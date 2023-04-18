Musikklyrikk-pris til Ole Kirkeng  

Tekstforfatterfondets Lyspunktpris 2022 gikk tirsdag til sangdikter og musiker Ole Kirkeng, som har utmerket seg som en ny og spennende stemme i country-sjangeren.

Lyspunktprisen går hvert år til en ung norsk sangtekstforfatter som har utmerket seg. Ole Kirkeng har utmerket seg som en ny og spennende stemme i sin sjanger, melder prisjuryen: Etter kun to EP-utgivelser vant han i 2022 Spellemannprisen i kategorien Country for utgivelsen Rocking Chair.

Prisen – pålydende 40 000,- kroner foruten heder og anerkjennelse – ble delt ut i et program på NRK P13 i dag, tirsdag 18. april.

Dette sier juryen:

Lyspunktprisen er tidligere kun tildelt tekstforfattere med norskskrevne tekster, men året 2022 ble engame changer, for å bruke prisvinnerens foretrukne språk. Etter flere års studier i USA, har han nemlig fått et naturlig forhold til det engelske språk og burde være et godt forbilde for andre norske sangtekstforfattere som ønsker å skrive på engelsk. Hans tekster er både lekne, finurlige og lengselsfulle, med et kledelig snev av sentimentalitet, uten at han faller i klisjégryta. Med sine tekster skaper han levende bilder og historier i våre hoder og hjerter. Og når tekstene forsterkes av medrivende melodier og en fløyelsmyk stemme, vil man bare høre mer.

Prisjuryen er styret i Tekstforfatterfondet, som i år består av Knut Lystad, Silje Halstensen og Shaun Bartlett.

Blant tidligere mottakere av Tekstforfatterfondets Lyspunktpris er Daniela Reyes, Marthe Wang og Fredrik Høyer. Les mer om prisen og tidligere prismottakere på Musikkfondenes hjemmeside.