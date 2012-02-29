Fysisk Format og andre små aktører havner i skvis etter at Posten la om portosystemet fra 1. januar. Det kan true en hel liten underskog i norsk musikkliv, mener Kristian Kallevik i Fysisk Format.

– Music Export Norway gjør en veldig bra jobb, spesielt i forhold til å hjelpe Årabrot rundt i verden akkurat nå. Men miljøet dette bandet kommer fra sliter, og er i ferd med å forsvinne, sier Kallevik.

Et av bandene som gis ut på Fysisk Format er Årabrot. Dette er videoen til deres låt «Solar Anus». Den er hentet fra albumet ved samme navn, som Årabrot vant Spellemann med.