posten på det?

— Postens Norges priser er basert på kostnadsnivået i Norge. Det medfører at våre priser vil kunne være høyere enn i enkelte andre land, sier Michalsen.

På grensen

— Aktører som Looop, Ormeyngel og Nakkeskudd har gått fra å gå i null, til å tape penger. Mister vi dem mister vi kultur. Dette er miljøer som er attraktive internasjonalt og oppleves som samlende krefter i miljøet og er interessante for internasjonale journalister, mener Kallevik.

For Tiger og Fysisk Format innebærer portoendringene at mulighetene for eksport er «mye, mye dårligere».

— Forutsetningen vi har jobbet under hele tiden er at vi har advart kundene våre og på forhånd og minsket sjokket over fraktkostnader. Når vi nå må sette opp fraktkostandene er det helt på grensen av hva det er verdt å jobbe med, sier Kallevik.

Han vil fortsette å sende plater ut av landet, men er bekymret for de minste aktørene som han mener er de viktigste å ta vare på for å bygge norsk musikkeksport og for å styrke norske renommé i utlandet.

— Music Export Norway gjør en veldig bra jobb, spesielt i forhold til å hjelpe Årabrot rundt i verden akkurat nå. Men miljøet dette bandet kommer fra sliter, og er i ferd med å forsvinne.

Utflagging?

Kallevik mener situasjonen skaper en fare for at de mest ressurssterke artistene og lablene flagger ut til et lavkostland med lave portutgifter.

— Det er veldig synd for den norske musikkøkonomien, forretningskulturen, og Posten, som plutselig får lite fysisk arbeid å gjøre, sier Kallevik.