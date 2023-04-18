Ole Kirkeng mottar Tekstforfatterfondets lyspunktpris

Ole Kirkeng med diplom og blomster etter å ha blitt overrasket med Tekstforfatterfondets Lyspunktpris 2022 i NRK P13s studio tirsdag formiddag. På bildet ser vi ellers (fra venstre) Ken Wasenius fra NRK Radio P13 og musikerne Shaun Bartlett og Silje Halstensen (artisten Bendik).(Foto: Musikkfondene)

AktueltBransjen

Musikklyrikk-pris til Ole Kirkeng  

Publisert
18.04.2023
Skrevet av
- Red.

Tekstforfatterfondets Lyspunktpris 2022 gikk tirsdag til sangdikter og musiker Ole Kirkeng, som har utmerket seg som en ny og spennende stemme i country-sjangeren.

Lyspunktprisen går hvert år til en ung norsk sangtekstforfatter som har utmerket seg. Ole Kirkeng har utmerket seg som en ny og spennende stemme i sin sjanger, melder prisjuryen: Etter kun to EP-utgivelser vant han i 2022 Spellemannprisen i kategorien Country for utgivelsen Rocking Chair.

Prisen – pålydende 40 000,- kroner foruten heder og anerkjennelse – ble delt ut i et program på NRK P13 i dag, tirsdag 18. april.

Dette sier juryen:
Lyspunktprisen er tidligere kun tildelt tekstforfattere med norskskrevne tekster, men året 2022 ble engame changer, for å bruke prisvinnerens foretrukne språk. Etter flere års studier i USA, har han nemlig fått et naturlig forhold til det engelske språk og burde være et godt forbilde for andre norske sangtekstforfattere som ønsker å skrive på engelsk. Hans tekster er både lekne, finurlige og lengselsfulle, med et kledelig snev av sentimentalitet, uten at han faller i klisjégryta. Med sine tekster skaper han levende bilder og historier i våre hoder og hjerter. Og når tekstene forsterkes av medrivende melodier og en fløyelsmyk stemme, vil man bare høre mer.

Prisjuryen er styret i Tekstforfatterfondet, som i år består av Knut Lystad, Silje Halstensen og Shaun Bartlett.

Blant tidligere mottakere av Tekstforfatterfondets Lyspunktpris er Daniela Reyes, Marthe Wang og Fredrik Høyer. Les mer om prisen og tidligere prismottakere på Musikkfondenes hjemmeside.

Ole KirkengTekstforfatterfondets Lyspunktpris

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Relaterte saker

Daniela Reyes fikk Tekstforfatterfondets Lyspunktprisen

Sangdikterpris til Daniela Reyes

Daniela Reyes fikk Tekstforfatterfondets Lyspunktpris 2021 denne helgen, en pris som deles ut til en ung, norsk sangtekstforfatter som har...

Gudny Ingebjørg Hagen Foto: Aslaug Olette Klausen

Tekstforfatterfondets ærespris til Gudny Ingebjørg Hagen

Fondets Lyspunktpris til Marthe Wang.

Fredrik Høyer Foto: Synne Øverland Knudsen

Tekstforfatterfondets Lyspunktpris til Fredrik Høyer

Prisen ble delt ut under NOPAs 80-årsjubileums-markering tirsdag kveld.

Flere saker

Sandra Marja West

Sandra Márjá West ny festivalsjef i Riddu Riddu

West tiltrer stillingen 1. september 2018

Fra Musikkforum om Spellemnn

Nye takter for Spellemann

Styreleder i Spellemann, Marte Thorsby, åpner for at klare mangler i prisutdelingens nominasjonslister skal kunne legges til i etterkant.

Dirigent Cathrine Winnes fikk onsdag kveld NKFs likestillingspris

Dirigent Cathrine Winnes tildelt Komponistforeningens likestillingspris 2019

Dirigenten bak «She Composes Like a Man»-serien får prisen for å løfte frem likestillingsperspektivet i det skapende musikklivet.